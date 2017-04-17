Malatya ‘EVET’te 17’nci Sırada
- Malatya’da kesin olmayan resmi sonuçlar açıklandı.. EVET oylarında Malatya iller arasında 17’nci sırada
Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’ni de içeren Anayasa Değişikliği’ne ilişkin olarak 16 Nisan Pazar günü yapılan Halk Oylaması’nın Malatya’daki kesin olmayan resmi sonuçları açıklandı. Buna göre, 465 bin 177 geçerli oy kullanılan Malatya’da seçmenin yüzde 69,57’sini oluşturan 323 bin 638’i EVET yönünde, yüzde 30.43’ünü oluşturan 141 bin 539’u da HAYIR yönünde oy kullandılar. Bu arada, Malatya’nın kullanılan EVET oyları oranıyla, Türkiye’de 17’nci sırada yeraldığı öğrenildi.
İŞTE MALATYA SONUÇLARI..
Halk Oylaması’nda Malatya il geneli ve ilçelerine ilişkin kesin olmayan resmi sonuçlar şöyle tutanak altına alındı:
MALATYA İL GENELİ
Sandık sayısı: 1.832
Kayıtlı seçmen sayısı: 543.742
Oylamaya katılanların sayısı: 471.869
Geçerli oyların sayısı: 465.177
Geçersiz oyların sayısı: 6.692
EVET: 323.638
HAYIR: 141.539
AKÇADAĞ
Sandık sayısı: 103
Kayıtlı seçmen sayısı: 20.482
Oylamaya katılanların sayısı: 17.613
Geçerli oyların sayısı: 17.432
Geçersiz oyların sayısı: 181
EVET: 10.106
HAYIR: 7.326
ARAPGİR
Sandık sayısı: 69
Kayıtlı seçmen sayısı: 7.859
Oylamaya katılanların sayısı: 6.578
Geçerli oyların sayısı: 6.464
Geçersiz oyların sayısı: 114
EVET: 3.681
HAYIR: 2.783
ARGUVAN
Sandık sayısı: 49
Kayıtlı seçmen sayısı: 6.162
Oylamaya katılanların sayısı: 5.358
Geçerli oyların sayısı: 5.307
Geçersiz oyların sayısı: 51
EVET: 1.142
HAYIR: 4.165
BATTALGAZİ
Sandık sayısı: 561
Kayıtlı seçmen sayısı: 206.159
Oylamaya katılanların sayısı: 179.145
Geçerli oyların sayısı: 176.686
Geçersiz oyların sayısı: 2.459
EVET: 134.200
HAYIR:42.486
DARENDE
Sandık sayısı: 93
Kayıtlı seçmen sayısı: 18.618
Oylamaya katılanların sayısı: 15.306
Geçerli oyların sayısı: 15.123
Geçersiz oyların sayısı: 183
EVET: 12.261
HAYIR: 2.862
DOĞANŞEHİR
Sandık sayısı: 93
Kayıtlı seçmen sayısı: 28.314
Oylamaya katılanların sayısı: 24.631
Geçerli oyların sayısı: 24.167
Geçersiz oyların sayısı: 464
EVET: 13.582
HAYIR: 10.585
DOĞANYOL
Sandık sayısı:18
Kayıtlı seçmen sayısı: 2.996
Oylamaya katılanların sayısı: 2.271
Geçerli oyların sayısı: 2.236
Geçersiz oyların sayısı: 35
EVET: 1.855
HAYIR:381
HEKİMHAN
Sandık sayısı: 85
Kayıtlı seçmen sayısı: 14.081
Oylamaya katılanların sayısı:11.859
Geçerli oyların sayısı: 11.708
Geçersiz oyların sayısı:151
EVET: 4.779
HAYIR: 6.929
KALE
Sandık sayısı: 29
Kayıtlı seçmen sayısı: 4.174
Oylamaya katılanların sayısı: 4.079
Geçerli oyların sayısı: 4.050
Geçersiz oyların sayısı: 29
EVET: 3.721
HAYIR: 329
KULUNCAK
Sandık sayısı: 32
Kayıtlı seçmen sayısı: 5.673
Oylamaya katılanların sayısı: 4.702
Geçerli oyların sayısı: 4.624
Geçersiz oyların sayısı: 78
EVET:3.094
HAYIR:1.530
PÜTÜRGE
Sandık sayısı: 90
Kayıtlı seçmen sayısı: 11.127
Oylamaya katılanların sayısı: 9.134
Geçerli oyların sayısı: 9.054
Geçersiz oyların sayısı: 80
EVET: 8.043
HAYIR: 1.011
YAZIHAN
Sandık sayısı: 43
Kayıtlı seçmen sayısı: 9.542
Oylamaya katılanların sayısı: 8.124
Geçerli oyların sayısı: 8.025
Geçersiz oyların sayısı: 99
EVET: 5.241
HAYIR: 2.784
YEŞİLYURT
Sandık sayısı: 567
Kayıtlı seçmen sayısı: 208.555
Oylamaya katılanların sayısı: 183.069
Geçerli oyların sayısı: 180.301
Geçersiz oyların sayısı: 2.768
EVET: 121.933
HAYIR: 58.368
TÜRKİYE’DE 17’NCİ SIRADA..
Öte yandan, Malatya’nın Türkiye Geneli’nde yüzde 51.4 EVET, yüzde 48.60 HAYIR oyu alan Anayasa Değişikliği’ne ilişkin oylamada, EVET verilen iller sıralamasındaki yerinin 17’nci olduğu öğrenildi.
İşte Malatya’nın 17’nci sırada olduğu iller sıralamasında ilk 17 il:
1. Bayburt-% 81.70
2. Rize-% 75.54
3. Aksaray-% 75.48
4. Gümüşhane- % 75.15
5. Erzurum-% 74.48
6. Yozgat-% 74.26
7. Kahramanmaraş-% 73.95
8. Çankırı-% 73.34
9. Konya-% 72.87
10. Bingöl-% 72.56
11. Elazığ-% 71.79
12. Sivas-% 71.28
13. Şanlıurfa- % 70.81
14. Düzce- % 70.56
15. Kütahya- % 70.31
16. Adıyaman- % 69.76
17. Malatya- % 69.57
malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi- milliyet.com.tr
Akcadaga esenbeye baya hizmet yapildi yaziklar olsun akcagdaki hayircilara
Evet Bu Listede Görüldüğü Üzre Okuma Yazma Oranın Düşük Olduğu İlleri Görüyoruz. . .