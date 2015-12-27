‘Malatya Değişecek’
Belediye Başkanı Çakır, kabul ettiği öğrencilere, Malatya’nın büyükşehir olması halinde daha çok güzelleşeceğini ve değişeceğini söyledi.
Öğrenci ziyareti ve başkanın açıklamalarına ilişkin belediye basın bülteni şöyle:
“Bilim Koleji 2. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri, Belediye Başkanı Ahmet Çakırı ziyaret ettiler.
16 Aralık Perşembe günü Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen ziyarette, 80 öğrenci Malatya ile ilgili yazdıkları şiirleri, hayallerindeki Malatya ile ilgili projelerini dosyalar halinde Belediye Başkanı Ahmet Çakıra ilettiler.
Malatya Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili Belediye Başkanı Ahmet Çakıra sorular da soran öğrenciler, en çok Malatyanın Büyükşehir olmasıyla nelerin değişeceğini sordular.
Malatya Belediyesinin çalışmaları ve projeleri hakkında öğrencilere bilgiler veren Belediye Başkanı Ahmet Çakır, öğrencilerin çevreye duyarlı olmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Başkan Çakır, Çevremiz kirlendiği zaman başta insanlar olmak üzere bütün canlılar zarar görüyor. Dünyada yaşayan her insan çevresini temiz tutmak zorundadır. Her insanın çevre konusunda farklı sorumlulukları vardır. Daha sağlıklı ve temiz bir Malatya için sizler de çevrenizi temiz tutmaya özen gösterin. Malatya Belediyesi olarak şehrimizin çehresini daha güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Bu amaçla cadde ve sokaklarımızı yeniliyoruz. Malatyanın daha güzel bir şehir haline gelmesi için projeler hazırladık. Büyükşehir olmamızla birlikte Malatya daha çok güzelleşecek ve değişecek dedi.
Bilim Koleji Öğretmenlerinden Yelda Polat ise Malatya Belediyesinin çok önemli ve güzel çalışmalara imza attığını belirterek, Belediye Başkanı Ahmet Çakıra yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Öğrenciler, Belediye Başkanı Ahmet Çakıra çiçek sunarlarken, Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirip, kendilerine hediyeler dağıttı.”