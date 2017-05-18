Malatya Eski Milletvekili Vefat Etti

Malatya eski milletvekillerinden Ayhan Fırat, vefat etti.

Ankara’da ikamet eden 88 yaşındaki Fırat’ın vefatını, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından duyurdu. Ağbaba, mesajında “Malatya eski milletvekilimiz, değerli büyüğüm, abim Ayhan Fırat’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hepimizin başı sağolsun.” dedi.

1983’de Halkçı Parti’den, 1987’de Sosyaldemokrat Halkçı Parti’den Malatya milletvekili olarak TBMM’de görev yapan, CHP eski milletvekillerinden merhum Turan Fırat’ın da kardeşi olan Ayhan Fırat’ın cenazesinin Ankara’da toprağa verilmesi bekleniyor.

FIRAT’IN ÖZGEÇMİŞİ..

Ayhan Fırat (d. 1929, Malatya), Türk siyaset adamı. İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi mezunudur. Hava Meydanları İnşaat Reisliği Kontrol Mühendisliği, PTT Genel Müdürlüğü Grup Başmühendisliği ve NATO Dairesi Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı, PTT Yönetim Kurulu Üyeliği, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyeliği, Orman Bakanlığı Müşavirliği, Döksan AŞ Genel Müdürlüğü, Danışma Meclisi Malatya Üyeliği (15 Ekim 1981 – 6 Kasım 1983), TBMM XVII. ve XX. Dönem Malatya Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. TBMM 5. (XVI) Dönem Malatya Milletvekili Turan Fırat’ın kardeşidir.

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi