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Malatya Haber -

Malatya Ekipleri Başaramadı

Malatya Ekipleri Başaramadı
  • 27.09.2017
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2016-2017 sezonu U-16 Erkekler 2. Lig Yükselme Müsabakaları tamamlandı. 21-24 Eylül tarihleri arasında Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında oynanan müsabakalarda Malatya ekipleri 2. Lig’e yükselemedi.

Müsabakalar sonucunda şampiyon Bolu Belediyespor Kulübü olurken, Adana Hokey ikinciliği, Gaziantep Polisgücü ise üçüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonucunda Bolu Belediyespor Kulübü’nden Furkan Mehmet Özkılıç gol kralı oldu. Müsabakalarda en iyi oyuncu Adana Hokey’den Burak Kaan Özcan ile Bolu Belediyespor Kulübünden Semih Alagöz seçildi. Müsabakalarda en iyi kaleci Hassa Belediyespor Kulübü’nden Mevlüt Paşa Maden seçildi.

Yükselme müsabakalarında Malatya’yı Savaşan Yıldızlar Hokey İhtisas GSK ve Anadolu Ateşi GSK takımları temsil etti.

Yeni Malatya Gazetesi

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