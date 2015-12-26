Malatya DGD Ödemesi 9 Nisan’da

Malatya’da merkez ve 2 ilçedeki çiftçilere 2006 yılına ait DGD, Gübre ve Mazot desteği ödemelerinin 1. dilimi Pazartesi günü başlıyor..

Tarım İl Müdürü Ahmet Güldal, Ziraat Bankası Merkez Şube Müdürü Feridun Şipal’la birlikte düzenlediği basın toplantısında, destek ödemelerinin Merkez, Kale ve Yazıhan çiftçileri için 9 Nisan Pazartesi gününden itibaren başlayacağını, Kale ödemelerinin Ziraat Bankası Akpınar Şubesi’nden, merkez ve Yazıhan ödemelerinin Özel İşlem Şubesi’nden yapılacağını; Kale çiftçilerine toplam 211.878 YTL, Merkez ilçe çiftçilerine toplam 1.658.166 YTL, Yazıhan çiftçilerine ise toplam 1.778.356 YTL tutarında ödemede bulunulacağını söyledi.

Güldal, şu açıklamayı yaptı:

“2006 yılı DGD, gübre ve mazot ödemelerinin yüzde 50lik ilk dilimi Ziraat Bankası şubelerinde ki hesaplara aktarılmış olup, Kale, Yazıhan ve Merkez ilçelerinin ödemelerin yapılmasına ilişkin esaslar şu şekilde belirlenmiştir.

1-Kale ilçesi çiftçilerine 09.04.2007 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Akpınar şubesinde herhangi bir sıra gözetilmeksizin,

2- Merkez ve Yazıhan ilçesi çiftçilerine; 09.04.2007  14.04.2007 tarihleri arasında Ziraat Bankası Özel İşlem Şubesinden çiftçilerin soyadlarının baş harfleri esas alınarak ödeme yapılacaktır.

Sıralamalar ve ödeme tarihleri ise Soyadı baş harfi A olanlar 9 Nisan Pazartesi, B-C-Ç olanlar 10 Nisanda, D-E-F-G-Ğ olanlar 11 Nisanda, H-I-İ-J-K olanlar 12 Nisanda, L-M-N-O-Ö-P-R-S-Ş olanlar 13 Nisanda ve T-U-Ü-V-Y-Z olanlar ise 14 Nisan şeklinde belirlenmiştir.

Belirlenen günde parasını alamayanlar 26.04.2007 tarihinden sonra Ziraat bankasının herhangi bir şubesine uğrayarak alabileceklerdir.

Soyadı baş harflerine göre belirlenen günlerde, sadece belirlenen soyadını taşıyanlara ödeme yapılacak olup, diğer çiftçilere kesinlikle ödeme yapılmayacaktır