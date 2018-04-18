“Malatya Ekonomisi Rahatlatılmalı”

Ankara Malatyalılar Dernek Başkanı Battal Yıldız, Malatya ekonomisinin kayısı ekseninden çıkarılması gerektiğini belirterek, kiraz, ceviz, reyhan ve elma gibi ürünlerin pazarının artırılması ve turizminin geliştirilerek Malatya ekonomisinin rahatlatılması gerektiğini söyledi.

8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın, vefatının 25’inci yıl dönümü nedeniyle Malatya’da düzenlenen anma törenine katılmak üzere Malatya’da bulunan Ankara Malatyalılar Dernek Başkanı Yıldız, bir otelde basın mensupları ile bir araya gelerek gündeme ve dernek faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin son dönemlerde bölgesel ve içsel bir baskı altına alındığını kaydeden Yıldız, “Son yaşadığımız darbe girişimi, ekonomik kuşatmalar ve komşularımızın savaş halinde olması ve güvenlik endişesi münasebetiyle Ankara Valiliği Sivil Toplum Örgütlerinin faaliyetlerine sınırlı izin vermektedir. Bizler her şeye rağmen Ankara’da yaşayan yaklaşık 50 bin Malatyalıya, Malatya kültürünü yaşatmaya ve kaynaştırmaya gayret ettik” ifadelerini kullandı.

Dernek faaliyetleri hakkında da bilgiler aktaran Yıldız, siyasette ve bürokraside Malatyalıların güçlü bir şekilde temsil edilmesinin kendilerinin elini güçlendireceğini ve bu bağlamda daha fazla Malatyalıya destek olacaklarını belirterek, “Son zamanlarda bürokraside ki Malatyalıların sayısındaki artış bizleri mutlu etmiştir. Bu sayının artarak devam etmesi gerekmektedir, bu görevde siyasilerimize düşmektedir” şeklinde konuştu

Malatya’nın kalkınması için bir takım önerilerde de bulunan Yıldız, “Malatya ekonomisi kayısı ekseninden çıkarılmalı, Kale ilçemizin çileği, Arapgir ilçemizin üzüm ve reyhanı, Yeşilyurt ilçemizin kirazı, Hekimhan ilçemizin cevizi, Doğanşehir ilçemizin elması yerli yabancı pazarlara sunularak Malatya ekonomisi rahatlatılmalıdır. Ayrıca bu ürünlerden sanayi ve kozmetik ürünleri çeşitliliği yapılmalı, pazarlama konusunda birlik, dernek ve kooperatifler kurulup güçler birleştirilmelidir. Öte yandan, Aslantepe ören yeri, Levent Vadisi, Nemrut turizmi geliştirilerek Malatya’ya daha çok turistin gelmesi sağlanmalıdır. Bir an önce sivil bir havaalanı yapılarak iç ve dış hat uçuşları arttırılmalıdır. İkinci devlet üniversitesi kurulmalıdır. Suriye’den, Irak’tan, Libya’dan ekonomik durumu iyi olan hastalar Malatya’daki özel hastanelerde tedavi ettirilerek, Malatya ekonomisine katkı sağlanmalıdır. Şu anda bu pastadan en büyük payı Ankara’daki özel hastaneler almaktadır. Bu konuda bölge lideri olmamız gerekmektedir” diye konuştu.

iha