Malatya Bayanlarspor Amedspor’la Eşleşti

Genç Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası’nda grup müsabakaları, 32 grupta 110 kulübün katılımı ile tamamlandı.

Oynanan maçlar sonucunda gruplarında ilk sırayı alan Dicle Aslan Spor, Erzurum Spor Lisesi Spor, Siirt Hasbey Spor, 1955 Batman Spor, Amed Sportif Faaliyetler, Malatya Bayanlar Spor, Şanlıurfa Gençlik Spor, Tavla Gençlik Spor, Adana İdmanyurdu Spor, Mezitli Mercanlar Spor, Kayseri Gençlerbirliği, Pema Koleji Gençlik ve Spor, 1207 Antalya Döşemealtı Bld. Spor, Horozkent Spor, Konak Belediye Spor, Soma Zafer Spor, Beşiktaş A.Ş., Kemer Futbol Kulübü, Fatih Vatan Spor, Akdeniz Nurçelik Spor, Pendik Çamlık Spor, Ataşehir Belediye Spor, Kanalboyu Nilüfer Spor, Ozanlar Gücü Spor, Karadeniz Ereğli Bld. Spor, Eskişehir Öncü Spor, Fomget Gençlik Spor, Gülizar Hasan Yılmaz GSS Lisesi, Ufuk Keleş Gençlik Spor, Soyaspor, Denizüstü Spor, Erzincan Gençler Gücü Spor takımları bir üst tura yükseldi.

Şampiyona, grup müsabakaları öncesi açıklanan eşleşmelere göre devam edecek ve eleme turları sonucunda 8 takım Türkiye finallerine kalacak.

Eleme turu müsabakaları bölgesel olarak, 28-29 Nisan tarihlerinde TFF tarafından açıklanacak merkezlerde oynanacak. Müsabakaların (40 dakika x 2 devre) eşitlikle bitmesi halinde uzatma süreleri (10 dakika x 2 devre) ve seri penaltı atışları bir üst tura çıkacak takımın belirlenmesini sağlayacak.

2018 Genç Kızlar Türkiye Futbol Futbol Şampiyonası eleme turunda Malatya Bayanlar Spor Kulübü, AMED Sportif Faaliyetler ile eşleşti. Bu karşılaşmanın galibi, Şanlıurfa Gençlik Spor-Tavla Gençlik Spor maçının galibiyle karşılaşacak.

Yeni Malatya Gazetesi