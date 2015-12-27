Malatya da İlk Sıralarda…

Tarım konusunda en fazla hasar ihbarının Giresun, Malatya, Manisa ve Ordu gibi illerin ilk sıralarda yer aldığı belirtildi.

Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi (TARSİM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2014 yılı itibarıyla teminat kapsamına alınan Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası’nın, arı üreticileri tarafından büyük ilgi ile karşılandığının altı çizildi.

Açıklamada, yurt genelinde Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS’ye) kayıtlı olan yaklaşık 5.5 Milyon adet kovandan 920 bin adet arılı kovanın sigortalandığı bildirildi. Aynı dönemde tüm tarım sigortası branşları için, Türkiye genelinde 216 bin adedin üzerinde hasar ihbarı alındığı, bitkisel ürünler için alınan ihbarlarda sırasıyla dolu, don, fırtına ve diğer hasar nedenlerinin öne çıktığı, hasar ihbarı alınan illerde ise Giresun, Malatya, Manisa ve Ordu gibi iller ilk sıralarda yer aldığı vurgulandı.

Yapılan açıklamada ayrıca, meydana gelen hasarlardan ötürü üreticilere yaklaşık 466 Milyon TL ödeme yapılacağı ve mağduriyetlerin giderileceği belirtildi.

Bu arada, devlet destekli tarım sigortalarında önceki yıllarda olduğu gibi, 2014 yılının ilk 6 aylık döneminde de başarılı üretim verileri elde edildi.

Açıklamada, yılın ilk 6 ayında, tüm tarım sigortası branşlardaki poliçe sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 22 oranında artış göstererek 1 milyon adedi geçtiği bildirildi. Sigortalı büyükbaş ve küçükbaş hayvanların adedinde yüzde 31 oranında artış kaydedilerek 482 bin adede yaklaşıldığı, 15 milyon dekarın üzerinde alanın sigortalandığı, sigortalılara sağlanan teminatın (sigorta bedelinin) ise bir önceki yıla göre yüzde 24 oranında artarak 11 milyar TL’ye yaklaştığı ifade edildi.