Malatya-Çelikhan Yolunda Kaza… 5 Yaralı

Malatyalı Araştırmacı-Yazar Mehmet Gülseren(84) hayatını kaybetti. Malatya’nın kültür ve tarihi ile ilgili bir çok kitabı bulunan ve aynı zamanda yerel basında da bir çok yazısı yayımlanan emekli eğitimci, Araştırmacı-Yazar Mehmet...