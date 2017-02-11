“Malatya Cazibe Merkezleri Programıyla Şahlanacak”

Cazibe merkezleri programı kapsamında toplantı yapmak üzere Malatya’ya gelen Bakan Elvan, Malatya Valisi Mustafa Toprak’ı ziyaret etti.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Malatya özellikle bu cazibe merkezi programıyla da şahlanacaktır. Bu bölgenin en önemli sanayi merkezi olacaktır. Malatya’nın hinterlandı da yavaş yavaş bu sanayi altyapısıyla güçlenecektir” dedi.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Elvan, Malatya’yı çok önemsediklerini belirterek, Malatya’nın Batı’nın Doğu’ya, Doğu’nun da Batı’ya açılan kapı konumunda olduğunu belirtti.

“PROGRAMIN İÇERİĞİNİ KAPSAMLI OLARAK AKTARACAĞIZ”

Cazibe merkezi programı kapsamında Malatya’ya geldiklerini ifade eden Bakan Elvan, “Sivil toplum kuruluşlarımızla, sanayi ticaret odası, esnaf odaları, ziraat odaları, kamu kurum ve kuruluşlarımızın da katılımıyla cazibe merkezi programına yönelik bir anlamda ortak akıl toplantısını gerçekleştireceğiz. Cazibe merkezi programımızın içeriğini kapsamlı olarak Malatya’daki işadamlarına aktaracağız. Diğer taraftan cazibe merkezi programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işadamlarımız varsa onların görüşlerini, düşüncelerini alacağız” değerlendirmesinde bulundu.

“ÖZAL’IN HAYAL ETTİĞİ BİR MALATYA”

Elvan, Malatya’yı çok önemsediklerini kaydederek, şunları söyledi: “Bu bölgede bir anlamda Doğu’nun Batı’ya açılan, Batı’nın da Doğu’ya açılan bir kapısı konumunda, kavşak noktasında olan bir ilimiz. Geçmişine baktığımızda yine dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisinin Malatya olduğunu görüyoruz. Çok büyük değerlerin yetiştiğini biliyoruz. Kültür ve medeniyetimizin de bir anlamda mayalandığı yerlerden birisi olmuştur. Yine iki cumhurbaşkanı çıkarmış, rahmetli Özal’ın hayal ettiğini bir Malatya vardı. Bugün yaşasaydı inanıyorum ki ‘evet ben böyle bir Malatya hedeflemiştim’ diyecekti. Bugüne baktığımızda gerçekten son yıllarda Malatya’da önemli bir değişim, önemli bir dönüşüm olduğunu görüyoruz. Fiziki altyapı itibariyle çok önemli yatırımları gerçekleştirdik. Ulaşım, eğitim, sağlık altyapısı itibariyle gerçekten 10-15 yıl önce hayal dahi edemeyeceğimiz noktalara Malatya bugün gelmiş durumda.”

“MALATYA, BÖLGENİN EN DOĞAL CAZİBE MERKEZİDİR”

Malatya’nın cazibe merkezleri programıyla birlikte şahlanacağını ifade eden Bakan Elvan, “Doğu Anadolu Bölgesi’nin sanayi tesislerinin aşağı yukarı yüzde 30’u Malatya’ya geldi. Dolayısıyla Malatya hem tarihi hem kültürü hem fiziki ve insani altyapısı ile bölgenin doğal cazibe merkezlerinden bir tanesidir. En önemli doğal cazibe merkezidir. Ve kavşak noktası konumundadır. Ben şuna inanıyorum; Malatya özellikle bu cazibe merkezi programıyla da şahlanacaktır. Bu bölgenin en önemli sanayi merkezi olacaktır. Malatya’nın hinterlandı da yavaş yavaş bu sanayi altyapısıyla güçlenecektir. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle arazi tahsisi, araziyle ilgili yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Şundan emin olunuz, cazibe merkezi programıyla birlikte çok sayıda yatırımcımız Malatya’ya yatırım yapacaktır. Malatya’nın ihracatına, üretimine katkı sağlayacaktır. Malatya ihracatı, yine bölgenin en yüksek ihracatına sahiptir. Geçmişte sadece 1-2 sektörde yoğunlaşan Malatya’mız bugün birçok sektörde yoğunlaşmıştır. Birçok sektörde uzmanlaşma noktasına gelmiştir. Tekstil, bir ölçüde gıda sanayine bağlı bir altyapı var iken bugün tekstil ve gıdanın üzerine makine imalatı, plastik, kauçuk hemen hemen birçok alanda metal sanayide yatırımların olduğunu görüyoruz. Aşağı yukarı 100 civarında ülkeye ihracat yapıldığını görüyoruz. Çok çok önemli çünkü Malatya, Anadolu’nun ortasında yer alan ve limanlara çok yakın olmayan bir ilimiz. Ama buna rağmen 500 milyon dolara yakın ihracatının olması, 100’den fazla ülkeye ihracat yapması büyük bir gelişmedir” şeklinde konuştu.

“ÜNİVERSİTE VE TIP FAKÜLTESİNE DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Elvan, Malatya’nın üniversite ve tıp fakültesiyle gurur duyması gerektiğine dikkat çekerek, “Malatya’da İnönü Üniversitesi gerçekten bu bölgenin hatta sağlıkta bu ülkenin ender üniversitelerinden olma konumuna geldi. Karaciğer naklinden böbrek, ilik nakline varıncaya kadar sadece Türkiye’de değil, dünyada önemli bir konumda olan ve adından sıkça bahsettiren bir üniversite ve tıp fakültesine sahip, bununla da gurur duymalısınız. Yine Kalkınma Bakanlığı olarak üniversitenin altyapısına olan desteklerimiz devam edecek. İnsan kaynakları itibariyle, kapasite gelişimi itibariyle desteklerimiz yoğun bir şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.

“ENGELSİZ KOŞMAK İSTİYORUZ”

Elvan, anayasa değişikliği kanununa ilişkin, “80 yılda yapılanla son 14-15 yılda yapılanı kıyaslar hale geldik ve 80 yılda yapılanın hep 3-5 katını yaptık, önemli gelişmeler sağladık. Ama bunu sağlarken sürekli koşmaya çalıştık önümüze engel üzerine engeller çıkarttılar. Bir anlamda engelli koşu yapmaya çalıştık. O engelleri aşmaya çalıştık. Ama bu yeni anayasa değişikliğiyle artık biz engelsiz koşmak istiyoruz” dedi.

Bakan Elvan, Türkiye’nin gücüne güç katabilmek, istikrarın sürekli hale gelmesini sağlamak ve dünyada daha güçlü bir konuma getirebilmek için anayasa değişikliği süreciyle ilgili çalışmaları başlattıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 8’nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın da sürekli ‘mevcut sistemin çalışmadığını, tıkandığını mutlaka bir başkanlık sistemine geçişin sağlanması gerektiğini’ ifade ettiğini dile getiren Elvan, “Hem meclisimizi daha güçlü kılacak hem yürütme aşamasında daha hızlı kararlar alınmasını sağlayacak hem de yargının gerçekten millet adına karar veren bir yargı olmasını sağlayacak düzenlemeler, inşallah milletimizin güçlü bir şekilde ‘evet’ demesiyle gerçekleşeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Bakan Elvan, Türkiye’nin önündeki engelleri aşmak için millete gittiklerini belirterek, şunları söyledi: “AK Parti hükümetleri olarak 2002’den beri çok önemli gelişmeler, çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Kamu yatırımları itibariyle, milli gelir itibariyle hangi açıdan bakarsanız bakın çok önemli gelişmeler sağladık. Ama bunu sağlarken sürekli koşmaya çalıştık önümüze engel üzerine engeller çıkarttılar. Bir anlamda engelli koşu yapmaya çalıştık. O engelleri aşmaya çalıştık. Ama bu yeni anayasa değişikliğiyle artık biz engelsiz koşmak istiyoruz. Hızla bu ülkenin kalkınması, güçlenmesi, gelişmesi için koşmaya engelsiz bir şekilde devam etmek istiyoruz. Halkımızın da buna destek vereceğine inanıyoruz.”

“BU ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN DERTLİYİZ”

Elvan, bir gazetecinin ‘HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın “İnancımıza göre ‘evet’ demenin karşılığı Allah’ı inkâr etmektir” açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?’ sorusuna, “Şimdi bir taraftan diyeceksiniz ki ‘ben sosyal demokratım, halk önemli, millet önemli, demokrasi önemli’ diğer taraftan halktan, milletten korkacaksınız. Milletten niye korkuyorsunuz? Milletin oyundan nasıl korkarsınız. Millet ne dese o olacaktır. Biz bugüne kadar bu noktalara gelmişsek milletimizle hükümetimizin, partimizin bütünleşmesiyle bu noktaya geldik. Bizim farkımız bu. Milletten kopuk, toplumdan kopuk, halktan kopuk dertsiz bir partinin, dertsiz bir muhalefetin bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yoktur. Biz dertliyiz, dertleniyoruz. Bu ülkenin geleceği için dertliyiz. Ve bu noktada biz gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Ama bunların böyle bir dertleri yok. Böyle bir kaygıları yok” cevabını verdi.

“YENİ SİSTEM TÜRKİYE’Yİ DAHA GÜÇLÜ KILACAK”

Yeni sistemin Türkiye’yi daha güçlü kılacağını dile getiren Bakan Elvan, “Evet, yeni getirilen sistem Türkiye’yi daha güçlü kılacaktır, sistemi daha iyi çalıştıracaktır, kararlar daha hızlı alınacaktır ve kuvvetler ayrılığı ilkesi güçlü bir şekilde uygulamada olacaktır. Bunu herkes biliyor. Yalan yanlış bilgilerle milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Milletimiz gerçekten basiret sahibi, milletimiz kimin ne yaptığını çok iyi biliyor. Diyorlar ki işte ‘meclis feshedilecek, meclis yok olacak’ atıyorlar. Böyle bir şey yok. Meclis bilakis daha güçlü konuma geliyor” dedi.

YENİ SİSTEMİ ANLATTI

Yeni sistemle ilgili bilgiler veren Elvan, şunları söyledi:

“Şuanda kanun tasarıları kimin tarafından gönderiliyor, hükümet. Hükümet kanun tasarısını meclise gönderiyor, mecliste ne oluyor, çoğunluk kimdeyse hükümette o oluyor zaten o kanun tasarısı geçiyor. Öyle veya böyle geçiyor. Ama bugün bu yeni sistemle birlikte hükümetin kanun tasarısı teklif etme yetkisi yok, elinden alıyoruz. Peki, yetki kimde, milletvekillerinde, milletin meclisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde. Sadece bütçeyle ilgili kısımda hükümetin kanun tasarısı teklif etme yetkisi var. Onun dışında tüm kanunlar bizatihi milletvekilleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılacaktır. Ve hükümetin bakanı veya başkan Türkiye Büyük Millet Meclisine gidip, orada komisyona müdahale etme, görüşlerini beyan etme gibi bir hususta söz konusu olmayacaktır. Tamamıyla meclis kendi iradesini kullanıp, ilgili yasal düzenlemeyi yapacaktır. İkincisi yürütme açısından ne diyorlar ‘efendim tek adam sistemi’ ne alakası var. Kararname yetkisi veriliyor hükümete çünkü yüzde 50’nin üzerinde oy almış bir kişiye, milletimiz diyor ki ‘ben senin hükümet kurmanı istiyorum’ ve yüzde 50’nin üzerinde oy aldığı zaman neticede hükümeti kuruyor. Yürütmeye yönelik düzenlemeleri başkana, cumhurbaşkanına bırakıyor. Bu da gayet doğal. Bugün ne yapıyoruz, bugün hükümet hazırlıyor, meclise sunuyor, kanun şekline dönüşüyor. Ama bu kararnameler, cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan bu kararnameler, bir anlamda sadece yürütmeye yönelik kararnameler olacak. Kanunun üzerinde bir özelliği yok. Her zaman kanun, bu kararnamenin üstünde olacak, gerekirse meclis bununla ilgili herhangi bir düzenleme yapabilecek. O zaman meclisin yaptığı düzenleme geçerli olacak. Şu söyleniyor, yargı boyutu itibariyle baktığımızda ‘efendim yargıyı tek adam seçecek’ hayır efendim ne alakası var. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi HSYK için düşünün 7 kişi seçiyor, cumhurbaşkanımızda 4 kişi seçecek. 7’sini Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yargı üst düzeyini seçmesinden rahatsız arkadaşlar. Çünkü millet adına karar verilmesini istemiyor bu arkadaşlarımız. Hakim kararını verirken ne diyor ‘Türk milleti adına karar verilmiştir’ diyor mu, diyor. Ama diyor ki muhalefet ‘bunu meclis atamasın, milletin yetkilendirdiği kişi atamasın’ ya kim atasın, ‘bürokrat atasın’ diyor. Madem bürokrat atayacak o zaman altına ‘Türk milleti adına karar verilmiştir’ diyemezsiniz. Milletin seçtiği bir yargı ancak daha adil, daha adaletli bir yaklaşım sergiler. Onun için hangi boyutla bakarsanız bakın yasama, yürütme, yargı boyutuna bakarsanız bakın Türkiye’yi daha da güçlendirecek, mekanizmamızı daha da iyi işler hale getirecek olan bir yapı.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com