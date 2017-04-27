“Malatya Ayrıcalıklı Konumunu Sürdürecek”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’nın bölgesinde ve Türkiye’de sağlık alanında ciddi bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Bakan Tüfenkci, Malatya Kamu Hastaneleri Birliği’nde Tıbbi Cihazlarla ilgili düzenlenen toplantıya katıldı.

Tüfenkci, toplantıda yaptığı konuşmada, “Sağlık hizmeti vermek gerçekten sabır isteyen ve bir o kadarda şerefli olan bir hizmet. Eşref-i mahlukat olan insanı tedavi etmek ve onların ağrılarını sızılarını dindirmek ise her türlü takdirin üzerindedir. Fedakarca çalışan bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIK ALANINDA DEVRİM YAPILDI”

AKP iktidarları ile birlikte Türkiye’de sağlık alanında büyük bir devrimin yapıldığına dikkat çeken Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:

“Büyük bir değişime ve dönüşüme imza atıldı. Türkiye’nin her yerinde sağlık hizmetlerinin standardını müthiş derecede yukarılara taşındı. Bugün geldiğimiz noktada itibarıyla artık hastanelerimizde koğuş sisteminden ikili ve üçlü odalara geçildiğini, konfor bakımından ise dünya standartlarını yakaladığını görüyoruz. Burada verilen hizmetleri baktığımız zaman bugün Avrupa ve Dünya ile boy ölçüşebilecek hizmetleri, hastalarımız almaktadır. Aynı zamanda personellerimizin yetişmesi ve yetiştirilmesi noktasında da Avrupa ve Dünya’da Türk doktorlarının yer edindiğini görüyoruz. Dolayısıyla Dünyanın birçok yerinden de Türkiye’nin hedeflerinden bir tanesi, bu hastaları Türkiye’ye geçerek, sağlık turizmi oluşturmaktır. Bu konuda Sağlık Bakanlığımız ve Turizm Bakanlığımız ciddi bir çalışma yürütmektedirler. Bu alanda özellikle Malatya, bölgesinde ve Türkiye’de sağlık alanında ciddi bir yere sahip. Gerek yatak kapasitesi olsun gerekse de personel sayısı itibarıyla ve hasta basına düşen doktor sayısı ile birlikte Malatya bölgenin parlayan yıldızlarından bir tanesi. Bilindiği üzere Malatya Devlet Hastanesini, Araştırma ve Eğitim Hastanesi olarak hayata geçirmiştik. Burada özellikle bu statüye kavuştuktan sonra sadece isim olarak değil, aynı zamanda bunu destekleyici alet ve ekipmanlarında hayata geçirilmesi gerekiyordu. Buralara kazandırılması gerekiyordu. Gerek arkadaşlarımızın talepleri gerekse bakanlığımızın planlanması noktasında Malatya’nın durumu göz önüne alınarak, bu cihazları ilimize kazandırdık. Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a bu noktada Malatya adına teşekkür ediyoruz. İnşallah bu cihazlar Malatya’ya büyük katkı sağlar.”

“MALATYA HAK ETTİĞİ YERİN ÜSTÜNDE KONUMLANMIŞ OLACAK”

Bakan Tüfenkci, Malatya’nın sağlıkta ayrıcalıklı konumunu sürdüreceğini belirterek, “Sadece Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesine değil, Hasan Çalık Devlet Hastanemize, Darende Hulusi Hastanesine, Doğanşehir Devlet Hastanesine bu cihazları kazandırdık. Toplam yatırımların fiyatı ise 4 milyon 625 milyon TL’dir. Doğanşehir’e 100 yataklı bir Devlet Hastanesi kazandırıyoruz. Yine Arapgir’e yeni bir Devlet Hastanesi yapıyoruz. Battalgazi Devlet Hastanesini de Malatya’ya kazandırmak istiyoruz. Projesi bitmek üzere, dolayısıyla bu hastanelerinin de hayata geçmesiyle birlikte Malatya ilçeleri ile beraber sağlık noktasında ciddi bir yere gelecek. Bilindiği gibi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanına Kadın Doğum ve çocuk hastanesinin temeli atılıyor. Bunlar tamamlandıktan sonra Malatya ayrıcalıklı konumunu sürdürecek. Yine İnönü Üniversite içinde Onkoloji Hastanesinin temelini atıp, hızlı bir şekilde bitireceğiz. Malatya hak ettiği yerin üstünde konumlanmış olacak” dedi.

“BU KARAR BİZE GÖRE YOK HÜKMÜNDEDİR”

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) Türkiye’ye ilişkin ‘siyasi denetim’ kararına tepki gösteren Bakan Tüfenkci, “Avrupa Birliği Konseyinin almış olduğu kararı doğru bulmuyoruz, esasında yok hükmünde kabul ediyoruz. Avrupa Parlamentosu terörden yana değil Türkiye’den, milli iradeden yana tavır koyması lazım. Verilen ve Türkiye’nin terörle mücadele ettiğini ve terör saldırısı altında kaldığını görmezden gelerek, özellikle Olağanüstü Hal’in (OHAL) uygulanmasının meşru olduğunu bilebile, bunu raporlarında da yansıtıyorlar, siyasi ve yanlı olarak öyle bir kararın alınmasını doğru bulmadığımızı daha öncede ifade ettik ve kınıyoruz. Bu tamamen siyasi bir karar ve bize göre de yok hükmündedir. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bizim daha öncede cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi biz Kopenhag kriterlerini, Ankara kriterleri olarak çevirip, yolumuza devam ederiz. Çünkü biz attığımız adımları milletimiz için atıyoruz ve milletimizin refahı ve mutluluğu için atıyoruz. Dolayısıyla biz öncelikle milletimizin güvenliğini sağlamamız lazım ondan sonrada ekonomik anlamda refahını artırmamız lazım. Biz yolumuza bakacağız ve emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Aksi taktirde bu tür siyasi ve yanlı kararlarla Türkiye’nin vakit harcayacağı zaman yok” ifadelerini kullandı.

“HASTANE YATIRIMLARI PLANLANDI”

Vali Mustafa Toprak, toplantıda yaptığı konuşmada, “İlimizin sağlık yatırımlarının ve sağlık hizmetlerinin iyi bir noktaya gelmesi noktasında sayın bakanımız Bülent Tüfenkci, bütün katkılarını ortaya koyuyor. İlimize 2017 yılında gelecek olan önemli miktarda ki bu alet, araç, gereç ve ekipmanlarının sağlanmasındaki katkılarınızdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Talimatlarınız ile hastane yatırımları planlandı. Bizde bu planlamaya uygun olarak burada herhangi bir süreçlerde sıkıntı olmaması adına hep birlikte takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Malatya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uz. Dr. Vahap Boztepe ise “2017 yılının Kamu Hastanelerine verilecek olan tıbbi cihazların planlaması yapıldı. Bu cihaz planlamasında Malatya’ya verilen cihazlar ile ilgili sayın Bakanımız Bülent Tüfenkci’nin özel ilgi ve gayretleriyle çok ciddi anlamda bir pay aldık. Listeye baktığımız zaman birkaç defa bakmak zorunda kaldım. Verilen cihazları gördüğüm zaman gerçekten inanamadım. Gerçekten bu cihazlar Malatya’ya verildiğine inanamadım. Malatya 2017 yılında sağlık yılı olacak. Çok daha kaliteli ve iyi hizmet verme şansını yakalamış olacağız. Bize desteklerini esirgemeyen başta Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci, Valimiz Mustafa Toprak, Belediye Başkanımız Ahmet Çakır ve İl Başkanı Hakan Kahtalı’ya teşekkürlerimizi iletiyorum” diye konuştu.

Toplantıya; Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra Vali Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uz. Dr. Vahap Boztepe ile hastanelerin yöneticileri katıldı.

Malatya’ya kazandırılan tıbbi cihazlar şöyle:

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1 adet Robotik Yürüme Cihazı planlaması yapılmıştır. (Robotik yürüme cihazı yürüme problemi olan engelli hastaların tedavisinde etkili bir tedavi yöntemidir.) Fiyatı: 700.000 TL

1 adet Anjiografi Cihazı planlaması yapılmıştır. (Hastanemizde 1 (bir) cihaz mevcut olup; 2. cihaz izni alınmıştır.) Fiyatı: 1.700.000 TL

1 adet Endovizyon sistemi (Laporoskopi) Fiyatı: 250.000 TL

1 adet USG Cihazı (Renkli Doppler Üst Düzey) Fiyatı: 350.000 TL

3 adet Anestezi Cihazı Fiyatı: 1Adet 100.000 TL

1 adet Ameliyat Mikroskobu (Göz) Fiyatı: 170.000 TL

1 adet Fako Cihazı Fiyatı: 150.000 TL

8 adet Diyaliz Cihazı Fiyatı: 1 adet 40.000 TL

1 adet orta düzey- Ekokardiografi Cihazı Fiyatı: 95.000 TL

1 adet üst düzey Ekokardiografi Cihazı Fiyatı: 110.000 TL

Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi

1 adet Anestezi Cihazı Fiyatı: 100.000 TL

1 adet Fako Cihazı Fiyatı: 150.000 TL

1 adet Endovizyon Sistemi (laparoskopi) Fiyatı: 250.000 TL

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi

2 adet Diyaliz Cihazı Fiyatı: 40.000 TL

1 adet Küvoz (Transport) Fiyatı: 40.000 TL

1 adet USG Cihazı Renkli Doppler (orta düzey) Fiyatı: 170.000 TL

Doğanşehir Devlet Hastanesi

1 adet Küvoz (Transport) Fiyatı: 40.000 TL

1 adet USG Cihazı Renkli Doppler (orta düzey) Fiyatı: 170.000 TL

TOPLAM TUTAR: 4.625.000 TL.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com