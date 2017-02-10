Malatya Defterdarlığı’na Ali Yıldırım Atandı

Malatya Deftardarlığı’na Hakkari Defterdarı Ali Yıldırım atandı. Atama kararı Resmi Gazete’nin 10 Şubat 2016 tarihli sayısında yayınlandı.

Malatya Eski Defterdarı Murat Yiğiter, bir başka göreve atanmak üzere Ocak ayında görevden alınmıştı.

ALİ YILDIRIM’IN ÖZGEÇMİŞİ

1961 yılında Ağrı İli Eleşkirt İlçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Eleşkirt’te tamamladı

1993 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinden (İktisat) mezun olmuştur. Mesleğe 1985 yılında Eleşkirt Malmüdürlüğünde Muhasebe Memuru olarak başladı. 1987-1989 döneminde Ankara Maliye Kursunda mesleki eğitimi tamamladı. 1990-1994 yıllarında Van İli Başkale Malmüdürlüğünde Saymanlık Müdür Yardımsı (Malmüdürü V.), 1994-1996 Diyarbakır Defterdarlığı Muhasebe Müdürü, 1996-2002 Yıllarında Çankırı Defterdarlığı Muhasebe Müdürü, 2002-2005 yıllarında Amasya Defterdarlığı Muhasebe Müdürü, 2005-2010 yılları arasında Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürü görevlerinde bulundu. 21 Ocak 2010 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü görevini yürütürken 23.10.2013 tarih ve 28800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/697 sayılı karar ile Hakkari Defterdarlığına atanarak 14.11.2013 tarihinde Defterdarlık görevine başladı.

Evli, 3’ü erkek ve 1’i kız olmak üzere 4 çocuk babasıdır.

Yeni Malatya – Malatyahaber.com

Fotoğraf : Hakkari Defterdarlığı