Malatya Artık ‘Cazibe’nin Merkezlerinden Biri Değil!.
Daha önce 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı’nda, 5’e ayrılan bölgelerden birinin Elazığ’la birlikte merkezi olduğu belirtilen Malatya’nın, bu statüden çıkarıldığı ortaya çıktı.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri programında, iller 5 bölgeye ayrılmış, 5’inci bölgede Elazığ’la birlikte Malatya’nın da ‘Cazibe Merkezi’ olduğu açıklanmıştı.
Başbakan Binali Yıldırım’ın geçtiğimiz günlerde Ankara’da Cazibe Merkezleri ile ilgili düzenlenen toplantıda, 5 cazibe merkezi olduğunu açıklamasının ardından, daha önce bölgedeki 23 ilden 8 cazibe merkezi bulunduğu belirtilmesine karşın, bu sayının 5’e düştüğü ve aralarında Malatya’nın bulunmadığı anlaşıldı.
Başbakan Yıldırım, Cazibe Merkezleri programının açıklanmasıyla birlikte 28 Kasım 2016- 11 Ocak 2017 döneminde 23 il için 1200 başvurunun yapıldığını, bölgede 19 milyar 600 bin lira yatırım tutarıyla 112 bin 400 kişiye istihdam sağlanacağını belirtti. Yatırım yapana arsa ve para olmak üzere 8 ayrı destek vereceklerini söyleyen Yıldırım, “Gerçekten yatırım yapacak olana para var” dedi.
Başbakanın açıklamasına göre program kapsamında Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki şu 23 ili kapsıyor:
1) Elazığ merkezli Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl illeri.
2) Erzurum merkezli Erzincan, Gümüşhane, Bayburt illeri.
3) Van merkezli Hakkari, Muş, Bitlis illeri.
4) Kars merkezli Ardahan, Ağrı, Iğdır illeri
5) Diyarbakır merkezli Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illeri.
DAHA ÖNCEKİ..
Daha önceki düzenlemeye göre cazibe bölgeleri ile merkezleri ve bağlı kapsamındaki iller şöyleydi:
• Birinci bölge ve cazibe merkezi Kars. Ardahan, Iğdır, Ağrı bu bölgeye bağlanacak.
• İkinci bölge ve cazibe merkezi Van olarak belirlendi. Muş, Bitlis ve Hakkari proje kapsamında Van’a bağlandı.
• Üçüncü bölge, üç cazibe merkezinden oluşuyor. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin. Üçüncü bölgeye bağlı iller Batman, Siirt ve Şırnak.
• Dördüncü bölge ve cazibe merkezi Erzurum. Dördüncü bölgeye bağlı iller, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt.
• Beşinci bölgede iki cazibe merkezi var. Bunlar Elazığ ve Malatya. Bu iki cazibe merkezine bağlı iller Adıyaman, Tunceli, Bingöl illerinden oluştu.
Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Cazibe merkezleri ile ilgili resmi gazetede ilan edilen 23 şehir ismini okumadan bu tür yorumlara gülüp geçmek lazım, kalkınma bankası genel müdürlüğü ile yaptığım görüşmede ( bugün saat 20:00 itibari ile) böyle birşeyin olmadığını En fazla müracaatta bulunan il ve en güvenilir yatırım yapılabilir il bazında 4. Sırada olduğunu ifade etmişlerdir. O yüzden kimsenin endişesi olmasın, yatırımcı iş adamlarımız motivasyonlarını bozmasın. saygılarımla. Erhan SOĞUKPINAR Kayısı Araştırma ve Proje Geliştirme Derneği
Yazık sahipsiz malatya
Hiç kimse kusura bakmasın TSO ve FKA bu konuda neden açıklama yapmıyor.Dün FKA TSO salonun toplatı yaptı Malatya 5.bölgenin Cazibe merkezi dedimi, demedi eğer olsaydı söylerdi Eğer haber doğru değilse o zaman yalanlanlasınlar neden susuyorlar.Bizler neden burada gereksiz tartışma yapalım.
Kayisi para etmiyor kultur duzeyi ataklara. Düştü parası olan kültürlu kesim kaçıyor belediyelerde ve kurumlarda taseron ve memur yapilan torpilli kesim in geneli adiyaman baskil elbistan kokenli Malatyalilara Malatyada ekmek yok siyasiler aile nufusuna gore adam koyuyorlar olacagi bu belediyede rezalet calismalar var su esko su degil MALATYA BITTI
Malatya cazibe illerin içresinde değil demek doğru değil. sadece Elazığ merkez il olmuş .Başvurular merkezi malatya da bulunan Fırat ajansına yapılacak . Elazığ’ı da güzide bir ilimiz hep Malatya Elazığ çekişmesi niye yapılıyor anlamış değilim .
Haberde kaynak belirtilmemiş. Konuyla ilgili çıkan KHK, bakanlar kurulu kararında bölge ya da merkez ifadeleri geçmiyor. 23 il arasında hiyerarşik bir ayrım yok. Malatyahaber’i konuyla ilgili kaynak göstermeye davet ediyorum.
Öyle olmadığına bunun aksine sizin bir kaynağınız var ise siz kaynak verin efendi.öyle laf atıp kenara çıkmak yok. Hükümete yakın basında ve devletin haber ajanslarına bu şekilde haber olunca ses yok Malatyada haber olunca kaynak göster o ne ala
Yav aklınız kesiyomu yani mantıklı mı düşündüğünüz! ! Elazığ varken malatyayı cazibe merkezi yaparlarmı? çünkü herşeyde olduğu gibi bundada herhalde küçük malatyayı büyük Elazığ a bağlayacaklar.tek nedeni var sahipsiz malatya.sahipli güçlü Elazığ. bu böyle gelmiş böyle gider.boşuna nefesinizi tüketmeyin.
1960 lı yıllardan bu tarafa ve Adnan Menderes tarafından seçilen ( sol tarafı Malatya ile Adıyaman… sağ tarafı bıngöl ile Tunceli kendısıde ortada kalan bır vılayet Elazığ! Bu Elazığ vılayeti coğrafya harıtasında ortada kaldığı ıcın bölge müdürlükleri oraya kondurulmuş! Hala da bır karar alınacağı zaman ılk oraya yatırım yapılıyor devlet tarafından! Buyuksehır degıl ıstersenız mega sehır olun Elazığ a bağlıyız! Tabıı bu durum daha önceleri Malatya’nın önünü tıkamış ve buyuksehır olmasını da engellemıstır! Takı Turgut Özal gelınceye kadar Malatya hep ezık küçük kalmış, Özal gelınce durum tersıne dönmüştür! Yenı kurulan bölge mudurluklerı Malatya yada kurulmaya başlanmış Elazığ askeri olarakta Ordu gelınce Malatya ya bağlı olmustur! Karayolları, dsi, orman gıbı bölge mudurluklerını de Özal getırmeye çalışmış o dönem Anavatan partısı mılletvekıleleri halkı ısyana çağırmış istıfalar başlamıştır!!o bölge mudurluklerı kalmış yenısınıde Özal kurmak ıstememıstır! Fazla uzatmayalım!! Coğrafi olarak ortada durup yatırımları kapan Elazığ a haritadan bakıldığında diğer bölge sehır olan dıyarbakır ıle Yanyana olduğunu görüyoruz! Zaten ıste buda kopuyor! Sıvas ıle kayserı de Yanyana ıkısıde bölge sehır! Dıyarbakır ıle Elazığ da Yanyana ıkısıde bölge sehır.. hanı cografı olarak ortada olması lazımdı? Bu kadar saçma durum… bunun tek caresı var Malatya ya tüm yenı bölge mudurluklerı kurulacak Adıyaman Malatya ya bağlanacak sıvas ta baglanabılır! Yoksa sehır hastanesıde her turlu hızmette oraya yapılıp Malatya da oraya gebe bırakılacaktır! Elazığ da kurulan bölge mudurluklerı kadrolarına bakın bır tane başka sehır den personel yoktur! Malatyalı müdür karayollarına atandığında kıyametı kopardılar yatırım Malatya ya gıder dıye! Bu ıs bolgesıne hızmet etmenın dışına cıkmıs memleket meselesi halıne gelmıstır arkadaslar! Bölge mudurluklerının Malatya da olduğu bır sehır uçar uçar! Suan hıc bısey yokken buyuksehır oldu! Bız bundan sonra 2. Cı ordu, erhac hava üssü, tcdd gıbı müdürlüklere sahıp çıkıp yatırım yapmalıyız!
yeter artık her şey elazığ merkezli. bölge müdürlüklerinin hepsi Malatya’nın elinden alınıp elazığ’a verildi. şehir hastanesi Malatya’ya yapılacaktı elazığ’a yapılıyor. belediyemiz zaten evlere şenlik. umarım referandumdan önce bu yanlışlardan dönülür.
Tedaş bölge,Meteroloji bölge,Dsi,karayolu,orman, vs hepsi elazığda . Bizim malatya milletvekilleri 3 maymunu oynuyorlar .Bu güne kadar ne yaptınız malatya ya mevcut devletin bölge müd.sayenizde gitti böyle cazibeler işiniz değil.
“Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” 11 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. İlgili belgenin, Ek-1’inde 23 ilin olduğu tablo görülebilir. 5 sayısı 23 ilin 5 bölge gibi gösterilmesinden ibarettir.
Gerçi haber başlığında “Malatya artık cazibe illerinden biri değil” denmesine rağmen, içerikte Malatya cazibe illerinde sayılmış. Bu da haberi yapanlar açısından, ayrıca sorgulanması gereken bir durum…
Serhat bey şapkadan tavşan çıkarmak için kendisini çok zorlamış lakin bu şapkadan tavşan çıkmıyor.Olay cazibe merkezinde 23 ilde açıklanan 8 merkezden biri Malatya iken bu 8 merkez 5 düşürülmüş Malatya aralarında yok.Lütfen bilgi paylaşımı yaparken önce okuyun sonra yorum yapın ki amaç hasıl olsun aksi durumda verdiğiniz cevap siyaseten verilmiş gibi olur.
SERHAT KARDEŞ ÇOK GÜZEL ANLATMIŞ ANLAYANA ELİNE SAĞLIK
Evet serhat bey alamadığını çok güzel anlatmış.Hasan onun anlayamadığını anlayamamış. Başbakan basına yaptığı tanıtım toplantısında kendi ifadesi ile beyan etti bari o açıklamayı dinleseydiniz.5 merkezde topluyoruz diye.
Tüm beklentiler boşa çıktı yine dağ fare doğurdu. Büyükşehir Malatya Elazığa bağlanmış.Vekillerimize hayırlı olsun. Vatanımıza Milletimize Malatyamıza hayırlı olsun. TSO uyusundursun. ESOB habire hükümet lehine demeç verip teşekkür etsin