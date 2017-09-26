‘Malatya Geziyor’ Sezonu Kapattı

Tarihi bölgelerin ziyaret edildiği ‘Malatya Geziyor’ projesi kapsamında tur yapan gezi aracıyla ilgili MOTAŞ tarafından 2017 sezon değerlendirmesi yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ulaşım hizmetlerini yürüten şirketi MOTAŞ tarafından başlatılan ‘Malatya Geziyor’ projesinin 2017 yılı için sezon kapanışı yapıldı.

2017 yılının Temmuz ayında başlatılarak Eylül ayının ortalarına kadar sürdürülen proje ile ilgili MOTAŞ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’ın talimatıyla başlattığımız ‘Malatya Geziyor’ projesi kapsamında ilimizin tarihi bölgelerini gezdik. Haftanın iki günü iki sefer halinde gerçekleştirdiğimiz gezilere her turda katılan yaklaşık 44 yolcumuza Malatya’nın tarihi bölgelerini tanıtarak geçmişle bağ kurdurmaya çalıştık. İnsanımızda tarihi bilinci geliştirmeye gayret ettik.

Hedefimiz insanımızda tarihi bilinci geliştirmek suretiyle geleceğe emin adımlarla yürümelerini, geleceğe dair projeler geliştirirken geçmişten ilham almalarını sağlamaktır. Bu amaçla Temmuz ayında başlattığımız ‘Malatya Geziyor’ turlarını Eylül ortasında bitirdik. Gezdiğimiz her mekanı misafirlerimize tanıtması için Malatya Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü de bir rehber tahsis ederek destek verdi.

İki buçuk ay sürdürdüğümüz program kapsamında 2 bin 500 misafirimize tarihi bölgeleri gezdirdik. Bunların 500’ü öğrenci grubu ve engelli vatandaşlarımızdı. Yine bu 500 kişiden 90’ı Türkiye’nin farklı illerinden gelen görme engelli vatandaşlarımızdı. Onlara da Malatyamızın tarihi bölgelerini gezdirerek geçtiğimiz yerleri tasvir ettik; gözlerinin önünde canlandırmaya gayret ettik ve ziyaret ettiğimiz tarihi mekanları tanıttık.

Ayrıca üstü açık gezi aracımıza rezervasyon yaparak tura katılan her misafirimize özenle hazırladığımız hediyelik çantayla birlikte aperatif yiyecek ve meşrubatlar ikram ettik. Tur boyunca müzik eşliğinde coşkulu anlar yaşattık.

Önümüzdeki sezonda daha erken bir zamanda ve donanımlı olarak başlamayı planlıyoruz. 2018 sezonunda 4 bin yolcu taşımayı hedefliyoruz” açıklaması yapıldı.

Açıklamada ayrıca ‘Malatya Geziyor’ sosyal medya sayfasına yapılan bazı yorumlara ve atılan maillere de yer verildi. Bu yorum ve mailerden bazıları:

Oya Taylan isimli kullanıcı sosyal medyamızda paylaştığı yorumunda; “İstanbul’dan geldik çok güzel bir geziydi, çok memnun kaldık. Tekrar buraya geldiğimizde tekrar gitmeyi düşünüyoruz. Her şey için teşekkürler” ifadeleriyle memnuniyetini belirtti.

Bünyamin Kıvılcım isimli kullanıcı ise yorumunda; “Merhabalar ben Yaklaşık 22 yıldır il dışında görev yapan bir öğretmenim ve yaz tatilimin bir kısmını memleketimde geçiren 3 çocuk babası hemşerinizim. Her ne kadar ismini bilmesek de Malatya Büyükşehir Belediyesine ve özellikle belediyeyi temsil eden ve böylesine mükemmel gezi organizasyonunun gizli kahramanları olan şoförümüz, rehberimiz, ikramda bulunan görevli arkadaşımız; Allah sizlersen razı olsun. Bir Malatyalı olarak gurur duydum. Böylesine güzel bir organizasyonla 44 yaşımda Malatya’mı yeni tanıdığımı fark ettim. Çocuklarım ve benim için müthiş bir kültür gezisi oldu. Emeği gecen tüm abilerime teşekkür ediyor, Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum

Bu turlar yurtdışında 50-100 Euro arası ve her 2 saatte bir var. Sizler bu hizmeti ücretsiz sunuyorsunuz. Tüm Malatya’yı kapsayan kapsamlı bir gezi olması da ayrı bir güzellik olacaktır. Gündüzbey, Yeşilyurt ve Malatya içi dahil edilebilir.

Ama gerçekten 10 numara 5 yıldız bir programdı” ifadelerine yer verdi.

Leman Levent adlı kullanıcı gönderdiği yorumda; “Çok güzel bir gün geçirdik. Başta belediye başkanımıza ve tüm emeği gecen herkese çok teşekkürler. Farklı yerleri de görmeyi çok isteriz. Mesela; Darende ve daha başka tarihi bölgeler olabilir. Böyle bir gezi düzenlediğiniz için çok sağ olun. Emeğinize sağlık, yeniden farklı tarihi bölgelerde görüşmek dileğiyle” diyerek farklı bölgelere tur düzenlenmesi için talepte bulundu.”

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