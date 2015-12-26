Malatya Gençlikspor Kız Takımı

Malatya Gençlikspor Kulübü, bu sezon Yıldızlar Bayanlar Futbol Ligi’nde mücadele etmek için Futbol Federasyonu’na başvurdu.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Bayansalduz, geçen sezon Genç Bayanlar Futbol Ligi’nde mücadele eden Malatya Gençlikspor’un grubunu 4. sırada tamamladığını hatırlatarak, “Geçen sezon mücadele ettiğimiz Genç Bayanlar Futbol Ligi’ndeki sporcularımızın yaşı, genelde yıldızlar ligi ayarındaydı. Bu sporcular bu yıl Yıldızlar Ligi’nde oynayacak ve daha verimli olacaklar” dedi.

Malatya Gençlikspor Kulübü olarak Yıldız Bayanlar Futbol Ligi’ne katılmak için Futbol Federasyonu’na müracaat ettiklerini söyleyen Bayansalduz, “Lig geçtiğimiz Temmuz ayında başlayacaktı ancak nedense başlamadı. Sıcaklar nedeniyle başlamamış olabilir. Malatya Gençlikspor Kulübü olarak ligde Malatya’yı en iyi şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu.