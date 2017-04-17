Malatya ‘EVET’te 17’nci Sırada

Malatya’da kesin olmayan resmi sonuçlar açıklandı.. EVET oylarında Malatya iller arasında 17’nci sırada

Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’ni de içeren Anayasa Değişikliği’ne ilişkin olarak 16 Nisan Pazar günü yapılan Halk Oylaması’nın Malatya’daki kesin olmayan resmi sonuçları açıklandı. Buna göre, 465 bin 177 geçerli oy kullanılan Malatya’da seçmenin yüzde 69,57’sini oluşturan 323 bin 638’i EVET yönünde, yüzde 30.43’ünü oluşturan 141 bin 539’u da HAYIR yönünde oy kullandılar. Bu arada, Malatya’nın kullanılan EVET oyları oranıyla, Türkiye’de 17’nci sırada yeraldığı öğrenildi.

İŞTE MALATYA SONUÇLARI..

Halk Oylaması’nda Malatya il geneli ve ilçelerine ilişkin kesin olmayan resmi sonuçlar şöyle tutanak altına alındı:

MALATYA İL GENELİ

Sandık sayısı: 1.832

Kayıtlı seçmen sayısı: 543.742

Oylamaya katılanların sayısı: 471.869

Geçerli oyların sayısı: 465.177

Geçersiz oyların sayısı: 6.692

EVET: 323.638

HAYIR: 141.539

AKÇADAĞ

Sandık sayısı: 103

Kayıtlı seçmen sayısı: 20.482

Oylamaya katılanların sayısı: 17.613

Geçerli oyların sayısı: 17.432

Geçersiz oyların sayısı: 181

EVET: 10.106

HAYIR: 7.326

ARAPGİR

Sandık sayısı: 69

Kayıtlı seçmen sayısı: 7.859

Oylamaya katılanların sayısı: 6.578

Geçerli oyların sayısı: 6.464

Geçersiz oyların sayısı: 114

EVET: 3.681

HAYIR: 2.783

ARGUVAN

Sandık sayısı: 49

Kayıtlı seçmen sayısı: 6.162

Oylamaya katılanların sayısı: 5.358

Geçerli oyların sayısı: 5.307

Geçersiz oyların sayısı: 51

EVET: 1.142

HAYIR: 4.165

BATTALGAZİ

Sandık sayısı: 561

Kayıtlı seçmen sayısı: 206.159

Oylamaya katılanların sayısı: 179.145

Geçerli oyların sayısı: 176.686

Geçersiz oyların sayısı: 2.459

EVET: 134.200

HAYIR:42.486

DARENDE

Sandık sayısı: 93

Kayıtlı seçmen sayısı: 18.618

Oylamaya katılanların sayısı: 15.306

Geçerli oyların sayısı: 15.123

Geçersiz oyların sayısı: 183

EVET: 12.261

HAYIR: 2.862

DOĞANŞEHİR

Sandık sayısı: 93

Kayıtlı seçmen sayısı: 28.314

Oylamaya katılanların sayısı: 24.631

Geçerli oyların sayısı: 24.167

Geçersiz oyların sayısı: 464

EVET: 13.582

HAYIR: 10.585

DOĞANYOL

Sandık sayısı:18

Kayıtlı seçmen sayısı: 2.996

Oylamaya katılanların sayısı: 2.271

Geçerli oyların sayısı: 2.236

Geçersiz oyların sayısı: 35

EVET: 1.855

HAYIR:381

HEKİMHAN

Sandık sayısı: 85

Kayıtlı seçmen sayısı: 14.081

Oylamaya katılanların sayısı:11.859

Geçerli oyların sayısı: 11.708

Geçersiz oyların sayısı:151

EVET: 4.779

HAYIR: 6.929

KALE

Sandık sayısı: 29

Kayıtlı seçmen sayısı: 4.174

Oylamaya katılanların sayısı: 4.079

Geçerli oyların sayısı: 4.050

Geçersiz oyların sayısı: 29

EVET: 3.721

HAYIR: 329

KULUNCAK

Sandık sayısı: 32

Kayıtlı seçmen sayısı: 5.673

Oylamaya katılanların sayısı: 4.702

Geçerli oyların sayısı: 4.624

Geçersiz oyların sayısı: 78

EVET:3.094

HAYIR:1.530

PÜTÜRGE

Sandık sayısı: 90

Kayıtlı seçmen sayısı: 11.127

Oylamaya katılanların sayısı: 9.134

Geçerli oyların sayısı: 9.054

Geçersiz oyların sayısı: 80

EVET: 8.043

HAYIR: 1.011

YAZIHAN

Sandık sayısı: 43

Kayıtlı seçmen sayısı: 9.542

Oylamaya katılanların sayısı: 8.124

Geçerli oyların sayısı: 8.025

Geçersiz oyların sayısı: 99

EVET: 5.241

HAYIR: 2.784

YEŞİLYURT

Sandık sayısı: 567

Kayıtlı seçmen sayısı: 208.555

Oylamaya katılanların sayısı: 183.069

Geçerli oyların sayısı: 180.301

Geçersiz oyların sayısı: 2.768

EVET: 121.933

HAYIR: 58.368

TÜRKİYE’DE 17’NCİ SIRADA..

Öte yandan, Malatya’nın Türkiye Geneli’nde yüzde 51.4 EVET, yüzde 48.60 HAYIR oyu alan Anayasa Değişikliği’ne ilişkin oylamada, EVET verilen iller sıralamasındaki yerinin 17’nci olduğu öğrenildi.

İşte Malatya’nın 17’nci sırada olduğu iller sıralamasında ilk 17 il:

1. Bayburt-% 81.70

2. Rize-% 75.54

3. Aksaray-% 75.48

4. Gümüşhane- % 75.15

5. Erzurum-% 74.48

6. Yozgat-% 74.26

7. Kahramanmaraş-% 73.95

8. Çankırı-% 73.34

9. Konya-% 72.87

10. Bingöl-% 72.56

11. Elazığ-% 71.79

12. Sivas-% 71.28

13. Şanlıurfa- % 70.81

14. Düzce- % 70.56

15. Kütahya- % 70.31

16. Adıyaman- % 69.76

17. Malatya- % 69.57

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi- milliyet.com.tr