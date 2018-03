“Malatya Büyüyor, Gelişiyor”

AKP Malatya teşkilatı, mahalle başkanlarıyla toplantı yaptı.

AKP Malatya İl Başkanı Av. Bülent Tüfenkçi, Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Merkez İlçe başkan yardımcıları ve partililerin katılımıyla, mahalle başkanları ile istişare toplantısı yapıldı.

2014 yerel seçimlerine hazırlıklarını sürdüren AKP il teşkilatı, her hafta bir mahallede ve merkeze bağlı köylerde; çalışmaları yakından takip etmek, mahalle ve köylerin sorunlarını bizzat halktan dinlemek amacıyla toplantılar düzenliyor.

Yapılan toplantı; Zafer, Fırat, Çöşnük, Tandoğan, Yıldıztepe, Göztepe ve Battalgazi mahalle başkanlarının katılımıyla, Tandoğan Mahalle Başkanı Ahmet Taşdemir’in evinde yapıldı. Toplantıda her mahalle başkanı söz alarak, taleplerini ve sorunlarını dile getirdi.

İl Başkanı Bülent Tüfenkçi konuşmasında, 2014 yerel seçimlerinin önemine vurgu yaparak, “Başbakanımız iktidara geldiğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye ifade etmişti. Gerçekten de Türkiye’nin bugünü yarından çok farklı, yarınlarımız da bugünden çok farklı ve daha güzel olacak. Yapılan çalışmalarla, hedeflenen ve hedefine ulaşan projelerle, yatırımlarla artık yepyeni bir Türkiye var. Artık bölgesinde ve dünyada çok önemli ve etkin bir rol üstlenmiş, sözüne ve eylemlerine itibar edilen, gücü artan bir Türkiye var. Ancak bunlar yeterli değil. Biz bu icraatların devamını getirmek mecburiyetindeyiz. Bundan sonra önümüzde çok daha önemli bir süreç başlıyor. Bizim 2023 ve akabinde 2071 vizyonumuz var. 2014 yerel seçimleri bu anlamda çok önemli. Ardından gelecek olan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler Türkiye için çok önemli bir viraj olacak. 2002’den başlayarak kazanmış olduğu hızlı gelişim, kalkınmayı ve istikrarı kaybetmemek adına, bu ivmeyi daha da üst noktalara ulaştırmak adına bu seçimlerden çok güçlü çıkmalıyız” dedi.

“Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2013 Ocak ayı rakamlarına göre Malatya 37,7 milyon dolarlık ihracatı ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde birinci il olmuştur. Türkiye sıralamasında ise Malatya 24. ildir” diyen Tüfenkçi, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yine 2012 dış ticaret hacminde Malatya, bölgesinde rekor seviyelere ulaşmıştır. Türkiye’de işsizlik oranı 9,8 iken Malatya’da 9,4 olmuştur. Değerli arkadaşlar, birilerinin çarpıtmalarına, propagandalarına rağmen Malatya büyüyor ve gelişiyor. En fazla kapanan şirket sayısının Malatya’da olmasına rağmen en fazla açılan şirket sayısı da Malatya’dadır. Bu da bize gösteriyor ki Malatya ekonomisi her zaman canlı ve dinamik bir yapıya sahiptir. Şirketlerin kapanması Malatya’ya has bir durum değil, bu Türkiye genelinde var olan bir sorundur. Bizim hedefimiz kazanmış olduğumuz bu büyüme ivmesi ile 2023 yılına geldiğimizde işsizliği yüzde 5’lere çekmek, Türkiye’nin ihracatını 500 milyar dolarlara, Malatya’nınkini ise 1 milyar dolarlara çıkarmaktır. Malatya’nın büyükşehir olması ile beraber, tüm ilçeleri ve mahalleleri ile kalkınan, gelişen ve büyüyen bir şehir olacaktır. İnşallah 2014 yerel seçimleri ile Malatya’nın her köşesine, her ilçesine, her mahallesine AK Parti damgasını vuracağız.”

MÜSİAD’I ZİYARET..

Bu arada AKP İl Başkanı Bülent Tüfenkçi, beraberindeki partili yöneticilerle birlikte, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Mehmet Balin’i ve yönetimini de ziyaret etti.

Ziyarette konuşan il Başkanı Bülent Tüfenkçi, “Esasında biz ana muhalefet partisinin milletvekilleri gibi; ‘artık darbe yapacak generaller kalmadı, hepsini tutukladılar’ gibi generallerden ve milletin dışındaki güçlerden medet uman bir parti değiliz. Bizim kaynağımız millet ve sivil toplum kuruluşlarıdır. Onun için bizlere yön verecek olan asıl gücün, gerçek anlamında sandık olduğuna inanıyoruz, sivil toplum kuruluşları olduğuna inanıyoruz, bu toplumu oluşturan değerler olduğuna inanıyoruz. Onun için sivil toplum kuruluşları ile de ilişkilerimizi güçlü tutmak istiyoruz” dedi.

Tüfenkçi, konuşmasına şöyle devam etti: “Malatya MÜSİAD’ın şimdiye kadar yaptığı çalışmaları biliyoruz. Hem ekonomik anlamda ve hem de sosyal sorumluluk alanında yapılan çalışmaları takdir ediyoruz. Yeni yönetimin de bundan sonra aynı şekilde çalışacaklarına inanıyoruz. Bundan sonra da ilin sorunlarını, ekonomik anlamda çözüm önerileriyle beraber ve hem de sosyal olaylar karşısında üyelerinin duruşlarını kamuoyuna yansıtmaları bakımından önemli. Bizlere de yol gösterici ve bu noktada diğer paydaşlarla beraber ilin kalkınması bakımında gayret gösterdiklerini biliyoruz. İnşallah bu gayret daha da artarak devam eder. İş adamlarının örgütlenmeleri, hem ilin sorunlarına sahip çıkma adına, hem ülke sorunlarına sahip çıkma adına ve hem de bulundukları meslekler adına sorunları gündeme getirmeleri önemli. Sivil toplum kuruluşlarının hem hükümetlere ve hem de muhalefet partilerine sorunların aktarımında ve çözüm üretmelerinde köprü görevi olmalarını istiyoruz.”

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Mehmet Balin ise ziyaret için teşekkür ederek, “Sivil toplum kuruluşları olarak; insanları bir araya getirip, aynı fayda altında toplamak ve birleştirmek bizlerin görevidir. Hükümetlere genel merkezimizin yaptığı gibi raporlar sunarak sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Malatya’da iyi bir hizmet etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

GENÇLİK KOLLARINA KATILIM..

Diğer yandan AKP Gençlik Kolları’na yeni üye kaydı dolayısıyla, katılım töreni düzenlendi.

AKP il binasında düzenlenen katılım törenine; Malatya Milletvekili Cemal Akın, İl Başkanı Bülent Tüfenkçi, Merkez İlçe Başkanı Osman Güder ve İl Gençlik Kolları Başkanı Miraç Göçmez katıldı.

Törende, 11’i kapanan HAS Parti’den olmak üzere toplam 42 yeni gençlik kolları üyesine, partiye katılımı dolayısıyla rozet takıldı.

AKP Malatya Gençlik Kolları’nın 20 bin üye sayısı ile, Türkiye genelinde 19. sırada bulunduğu belirtildi.