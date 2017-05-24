Adrenalin tutkunları için çok eğlenceli bir aktivite olan yamaç paraşütçülüğüne gönül veren Malatyalı gençler, heyecanlı paraşüt atlayışları gerçekleştiriyorlar.

Battalgazi Belediyesi’nin de destek verdiği gençler, Beydağı Mahallesi’nde yamaç paraşütü eğitimi alarak heyecan dolu atlayışlarda bulunuyorlar.

Adrenalin tutkularının önüne geçemeyen gençler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da son dönemlerde ilgi odağı olan yamaç paraşütü sporuna yöneliyorlar.

Malatyalı gençler; yamaç paraşütü ile kayısı bahçelerinin üzerinde kuş bakışı uçuşlarıyla heyecanlarını doruğa çıkartıyorlar.

Yamaç paraşütü eğitimi veren THK Pilotu Emrah Karaşin, kendilerine destek veren Battalgazi Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Yaklaşık 2 yıldır bu işi yapıyorum. Artık uçuyorum ve eğitimlerimin her aşamasını aldım. Malatya’da bu işi yeni aşmaya başladık, yeni yeni insanları alıştırabiliyoruz sadece bu işleri. Amacımız Malatya’da bu işi geliştirebilmek, uçan bireyler haline getirebilmek. Çünkü Malatya, konum olarak karasal iklimi aldığı için, karasal bir iklim söz konusu olduğu için Malatya gerçekten güzel uçuşlar veriyor.” dedi.

Karaşin, yamaç paraşütü ile atlama konusundaki korku hali içinde; “Bunun bir korkuyla alakasının olmadığını, korkunun tamamen kişisel olduğunu, insanların uçarken korkudan zerre etkilenmediklerini göstermek amacımız.” ifadesini kaydetti.

Üniversite öğrencisi Ömer Faruk Karaoğlan ise uçarken tamamen huzurlu olduğunu belirterek, “İlk kez uçuş yapıldığında, yani hocamız bizi uçurduğunda bu işin korkuyla değil, heyecanla, adrenalinle alakalı olduğunu gördük. Havadaki hissiyat tamamen huzur, korku değil yani.” dedi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com