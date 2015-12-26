”Malatya, Gözbebeğimiz.. Sakınalım..”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal, Malatya Devlet Hastanesi’ni, Valiliği, Belediyeyi , üniversiteyi ziyaret etti, hastanede yatan hastalara geçmiş olsun dileklerini bildirdi.

ÖNCE DEVLET HASTANESİ

Van’dan özel uçakla Malatya’ya gelen CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, direkt Devlet Hastanesi’ne geçti. Sağlık İl Müdürü Dr. Sezai Demirel ve Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Topaloğlu ve diğer görevliler tarafından karşılanan Baykal, önce Acil Servis’teki hastaları ziyaret etti. Hastalara çiçek veren Baykal, “Geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Daha sonra Çocuk Servisi’ne giden Baykal, burada, içme suyundan kaynaklanan ishal, karın ağrısı ve kusma gibi şikayetlerden dolayı hastanede yatan çocukları ve yakınlarını ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgi alan CHP Lideri, hasta sayısının giderek azalma göstermesinin sevindirici olduğunu belirterek, daha önce hastanede ishal vakası nedeniyle tedavi gören vatandaşları sordu.

Yetkililer, ishal şikayeti nedeniyle gelen ve birkaç gün yatan hastaların taburcu olduğunu söyledi. Bunun üzerine Baykal, “Çok şükür, çok korkulan bir sonuca gitmeden olay kontrol altına alındı. Sizlerin katkıları da büyük oldu, teşekkür ederiz. Bundan sonra daha tedbirli davranılırsa sorunlar çıkmaz “dedi.

VALİLİKTE

Devlet Hastanesi’nden sonra, Altın Kayısı Oteli’ne giden ve burada CNN Türk’ün Malatya’da gerçekleştirdiği “Ankara Kulisi-Özel” adlı programın canlı yayınına konuk oldu. İzlenimlerini aktardı ve daha sonra Valiliğe geçti.

Baykal, öğle saatlerinde Vali Osman Derya Kadıoğlu‘nu ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Ziyaret esnasında konuşan Vali Osman Derya Kadıoğlu, “İlimiz son birkaç aydır talihsiz olaylarla sık sık gündeme gelmiştir. Bu bizlere de rahatsızlık verdi. Üzgünüz ama idare olarak elimizden geleni esirgemiyoruz. İnşallah bu talihsizlikler bununla son bulacaktır. Son bir haftadır düzenli uçak seferleri de olmadı, aksadı. Doğru dürüst uçak da gelmedi. Tam bir sis dolayısıyla da üzerimizde kara bulutlar dolaşmaya başladı diye de böyle latife ediyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ise Vali Osman Derya Kadıoğlu’nun sisten dolayı uçakların inemediği sözlerine espriyle cevap vererek, “İlk olumlu başlangıcı uçağımızı Malatya’ya indirerek gösterdik. Bize de işte iniş yok falan demişlerdi. Biz dedik, ‘Olur inşallah, güveniyoruz, fırsat çıkacaktır.’ O belirsizlik ortamında yola çıktık. İnmek üzere iken de ‘Güçlük olabilir falan diyorlardı’ ama açtık ve geldik. Tabii bu doğanın karşı karşıya bulunduğumuz bir sorunu” ifadelerini kullandı.

İshal vakaları ve içme suyuyla ilgili gelişmeleri değerlendiren Baykal, “Durum tamamen kontrol altında. Olay artık bir tehlike arz etmiyor. Bu aşamaya gelinmesi çok memnuniyet verici. Malatya’da halen bir sorun var diye kimse düşünmesin. Olay kontrol edilmiştir. Çok az birkaç vaka var. Onlar da tedavi edilmişler” diye konuştu.

“Başvuru sayısı hızla düşmüştür” diyen CHP Genel Başkanı, “Bu da çok doğaldır. Tabii tehlikeli bir olaydı. Çok daha büyük bir sonuç ortaya çıkarabilirdi. Allah’a şükür bir ölüm vakası olmadı. Özellikle sağlık personelimizin, hastanemizin, hekimlerimizin olağanüstü çabasıyla bu konu üzüntü verici bir durumla karşılaşılmadan kontrol altına alındı. Gerekli dersler de çıkarıldı. Umarım bundan sonra altyapı eksiklikleri en kısa zamanda telafi edilecektir” şeklinde konuştu.

Baykal, Malatya’daki içme suyunun çok kaliteli olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’de herkes Malatya’nın suyunun çok kaliteli olduğunu düşünür. Çok kaliteli bir suyu olan çok özel bir ilimiz. Bir talihsizlik işte bu oldu. Bir daha olmayacaktır inşallah bunlar. Buradan gerekli dersleri hepimiz çıkardık” dedi.

“TÜRKİYE’DE TERÖR TEHLİKELİ BİR TIRMANIŞA GEÇTİ”

Şırnak’ta bugün 4 askerin şehit edilmesiyle ilgili bir soruyu cevaplandıran CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, geçen Eylül döneminde hükümeti terör konusunda uyarmalarına rağmen, Meclis’e getirdikleri konuyu hükümetin reddettirdiğini belirterek, “Bu konuda konuşulacak bir şey yok dediler. O günden bu yana, Türkiye çok tehlikeli bir terör tırmanışına maruz kalmıştır. Bu konuda bizim çok ciddi bir tepkimiz var. Ama herkes çok iyi biliyor, yanlış politika üretiliyor. Tehlikeli bir söylem geliştiriliyor. Bu Türkiye’nin başına çok iş açar. Bunu el birliği ile önlemek gerekir. Bu konudaki düşüncelerimizi uygun zeminlerde ifade ediyoruz. Şırnak’ta bugün yaşanmış bu olay nedeniyle üzüntülerimi ifade ediyorum, tüm milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kaydetti.

Vali Osman Derya Kadıoğlu’nun, kayısı dolu tepsi hediye ettiği Baykal, önündeki sehpada bulunan kayısı ve cevizden bol bol yedi.

Baykal, daha sonra yaya olarak belediye geçti ve yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

“MALATYA GÖZBEBEĞİMİZ”

Baykal, Akın’ın makamında şunları söyledi:

Bir süre önce yaşanmış olan ve bütün Türkiyeyi, başta Malatya olmak üzere, üzen bu olaylar nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Ve memnuniyetle görüyoruz ki, bu olay şu anda kontrol altına alınmıştır. Hastaneyi ziyaretimde, oradaki yetkililerimizden, Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldık. Ve olayın artık bir tehlike taşımayan noktaya geldiğini, gerekli önlemlerin alındığını, bundan sonrası için telaş gerektirmeyen bir durum olduğunu memnuniyetle gördük. Tabi ciddi bir tehlike atlatılmış, daha vahim bir durum ortaya çıkabilirdi. Allah esirgesin, bir ölüm tablosu ortaya çıkabilirdi. Böyle bir durumun olmayışı çok sevindirici. Gerekli sonuçların çıkarıldığını, derslerin alındığını, bir daha böyle bir olayın ortaya çıkmaması için gerekli tedbirlerin bundan sonra kararlılıkla sürdürüleceğini umut ediyorum, geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Bütün Malatyalıları, bu vesileyle bir kez daha sevgiyle saygıyla kucaklıyorum.

Malatya, Doğu Anadoluda çok önemli bir medeniyet, kalkınma merkezi. Böyle bir kentin Türkiyemizde daima ilerlemeler, gelişmeler, olumlu atılımlar vesilesiyle gündeme gelmesini diliyoruz. Bir süre önce yaşanmış olan Çocuk Yuvası olayı, hepimizi çok üzdü. O konuyu da Valimizle konuştuk, kökünden çözülecek. Yepyeni bir anlayışı, yaklaşımı ortaya koymak istediklerini gördük. Aman Malatyaya sahip çıkalım, Malatyaya dikkat edelim, sakınalım. Malatya gözbebeğimiz. Bundan sonra inşallah güzel gelişmeler olur.

Malatyanın da en büyük zenginliği kayısısı değil, insan varlığı. Kayısı tamam da. Yani Türkiyenin bugününde ve geçmişinde daima Malatyalılar, sadece kendi kentlerine değil, bütün Türkiyeye büyük hizmet vermiş, çok saygın konumlara gelmiş, hepimizin iftihar ettiği başarılar ortaya koymuş çok önemli bir insan kadrosunu bağrında taşıyor Malatya. Geçmişi biliyoruz. İşte yetiştirdiği Cumhurbaşkanları, Başbakanları, büyük devlet adamları.. Günümüzde de nereye baksak Malatyalı.. Çevreme bakıyorum, çevremde yığınla Malatyalı var..(Gülüşmeler).. Yani üniversiteye gidiyoruz, İstanbul rektörü Malatyalı.. Bakın işte her yerde.. Tabi bu tesadüf değil. Bir Malatyalılar gecesi oluyor. Oralarda bir bakıyorsunuz, Türkiyenin önde gelen isimleri var..diye konuştu.

Belediye Başkanı Cemal Akın da, ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti ve şunları söyledi:

Sizi ve milletvekillerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Elbette söz konusu olaylar sıkıntı verici, üzücü olaylardır. Burada sizin de müşahede ettiğiniz gibi hasta sayısı mevsim normallerine girmiştir. Ancak tek bir insanımızın bu sıkıntıya muhatap olması bizleri üzer. Kamu hizmeti verirken, bizler sorumluluk içerisinde hizmet üretiyoruz. Söz konusu aksaklıktan da, Malatya Belediyesi olarak gerekli tedbirin alınması hususunda, bize uyarı olduğunu da kabul ediyoruz.

Malatya Belediyesi içme suyu hizmetleri sırasında, şu anda kaynağımız çok temiz kaynağa sahibiz. 17 kilometrelik isale hattımız var. 600 kilometre civarında da şebekemiz var. Bu şebekemizin büyük kısmı plastik PVC boru, bir kısmı çelik çekme boru, 120 kilometresi de takriben yüzde 21,5 oranında da asbest boru ile bu hizmeti vermekteyiz. Ancak, 1924 yılında belediye olmuş. O günden bugüne verilen hizmetler bu şekilde gelmiş. Biz göreve geldikten sonra alt geçitler sırasında döşemiş olduğumuz şebeke su borularını cam elyafla CBT borularla yaptık, geçirdik. Bu şekilde inşallah gelecekte, Malatya bir daha böyle sıkıntılar yaşamayacak.

Buyurduğunuz gibi, Malatya bugün de devlete büyük hizmetler sunan insanlar yetiştirmiş. Selçuklular döneminde Malatyaya Dar-ül Rıfat diyorlar. Seçilmiş insanların memleketi olarak vasıflandırılmış. Osmanlı İmparatorluğu döneminde devlete hizmet eden fevkalade seçkin insanlar yetiştirmiş. Cumhuriyet döneminde hamdolsun, iki Cumhurbaşkanı ve iki başbakan yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlere, ilimizi ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah daha mutlu günlerimizde beraber oluruz.

Baykal, ziyaretleri sırasında Vali Kadıoğlu ve Belediye Başkanı Akın tarafından, Valilik ve Belediye önünde karşılanırken, bu ziyaretlere Malatya Milletvekilleri Mevlüt Aslanoğlu ve Muharrem Kılıç, İstanbul milletvekili Mehmet Sevigen, parti il ve ilçe yöneticileri de katıldılar.

CHP’DE BASINA AÇIKLAMA..

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Malatya ziyareti kapsamında partisinin il binasında bir basın toplantısı düzenledi. Kimlik tartışmalarına değinen Baykal, “Bunu hep beraber bütün Türkiye’ye kabul ettireceğiz. Yanlışa izin vermeyeceğiz. Hepimiz eşitiz. Herkesin kendine göre kimliği var. Kimisi Arnavut kökenlidir, kimisi Çerkez kökenlidir, kimisi Gürcü kökenlidir, kimisi Kürt kökenlidir, kimisi Arap kökenlidir. Bu memleketi hep beraber kurduk. Kuranlar Türkiye Cumhuriyeti’ni bilerek kurdu. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmak için yola çıktılar. Türkiye’yi kurdular. Türk milleti olarak kurdular. O milletin içinde Kürt kökenli Diyap Ağa da var, Çerkez kökenli Rauf Bey de var. Hepsi aynı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalıştılar. Biz ‘bir milletiz’ dediler. Verdikleri mücadeleye Kuvva-i Milliye dediler. Neyin milliyesi o? Türk milletinin milliyesidir” ifadelerini kullandı.

“Temellerimizi mi konuşacağız kardeşim?” diye soran Baykal, “Dünyanın neresinde, İngiltere kendi İngilizliğini tartışırsa, Fransa kendi Fransızlığını tartışırsa, oradan bir yere gitmesi mümkün olabilir mi? Biz işi gücü bıraktık, kendi Türkiyemizi, Türklüğümüzü mu konuşacağız ya? Dert mi kalmadı? Şu işsizliğe baksanız, şu yoksulluğa baksanız, şu yolsuzluklara baksanız, şu yatırımsızlığa baksanız, şu gençlerin boynu bükü haline bir baksanız, şu hastanelere bir baksanız” şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTEDE..

İnönü Üniversitesi’ni de (İÜ) ziyaret eden CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Rektör Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu’yla görüştü. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplandıran CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, “7 bin 500 kişi ishal ve bağırsak enfeksiyonundan hastanelere başvurmuş. Bu salgın bir hastalıktır. Salgının belli bir kaynağı vardır. Kaynağın sorunu belli. Türkiye’de yöneticilerin temel yanlışı var. Olumsuz bir durum ortaya çıkınca ‘yok bir şey, olayı abartıyorsunuz’ gibi açıklama yapılıyor. Yok denilince sorun yok, olsa hadi neyse. Sorun ortada. Malatya Belediyesi’nin bu konuda zafiyeti var. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama, sorunu da kabul etmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

Baykal, Van 100.Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın’ın tutuklanması ve Van ziyaretiyle ilgili olarak da “Van’da trajedi yaşanıyor. Çünkü dürüst bir insan hayatına son vermek zorunda kaldı. Sayın Yücel Aşkın ise 2 aydır tutuklu. Hukuk faciası yaşanıyor. Adaletin siyasallaştırılması, toplumun adalete olan güvenini sarsar. Yücel Aşkın hocamız, geleneksel cezanın dışında, sorumluluk ve misyon yüklenmiştir. Temsil ettiği değeri çok iyi biliyor” dedi.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu da, üniversiteye kadro verilmemesi ve YÖK Yasa Tasarısı konusunda hükümeti tenkit etti. YÖK Yasa Tasarısı görüşüldüğünde CHP’nin tutumu dolayısıyla Baykal’a teşekkür eden Rektör Hilmioğlu, “Van 100.Yıl Üniversitesi Rektörü’nü Van’a gidip ziyaret ettiniz. Yine teşekkür ediyoruz. Sayın hocamıza insanlık dışı işkence uygulanmıştır” dedi.

Malatya’da içme suyundan kaynaklanan salgın hastalık konusunda taraf olduklarını ancak konunun siyasi yöne çekildiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, “Sayın başkan bu konuda da duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederim. Çünkü, hükümet nezdinde Malatya’ya gelen olmadı. Ne bakan ne Başbakan. Malatya’yı ziyaretinizden dolayı, size tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Baykal üniversitede bulunan İnönü Müzesi’ni gezdi. CHP lideri Baykal, üniversite ziyaretinin ardından havaalanına geçti ve Ankara’ya gitti.

KONVOYDA KAZA..

Bu arada, Baykal’ın Malatya gezisi sırasında oluşan konvoylarda iki ayrı trafik kazası oldu.

İlk kaza, Baykal konvoyla havaalanından şehir merkezine gelirken meydana geldi. Basın mensuplarını taşıyan minibüs, önünde gitmekte olan otomobile arkadan çarptı. Kazada maddi hasar meydana geldi.

İkinci kaza çevre yolu Adliye kavşağında meydana geldi. Baykal’ın İnönü Üniversitesi’nden havaalanına gittiği sırada konvoyun kırmızı ışıkta geçtiği iddia edildi. Bu sırada konvoyda bulunan 06 RUS 68 plakalı otomobil, trafik ışığının yeşil yanmasıyla yoldan karşıya geçmeye çalışan F.Y. isimli 9 yaşındaki öğrenciye çarptı. Yüzü kanlar içinde kalan kız çocuğuna konvoyda bulunan 112 ambulansı ilk müdahaleyi yaptı. Çocuk, daha sonra 112 ambulansıyla hastaneye götürüldü.