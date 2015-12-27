‘Malatya Daha Güzel Olacak’

Belediye Başkanı Çakır, muhtarlarla biraraya geldi ve çalışmalar, projeler hakkında bilgi verdi. Çakır, “Malatya’nın yeşil dokusunu koruyup, daha geniş alanlara yayacağız” dedi.

Belediye Başkanı Çakır’ın toplantısıyla ilgili olarak belediye basın bülteni şöyle:

“Malatyanın daha modern bir kent haline gelebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Belediye Başkanı Ahmet Çakır, periyodik olarak yapılan ortak akıl buluşmalarına da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde medya mensuplarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bu kez muhtarlarla bir araya geldi.

Yeşil Elma da yapılan toplantıya Belediye Başkanı Ahmet Çakırın yanı sıra, AK Parti Malatya Milletvekili Mehmet Şahin, Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Eren, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Ali Seydi Yücekaya, Kayısı Kenti Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıcı, belediye başkan yardımcıları, bazı daire müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda ilk olarak konuşan Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Eren, Malatya Belediyesinin bahar ayının gelmesiyle birlikte yoğun bir çalışma temposuna girdiğini, bu çalışmaların sonunda Malatyanın daha da güzelleşeceğini söyledi.

Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Ali Seydi Yücekaya ise Belediye Başkanı Ahmet Çakırın kuzey kuşak yollarının açılmasında büyük çabalar gösterdiğini, mahallelerin sorunlarını yerinde gördüğünü belirterek, Yapılan çalışmalardan bütün Malatyalılar memnun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi.

Kayısı Kenti Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıcı da yaptığı konuşmada çevre yolunda sürdürülen alt geçit çalışmalarına dikkate çekerek, alt geçitlerin bitmesiyle trafik akışının daha da rahatlayacağını, Malatya Belediyesinin yürüttüğü diğer projelerinde hayata geçirilmesini de dört gözle beklediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Ahmet Çakır da yaptığı konuşmada yapımı devam eden çalışmalar ile hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.

Kuzey Kuşak Yollarının açılmasıyla çevre yolu altında bulunan mahallelerin çehresinin değişeceğini belirten Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kuzey kuşak çevre yolunun uzun vadede önemli bir proje olduğunu, gece, gündüz, yaz, kış demeden bu yolların yapımı için çaba gösterdiklerini söyledi.

Malatyanın batı girişi çevre düzenleme çalışmalarının başladığını, Malatyanın batı girişini Malatyaya yakışır bir hale getireceklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Bu sene İnönü Caddesi, Halep Caddesi, Cezmi Kartay Caddesi, Niyazi Mısri Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Zapcıoğlu Caddesi, Beşkonaklar çevresi, Söğütlü Camii civarından modernizasyon çalışmaları yapacağız. Görüntü kirliliğini ortadan kaldıracağız. İnsanları güzel Malatyamızı daha güzel hale getirmek için çeşitli peyzaj çalışmaları yaptık. Şehir merkezleri insanların ruhunu yansıtır. Bu anlayıştan yola çıkarak Malatyanın yeşil dokusunu koruyup, daha geniş alanlara yayacağız. Yine bu dönem içerisinde 30 km. yağmur suyu drenaj kanalları çalışması yapacağız. Çalışmalarımıza İnönü Mahallesinde start verdik. Yeşiltepe bölgesinde 11 km yağmur suyu drenaj kanal çalışması halen devam etmekte. Yaka Mahallemizin kanalizasyon sorununu vardı. İhalesini yaptık yakında bu sorunu da çözeceğiz. Bu çalışmaları yaparken diğer kurum ve kuruluşlarımızla ortak hareket ederek çalışmaları yürütüyoruz. Semt konakları örnek projelerinin ilk ikisini Yeşiltepe ve Melekbaba Mahallelerine yapıyoruz. Semt konağı projemiz başta çocuklarımız olmak üzere mahallerimizin sosyal yaşantısını olumlu yönde etkileyecekdedi.

30 çocuk parkını yenileme çalışmalarının başladığını, parkların bakımı konusunda Malatya Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Çakır, vatandaşlarında parklara sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Belediye Başkanı Ahmet Çakır daha sonra yaptığı konuşmada yapılan trafik mastır planı, çevre düzeni planı, imar ve şuyu çalışmaları ile ilerleyen dönemde yapılacak projelerle ilgili bilgiler aktardı.

AK Parti Malatya Milletvekili Mehmet Şahinde, Malatya Belediyesinin takdir edilecek önemli çalışmalara ve projelere imza attığını belirterek, Malatya yararına olacak her çalışmaya ve projeye destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda muhtarlar mahallerinde yaşanan sorunlarla ilgili Belediye Başkanı Ahmet Çakıra bilgiler verip, yapılan çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulundular.”