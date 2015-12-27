“Malatya Başkanı Taşıdı”

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Veysel Ayhan, “Çobanların özlük hakları, sosyal güvencesi noktasında çalışmalar yapacağız” dedi.

3. En Güzel Kuzu Yarışması için Malatya’ya gelen Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Veysel Ayhan, Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’ı ziyaret etti.

Ayhan, “Küçükbaş hayvancılığın sorunlarını dinlemek için buradayız. Tabi ki belli boyutlarıyla biliyoruz ama birde ilk ağızdan dinlemektir. Malatya Birlik Başkanımız Türkiye gündemine özellikle iki konuyu çok iyi taşıdı. Birincisi mera alanlarından küçükbaş hayvanlarında yararlanması noktasında çok güzel çalışmalar yapılmasıdır. İkincisi ise çobanların özlük hakları, sosyal güvencesi noktasında birebir takip ederek Merkez Birliğini de tetikleyerek harekete geçirdi. Değişik raporlar hazırlandı. Merkez Birliğimiz de bu talepleri Bakanlık nezdinde ilgili yerlere taşıdı ve bu konular Türkiye gündemine oturdu. İnşallah çobanlığın sürdürülebilir olması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı prensipte anlaşarak çalışmalara başladılar. Bu bir milattır. Çobanlar için, bununda arkası gelecektir. Bu çalışma neticesinde hem bazı il birliklerimiz hem de Malatya Birlik başkanımızın özel çabalarıyla gündeme taşındı inşallah sonucunu da hep birlikte alacağız” dedi.

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ihsan Akın ise, “Prof. Dr. Veysel Ayhan’ın da dediği gibi bizlerin Malatya birlik olarak mera ve çobanlıkla alakalı birçok girişim ve çalışmamız olmuştur biz kendilerine de teşekkür ediyoruz. Hazırladığımız raporlar, yazılar, dokümanlar olsun gerekli yerlere iletildi. İnşallah birinci ayağı atıldı önümüzdeki süreç de ikinci ve üçüncü ayağı gelecektir biz de bunların takipçisiyiz Devletimiz ve Bakanlığımızda çobanlık ve mera anlamda önemli çalışmalar yapıyor, onlara da yetiştiriciler adına teşekkür ediyoruz” dedi.