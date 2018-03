“Malatya El Veriyor” Kampanyası

Afrika’da açlıktan etkilenenlere yardım için Malatya harekete geçti. Valilik kampanya başlatırken, Belediye toplu iftar yemekleri düzenlemek yerine bedelini Afrika’ya gönderme kararı aldı. Bu arada Cuma namazından sonra da camilerde Afrika için yardım toplandı.



VALİLİK KAMPANYASI..

Malatya Valiliği’nce, Afrika için “Afrika Can Veriyor, Malatya El Veriyor”sloganıyla bir yardım kampanyası başlatıldı.



Valilikten, konuya ilişkin yayınlanan bülten şöyle:



“Tüm dünya tarafından kara kıta olarak nitelendirilen, son 50 yılın en kurak dönemini geçiren ve açlıkla mücadele eden Afrika’ da milyonlarca insan yaşadıkları yerlerden Somali, Etiyopya ve Kenya gibi komşu Ülkelere göç etmek zorunda kalmış ve bu ülkelerde mülteci konumuna düşmüşlerdir.



Afrika’daki açlık, kuraklık ve buna bağlı yetersiz beslenmeden her gün binlerce insan ölmektedir, bu durumdan en çok etkilenen ise çocuklar olmaktadır.

• Dünyanın nüfusunun 6,5 Milyar olduğu,

• Günde 2 dolardan az gelire sahip olan nüfusun 3 milyar civarında olduğu,

• Bunun 1 milyarının çocuk olduğu,

• Dünyanın nüfusunun yarısına yakınının ise fakir olduğu,

• Her 24 saatte 18 bin çocuğun öldüğü,

• En fakir 48 ülkenin gayri safi milli hâsılasının dünyanın en zengin 3 kişisinin gelirinden az olduğunubize istatistik! çalışmalar bilgi veriyor.



Dünya geneline bakıldığında yoksul nüfusun büyük çoğunluğu Afrika’da yaşamaktadır.



Afrika’daki iç çatışmaların yanı sıra kuraklığın da etkisiyle yoksulluk ve açlık Afrika’nın kalıcı sorunu haline gelmiştir. Bu konuda Uluslar arası ve sivil toplum kuruluşlarına sorumluluk düşmektedir.



Ancak Yıllarca yer altı ve yer üstü zenginlikleri başka ülkelerce sömürülen Afrika’ya bugün birçok uluslar arası kuruluşlar duyarsız kalmaktadır.



Bizler ” Komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir ” diyen bir Peygamberin ümmetiyiz.



Bizler Osmanlı gibi yardımlaşmaya ve hayır işlerine önem veren bir devletin torunlarıyız.



İnsanlarda şefkatin, merhametin, manevi duyguların en yoğun olarak yaşandığı mübarek Ramazan ayı içerisinde bulunmaktayız. Bizler her türlü yiyecek ve içeceğin bulunduğu sahur ve iftar sofralarında sahur ve iftarlarımız yaparken Afrika’da yaşayan binlerce Müslüman kardeşlerimiz ise yiyecek ve içeceksiz sahur ve iftarlar geçirmektedir.



Tüm bunlardan dolayı bugün bu açlığa, yoksulluğa duyarsız kalmamak gerektiğini düşünüyor ve “AFRİKA CAN VERİYOR MALATYA EL VERİYOR ” adlı kampanyayı Malatya olarak başlatmış bulunmaktayız.Kampanya kapsamında Malatya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından İlimiz Merkez Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıf Bankasında ” Afrika’ya Sosyal Yardım ” başlığında hesap numaraları açılmıştır.Bir insanlık görevi olan bu durum nedeni ile kampanyaya tüm vatandaşlarımızın destek vermesini istiyoruz.



Vakıfbank Malatya Merkez Şubesi

7299054879



Ziraat Bankası Malatya Merkez Şubesi

0183 401938225007



Halkbankası Malatya Merkez Şubesi

07000120″



CAMİLERDE PARA TOPLANDI..

Bu arada Cuma namazı sonrasında Afrika ülkelerinde açlık çeken insanlar için yardım toplandı.



Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizesi ile camilerde Cuma Namazı hutbesi sırasında yapılan konuşmada Afrika’da kuraklığa da bağlı açlığın büyük boyutlarda olduğu hatırlatılarak, başlatılan yardım kampanyasına katılım istendi.Cuma namazının ardından vatandaşlar imkanları ölçüde kampanyaya katılırken, toplanan paralar bir tutanak halinde Müftülüğe teslim edildi.



BELEDİYE DESTEĞİ..

Malatya Belediyesi de Afrika’da açlıktan etkilenenlere destek için harekete geçti.



Malatya Belediyesi’nin konuya ilişkin basın açıklaması şöyle:



“Geçtiğimiz yıl iftar yemekleri bedellerini Pakistan’a yardım olarak gönderen Malatya Belediyesi bu yıl da vereceği iftar yemeklerinin bedellerini İslam Konferansı Örgütü aracılığıyla Afrika’ya gönderecek.



Yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle açlık sınırında bulunan Afrika’daki insanlara az da olsa bir katkı sunmayı hedefleyen Malatya Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da toplu iftar yemekleri vermeyecek.



Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bu yıl Valilik ile birlikte sadece Şehit Aileleri ile Huzurevi yaşlılarına iftar yemeği vereceklerini belirterek, “Ramazan Ayı, Müslümanlar arasında yardımlaşmanın ve dayanışmanın had safhaya ulaştığı en mübarek aydır. Bu ayda muhtaç kişiler daha çok gözetilerek, gerek fitre-zekat ve gerekse de iftar yemekleriyle destek olunması Müslümanlar açısından bir görevdir. Geçtiğimiz yıl personelimize vereceğimiz iftar yemeği bedeli ile yine personelimizden toplanan nakdi yardımı Pakistan’daki yoksullara gönderen Belediyemiz, bu yıl da sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza, basın mensuplarımıza, belediye personelimize vermeyi planladığımız iftar yemeklerinin bedelini, son 60 yılın en kurak yazının yaşandığı, Somali, Etiyopya ve Kenya’da milyonlarca kişinin açlıktan ölme tehdidi altında olduğu Afrika’ya göndermeyi kararlaştırdık. Umuyorum ki hali vakti yerinde olan kişi ve kuruluşlar Afrika’daki gibi açlık sınırında olan insanlarımıza yardım elini uzatarak, yardımlaşma ve dayanışma görevini yerine getirmiş olur” şeklinde konuştu.”



Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp