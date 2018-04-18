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Malatya Doğumlu Eski Bakan Öldürüldü

Malatya Doğumlu Eski Bakan Öldürüldü
  • 18.04.2018
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Turgut Özal’ın Başbakanı olduğu ANAP hükümetlerinde görev yapan, Malatya doğumlu eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci’de boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Saldırgan Yüksel Karababa Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

hurriyet.com.tr- iha

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