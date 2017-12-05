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Malatya Haber -

“Malatya Beraberliğini Daima Koruyacak”

“Malatya Beraberliğini Daima Koruyacak”
  • 05.12.2017
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Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve Meclis Başkanı Sami Payza’ya iadeyi ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Malatya’nın kalkınmasına, gelişmesini ve istikrarına katkı sunan bir kuruluşuz. Malatya’nın ortak payda olduğunu ve kentin gelişmesi için gayret gösteriyoruz. Malatya son yıllarda ticari ve sosyal altyapısını güçlendiren bir ilimiz. Özellikle istikrarlı ve huzurlu bir kent. Malatya’yı son dönemde karıştırmak isteyenlere bu anlamda Malatyalılar, siyasetçiler ve atanmışlarımız olsun fırsat vermedi. Üzerlerine düşen sorumlukları yerine getirdiler. Malatya bu birlik ve beraberliğini daima koruyacaktır” ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Bülent Avşar ise, “Başkanımızın çalışmalarında memnunuz. Malatya da ticaretle uğraşan herkesin yanında. Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını en güzel şekilde temsil ediyor. Kendisine başarılar diliyorum yaptığı çalışmalardan dolayı” dedi.

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