Malatya Artık ‘Cazibe’nin Merkezlerinden Biri Değil!.

Daha önce 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı’nda, 5’e ayrılan bölgelerden birinin Elazığ’la birlikte merkezi olduğu belirtilen Malatya’nın, bu statüden çıkarıldığı ortaya çıktı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri programında, iller 5 bölgeye ayrılmış, 5’inci bölgede Elazığ’la birlikte Malatya’nın da ‘Cazibe Merkezi’ olduğu açıklanmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın geçtiğimiz günlerde Ankara’da Cazibe Merkezleri ile ilgili düzenlenen toplantıda, 5 cazibe merkezi olduğunu açıklamasının ardından, daha önce bölgedeki 23 ilden 8 cazibe merkezi bulunduğu belirtilmesine karşın, bu sayının 5’e düştüğü ve aralarında Malatya’nın bulunmadığı anlaşıldı.

Başbakan Yıldırım, Cazibe Merkezleri programının açıklanmasıyla birlikte 28 Kasım 2016- 11 Ocak 2017 döneminde 23 il için 1200 başvurunun yapıldığını, bölgede 19 milyar 600 bin lira yatırım tutarıyla 112 bin 400 kişiye istihdam sağlanacağını belirtti. Yatırım yapana arsa ve para olmak üzere 8 ayrı destek vereceklerini söyleyen Yıldırım, “Gerçekten yatırım yapacak olana para var” dedi.

Başbakanın açıklamasına göre program kapsamında Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki şu 23 ili kapsıyor:

1) Elazığ merkezli Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl illeri.

2) Erzurum merkezli Erzincan, Gümüşhane, Bayburt illeri.

3) Van merkezli Hakkari, Muş, Bitlis illeri.

4) Kars merkezli Ardahan, Ağrı, Iğdır illeri

5) Diyarbakır merkezli Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illeri.

DAHA ÖNCEKİ..

Daha önceki düzenlemeye göre cazibe bölgeleri ile merkezleri ve bağlı kapsamındaki iller şöyleydi:

• Birinci bölge ve cazibe merkezi Kars. Ardahan, Iğdır, Ağrı bu bölgeye bağlanacak.

• İkinci bölge ve cazibe merkezi Van olarak belirlendi. Muş, Bitlis ve Hakkari proje kapsamında Van’a bağlandı.

• Üçüncü bölge, üç cazibe merkezinden oluşuyor. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin. Üçüncü bölgeye bağlı iller Batman, Siirt ve Şırnak.

• Dördüncü bölge ve cazibe merkezi Erzurum. Dördüncü bölgeye bağlı iller, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt.

• Beşinci bölgede iki cazibe merkezi var. Bunlar Elazığ ve Malatya. Bu iki cazibe merkezine bağlı iller Adıyaman, Tunceli, Bingöl illerinden oluştu.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com