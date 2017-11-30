Malatya Eski Emniyet Müdürüne FETÖ’den Ceza

Malatya’da 2 yıl süre ile İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan ve FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski milletvekili Önder hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya eski Emniyet Müdürlerinden, AKP Yalova eski milletvekili Şükrü Önder, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu ve örgüt mensuplarının haberleştikleri ByLock programını kullandığı gerekçesiyle tutuklu yargılandığı Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1998- 1999 yıllarında Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan, 2002- 2007 yılları arasında AKP Yalova Milletvekili olarak TBMM’de görev yapan Şükrü Önder, Haziran 2017’de, terör örgütü mensuplarının iç haberleşmede kullandıkları ByLock programını kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, daha sonra örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Görülen dava duruşmasında iddia makamı GSM hattı ile cihazın birbiri ile örtüştüğüne, kriptolu ve şifreli olarak kullanılan programda 11 defa oturum açıldığına ve etkin pişmanlıktan faydalanmaması nedeniyle Önder’in cezalandırılmasını talep etti. Bunun üzerine Şükrü Önder’in avukatı Cevdet Bekler de son bir savunma yaptı. Avukat Bekler, söz konusu programa reklam logolarından da girilmesinin söz konusu olabileceğine, bunun araştırılmasına, IP çakışması olabilmesi ihtimaline karşı da bilirkişi ile teknik inceleme yapılmasını, müvekkilinin sağlık durumları da gözetilerek tahliyesini talep etti.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, yeniden bilirkişi incelemesi yönündeki talebin dava duruşmalarını uzatacağına karar vererek talebi reddetti.

Mahkeme heyeti Şükrü Önder’e de söz verdi. İddiaları kabul etmediğini söyleyen Önder, “Ben ByLock kullanmadım. Bu programın da telefonumda değil hattımda olduğu söylendi. Reklam mahiyetinde olan veya dışarıdan müdahale ile IP çakışması olmuş olabilir. Ne ByLock kullandım ne de yükledim. Polisler geldiğinde ilk olarak kendilerine telefonumu verdim. Bu örgütün mensubu olduğu ne bir dernekle ne bir cemiyetle bağlantım yok. Seyahate de çıkmadım. Ben ağzını salyasını sildiği mendili yüzüne süren bir birinin peşinden koşacak bir adam değilim. Ben bu devlette uzun kademeler görev yaptım. Neyin suç neyin suç olmadığını bilecek biriyim. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti ise 3’üncü celsede kararını açıkladı. Heyet, oy birliğiyle Önder’in suçlu olduğuna kanaat getirerek Önder’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

KAHYA’NIN YARGILAMASI..

Bu arada, aralarında 2006- 2011 yılları arasında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunmuş olan Ali Osman Kahya’nın da yeraldığı 3’ü tutuklu 8 sanığın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanmasına Bursa’da devam edildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ/PDY davasına tutuklu sanıklar eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, eski Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam, eski İl Sağlık Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu ile tutuksuz sanıklar eski Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar, K.B, F.Ö, A.M.A. ve Y.Y. ile avukatları katıldı. ‘Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, terör örgütüne üye olmak’ ve ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet” suçlarından yargılanan sanıkların avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ileri sürerek, tahliyelerini talep etti.

Kahya, mahrem imamlar listesinde ‘kurul dönemi: 1, devre 80’ ifadeleriyle adının bulunmasıyla ilgili savunmasında, bir kitapta geçen 1999’daki telekulak skandalı olayında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı 528 kişilik listede adının geçmiş olabileceğini söyledi. Kahya, “99’da arkamıza bir teneke bağladılar, hala ceremesini çekiyoruz. FETÖ üyesi olduğum iddialarını kabul etmiyorum. Milliyetçi, muhafazakâr ve demokrat bir kişiliğe sahip biriyim. Birilerine sorsanız, o dönemde benim hakkımda tarikatçı, FETÖ’cü diyebilirler. Sosyal medya hesabım üzerinden ‘Fuat Avni’ isimli hesabı takip etmenin suç unsuru olduğunu bilmiyorum. Benim dosyamda kanıt olabilecek tek şey var, o da Fetullah Gülen’in adıma yazdığı, gönderdiği iddia edilen not. Adli tıptan da bir sonuç gelmedi notla ilgili. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Diğer yandan, davaya ilişkin bir başka haberde de, “Ali Osman Kahya’nın isminin örgütün bir dokümanında tam bağlılığı simgeleyen “A-4” koduyla kayıtlı olduğu tespit edildi” iddiasına yer verildi.

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi- Yalova, iha- Bursa, iha