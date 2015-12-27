‘Malatya Değişecek’

Belediye Başkanı Çakır, kabul ettiği öğrencilere, Malatya’nın büyükşehir olması halinde daha çok güzelleşeceğini ve değişeceğini söyledi.

Öğrenci ziyareti ve başkanın açıklamalarına ilişkin belediye basın bülteni şöyle:

“Bilim Koleji 2. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri, Belediye Başkanı Ahmet Çakırı ziyaret ettiler.

16 Aralık Perşembe günü Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen ziyarette, 80 öğrenci Malatya ile ilgili yazdıkları şiirleri, hayallerindeki Malatya ile ilgili projelerini dosyalar halinde Belediye Başkanı Ahmet Çakıra ilettiler.

Malatya Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili Belediye Başkanı Ahmet Çakıra sorular da soran öğrenciler, en çok Malatyanın Büyükşehir olmasıyla nelerin değişeceğini sordular.

Malatya Belediyesinin çalışmaları ve projeleri hakkında öğrencilere bilgiler veren Belediye Başkanı Ahmet Çakır, öğrencilerin çevreye duyarlı olmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Başkan Çakır, Çevremiz kirlendiği zaman başta insanlar olmak üzere bütün canlılar zarar görüyor. Dünyada yaşayan her insan çevresini temiz tutmak zorundadır. Her insanın çevre konusunda farklı sorumlulukları vardır. Daha sağlıklı ve temiz bir Malatya için sizler de çevrenizi temiz tutmaya özen gösterin. Malatya Belediyesi olarak şehrimizin çehresini daha güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Bu amaçla cadde ve sokaklarımızı yeniliyoruz. Malatyanın daha güzel bir şehir haline gelmesi için projeler hazırladık. Büyükşehir olmamızla birlikte Malatya daha çok güzelleşecek ve değişecek dedi.

Bilim Koleji Öğretmenlerinden Yelda Polat ise Malatya Belediyesinin çok önemli ve güzel çalışmalara imza attığını belirterek, Belediye Başkanı Ahmet Çakıra yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Öğrenciler, Belediye Başkanı Ahmet Çakıra çiçek sunarlarken, Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirip, kendilerine hediyeler dağıttı.”