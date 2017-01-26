You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Örnek Resim
Opel Reklam

Dugun
Malatya Haber -

Malatya Derbisini Kim Kazanacak?

Malatya Derbisini Kim Kazanacak?
  • 26.01.2017
  • 0

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Malatya takımları İnönü Üniversitesispor ile Yeşilyurt Belediyespor, 29 Ocak Pazar günü Yeşiltepe’deki 3 no’lu sahada saat 14.00’te  Malatya derbisinde karşı karşıya gelecek.

BAL 2. Grup’ta bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor, grupta 14 hafta sonunda 11 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 34 puan topladı. Grubun lideri Adıyaman 1954 Spor’un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan turuncu yeşilliler, ikinci yarıda oynadığı iki karşılaşmayı da kazanmasını bildi.

Bu sezon BAL Ligi’nde ilk kez mücadele eden İnönü Üniversitesispor ise mütevazi bütçesi ve kadrosuyla iyi sonuçlar alarak, bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ligin ilk yarısında 18 puan toplayan sarı siyahlılar, ligin ikinci yarısına iyi başlayamadı. Oynadığı iki karşılaşmayı da iyi mücadele etmesine rağmen kaybeden İnönü Üniversitesispor, 14 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

İnönü Üniversitesispor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor arasındaki derbi mücadelesi Pazar günü oynanacak. Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanacak olan mücadele saat 14.00’da başlayacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında geçen Ekim ayında oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlanmıştı.

ARŞİV FOTO: İki takım arasında ilk yarıda oynanan 0-0’lık maçtan..

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."