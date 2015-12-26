Malatya Emniyetinde 31 Terfi..

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu, bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensuplarını belirledi. Malatya Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli toplam 31 müdür, emniyet amiri, başkomiser, komiser ve komiser muavini bir üst rütbeye terfi ettirildiler.

KARİPER 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU ..

Yüksek Değerlendirme Kurulu; halen Malatya Emniyet Müdür Yardımcısı olan ve 2. sınıf Emniyet Müdürü kadrosunda bulunan Mehmet Kariper (üstte soldaki fotoğrafta)i 1. sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ettirdi. Malatya Emniyet Müdürlüğü Lojistik Hizmetler Şube Müdürü olan Emine Gülcüler (üstte sağdaki fotoğrafta) 4. sınıf Emniyet Müdürlüğünden 3. sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederken; Emniyet Amiri rütbesindeki Asayiş Şube Müdür Vekili Erkan Süzer (altta soldaki fotoğrafta), Ruhsat ve Tebligat Şube Müdür Vekili Ümit Otman ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Ertuğrul Şenyiğit (altta sağdaki fotoğrafta) 4. Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrosuna yükseldiler.

Malatya Emniyetinde diğer terfi edenler şunlar:

BAŞKOMİSERLİKTEN EMNİYET AMİRLİĞİNE TERFİ EDENLER : Serdar Ülger, Ahmet Kadri Özaslan, Nihat Akyol, Selim Özdemir, Osman Sümer, Bilge Ünal, Cem Cenker Toparlak, Nedim Arkan, Meriç Alemdar, Andaç Çelebi ve Mevlüt Tüylü.

KOMİSERLİKTEN BAŞKOMİSERLİĞE TERFİ EDENLER: Halil Azgın, Tamer Bulcun, Tezcan Akıllı, Ali Kapukaya, Mustafa Türkmen ve Gürbüz Sungur Biçersoy.

KOMİSER YARDIMCILIĞINDAN KOMİSERLİĞE TERFİ EDENLER: Cemal Saatçı, Güngör Akpınar, Orhan Şanal, Yalçın Bulut, Tevrat Usta, Ali Koçyiğit, Şeref Çınar, Şahin Toptaş ve Can Rüzgar.

Emniyet Müdürlüğü merkez birimlerinde, şubelerde, ilçelerde ve karakollarda görev yapan terfi eden personele ilişkin Terfi Töreninin, Haziran ayı içerisinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

HABER: Selahattin GÖKATALAY (Alıntılanma İzni Yoktur)

FOTOĞRAFLAR: Malatyahaber.com- Görüş Gazetesi Arşivi (Levent BARIŞ)