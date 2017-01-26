Malatya Derbisini Kim Kazanacak?

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Malatya takımları İnönü Üniversitesispor ile Yeşilyurt Belediyespor, 29 Ocak Pazar günü Yeşiltepe’deki 3 no’lu sahada saat 14.00’te Malatya derbisinde karşı karşıya gelecek.

BAL 2. Grup’ta bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor, grupta 14 hafta sonunda 11 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 34 puan topladı. Grubun lideri Adıyaman 1954 Spor’un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan turuncu yeşilliler, ikinci yarıda oynadığı iki karşılaşmayı da kazanmasını bildi.

Bu sezon BAL Ligi’nde ilk kez mücadele eden İnönü Üniversitesispor ise mütevazi bütçesi ve kadrosuyla iyi sonuçlar alarak, bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ligin ilk yarısında 18 puan toplayan sarı siyahlılar, ligin ikinci yarısına iyi başlayamadı. Oynadığı iki karşılaşmayı da iyi mücadele etmesine rağmen kaybeden İnönü Üniversitesispor, 14 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

İnönü Üniversitesispor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor arasındaki derbi mücadelesi Pazar günü oynanacak. Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanacak olan mücadele saat 14.00’da başlayacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında geçen Ekim ayında oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlanmıştı.

ARŞİV FOTO: İki takım arasında ilk yarıda oynanan 0-0’lık maçtan..

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi