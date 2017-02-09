“Malatya Ekonomisi Gelişmiyor, Daralıyor”

Malatya’da 2012-2016 dönemini kapsayan son 5 yıllık süreçte vergi mükellefi sayısında önemli bir değişiklik olmadığı ortaya çıktı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi mükelleflerine ilişkin istatistikleri yayımladı. Periyodik olarak yayınlanan istatistiki bilgilere göre, Malatya’da vergi mükellefi sayısında 2012-2016 dönemini kapsayan son beş yılda önemli bir değişiklik olmadı.

Vergilendirme türlerine göre, son 5 yıllık döneme ilişkin mükellef sayısı ve oranı şöyle gerçekleşti:



“Daralma var”

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Ekonomist-Yeminli Mali Müşavir Mustafa Bahadır Altaş “Ülkelerin kalkınmasında vergi önemli bir etkendir. Bunu il bazında değerlendirdiğimizde illerin gelişmesinde kayıtlı mükellef sayısı ile mükelleflerin vergilendirme usulü ile tahakkuk eden ve tahsil edilen vergi tutarları illerin sosyo-ekonomik düzeyin ve ticari hayatı hakkında bilgi verir. Verginin Mali, ekonomik ve sosyal etkenlerini dikkate aldığımızda bir ilin gelişmesinde ve kalkınmasında verginin önemi daha da öne çıkmaktadır. Çünkü üretim ve tüketimin yeterli ve sağlıklı olmadığı ekonomilerde ticari hayat işgücü ve istihdam koşulları olumsuz etkilenmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere Malatya il düzeyinde baktığımızda son beş yıllık dönemde vergi mükellefi sayısı olarak açılan işyeri ile kapanan işyeri sayıları bakımından Malatya ticari hayatından bir gelişmenin olmadığı, aksine bir daralmanın yaşandığı, işini geliştirip büyütmesi gereken küçük esnafın işini küçülterek basit usul vergilendirmeye dönüş yaptığını görmekteyiz. Bu durum bir şehrin ekonomisi için tehlikedir.” dedi.

Altaş “2012 yılında uygulama giren Yeni Teşvik Sisteminde Malatya’nın 4.bölgede yer alması, 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren Büyükşehir statüsü kazanan Malatya’nın arzu edilen düzeyde gelişim sağlayamaması tamamen yönetim kaynaklıdır. Son beş yıllık dönemde yeni yatırımların olmayışı, çevre illerin ticari açıdan gelişim göstermesi, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan gelen sermaye birikimi olmayan ve niteliksiz göç Malatya’daki ticari hayatı olumsuz etkilemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre tescilli işyerinin de 11.195 olduğu dikkate alındığında, Malatya büyükşehir olmasına rağmen üretim ve ticari hayat açısından orta seviyede bir kent olmaktan öteye gidememiştir” diye konuştu.

Küçük esnafın teknolojik yenilemede yetersiz kalmasının da piyasada yok olmasına neden olan bir diğer faktör olduğunu belirterek “Ekonomide yaşanan değişimin, küçük esnafın güçlerini birleştirmesinde ve teknolojik yenilemede yetersiz kalması, bununla birlikte alınan siyasi kararların bunu desteklememesi küçük esnafın her geçen gün piyasadan çekilmesine neden olmuştur. Bunun en belirgin örneği mahallerimizdeki bakkal amcaların yerini yeni formattaki market zincirlerinin şubelerinin almasıdır” ifadelerini kullandı.

GÖRSEL: FKA

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com