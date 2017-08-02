Malatya Grubunda Finalist Kayseri

Yıldız Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası 2. eleme turu Malatya müsabakalarını birinci sırada tamamlayan Kayseri Gençlerbirliği Spor Türkiye finallerine kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen Yıldız Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası 2. eleme turu müsabakalarının bir ayağı Malatya’da düzenlendi. Kayseri Gençlerbirliği Spor, Giresun Sanayi Spor, Erzincan Gençlergücü Spor ve Şanlıurfa Gençlik Spor takımlarının yer aldığı Malatya grubunda Kayseri Gençlerbirliği Spor ile Şanlıurfa Gençlik Spor finalde karşı karşıya geldi. Yeşiltepe 1 nolu sahada oynana müsabakayı 3-1 kazanan Kayseri Gençlerbirliği Spor, adını Türkiye finallerine yazdırdı.

Kayseri Gençlerbirliği Spor’un teknik sorumlusu Enes Karakaya, birinci eleme maçlarını da Malatya’da oynadıklarını hatırlatarak, “Kızlarımız çok iyi mücadele ettiler ve birinci elemeyi geçtik. İkinci eleme maçlarını da Malatya’da oynadık. Şanlıurfa Gençlik Spor takımını 3-1 yendik ve finale kaldık. Sporcularımız çok iyi mücadele ettiler, ilk defa finale kaldılar. Hedefimiz Türkiye şampiyonluğu” dedi.

Karakaya, hedeflerinin her zaman üst sıralar olduğunu ifade ederek, milli takıma oyuncu kazandırmak için çalıştıklarını belirtti.

Üniversite yıllarına kadar sporcularla yakından ilgilendiklerini dile getiren Karakaya, “Bu çocuklar, evlenene kadar bizimle beraberler. 10-15 yıl spor yapıyorlar. Bizde vatana, millete hizmet etsinler, ülkeye yararlı insanlar olsunlar diye uğraşıyoruz. Vatana, millete hayırlı evlatlar olurlarsa ne mutlu bizlere. Verdiğimiz emeklerin karşılığını sahada vermeleri bizi en çok mutlu eden durum” diye konuştu.

Kayseri Gençlerbirliği Spor’a Türkiye finalini getiren golleri Mine (2) ile Sude kaydetti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi