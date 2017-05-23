Final

Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

Malatya-Çelikhan Yolunda Kaza… 5 Yaralı

Malatya-Çelikhan Yolunda Kaza… 5 Yaralı
  • 23.05.2017
  • 0

Malatya-Çelikhan karayolunda bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Çelikhan karayolu Kozluk mevkiinde meydana geldi. Murat Kaya yönetimindeki 02 HA 065 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Diğer sürücülerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama-kurtarma ekipleri de kaza yerine gelerek uçurumdan yuvarlanan araçtaki yaralıların çıkartılmasını sağladı.

Sürücü Murat Kaya, Raziye Mecit, Hasan Karakaş, Melike Demet Karakaş ve Mustafa Karakaş ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

İha

Etiketler: / /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."