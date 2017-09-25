Malatya Ekibi Birinci Oldu

Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından düzenlenen 13. Halk Oyunları Şenliği, 10 ilin katılımı ile gerçekleşti.

Süleymanpaşa sahil dolgu alanında bulunan amfi tiyatrosunda yapılan şenliğe Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, AFAD İl Müdürü Recep Erol, Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suat Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tekirdağlıların büyük ilgi gösterttiği Halk Oyunları Şenliği’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz konuşma yaptı. Yılmaz “Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 13’üncüsünü düzenlediği Halk Oyunları Şenliği’ni hep birlikte izleyeceğiz. Ben sözümü uzatmadan tüm ekiplere başarılar diliyorum. Hakkaniyetli adil bir yarış diliyorum, teşekkür ederim” dedi.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar Halk Oyunları’nın yanı sıra, Artvin Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Adana Şükrü Tülay Çodem, Tokat Niksar Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Mersin Çocuk Evleri Site Müdürlüğü, Zonguldak Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Kırşehir Fatma Balcı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüğü, Malatya Alile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Burdur Sevim Zekai Peribaş Çocuk Destek Merkezi ve Ankara Saray Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nden gelen ekipler katıldı.

On ilden gelen ekipler hünerlerini göstermeye başlamasının ardından, seyirciler de oturdukları yerden halaylar çekip eşlik etti.

Renkli görüntülerin yaşandığı şenlikte, jüri üyelerinin oylaması sonucunda Malatya Alile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü adına yarışan ekip birinci, Burdur Sevim Zekai Peribaş Çocuk Destek Merkezi adına yarışan ekip ikinci, Kırşehir Fatma Balcı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüğü adına yarışan ekip üçüncü oldu.

Tekirdağ, iha