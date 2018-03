‘Malatya Hafızası Silinmiş Kent!’

Kent Konseyi Tarih Kültür ve Sanat Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Malatya Tarihi ve Kültürü Çalıştayı”nın sonuç bildirisinde ilginç saptamalara yer verildi.

Çalıştay’ın sonuç bildirisi şöyle:

“21. Mayıs 2011 Cumartesi günü saat 11.00 de Malatya Kent Konseyi Fetih Gemohluoğlu salonunda Malatya tarihi ve kültürü üzerinde çalışan çok sayıda bilim adamı, araştırmacı, şair ve gazeteci bir araya geldi. Malatya Kent Konseyi Tarih Kültür Sanat Çalışma Grubu temsilcisi Avukat Abdulkadir Artan’ın açış konuşmasının adından, Tarihçi- Yazar Orhan Tuğrulca, Çalıştayın amacını kısaca aktardıktan sonra görüşmelere geçildi.

Malatya Kent Konseyi Tarih Kültür Sanat Çalışma Grubunun daveti üzerine bir araya gelen araştırmacılar şu başlıklar üzerinde müzakere yaptılar:

1- Cumhuriyet döneminde Malatya tarihi ve kültürü üzerinde yapılan çalışmalar

2- Günümüzde kent araştırmalarının önemi ve bu alanda Malatya’da durum

3- Malatya tarihi ve Kent Bilinci ilişkisi

4- Malatya Tarihi ve Kültürü üzerinde yapılacak olan çalışmaları teşvik etmek için ne tür önerilerin geliştirilebileceği

5- Malatya’nın beşinci kez yer değiştirme (Fırat vadisi – (Caferhöyük, Değirmentepe) –Aslantepe – Eskimalatya – Modern Malatya – ve Beydağı Yerleşkesi) temayülü dikkate alınarak nasıl bir kültürel strateji uygulanmalıdır.

Yaklaşık üç saat süren Çalıştayın sonunda katılımcılar aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılmasını uygun görmüştür.

1- Mazisinden uzaklaştırılmış ve hafızası silinmiş olan kentimizin kendi tarihsel ve kültürel geçmişi ile yeniden buluşması için özellikle Valilik, Belediye ve Üniversite başta olmak üzere tüm kurumların işbirliği içerisinde hareket etmeleri gerektiği

2- Üniversitemizin Malatya şehir tarihi ve kültürünün ortaya çıkarılması için master ve doktora tezi yaptırmaları konusuna ağırlık vermeleri, bu alanda çalışma yapan öğrencilere kentin mülki ve mahalli idarelerince, dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarınca burs temin edilmesi gerektiği,

3- Şehirde mevcut kitabe, belge, tarihi değere sahip kültür varlıklarının tesbitinin bir an önce tamamlanıp araştırmacıların araştırmacıların hizmetine sunulması gerektiği,

4- Şehirle ilgili seyahatnameler, öşür defterleri, , şer’iyye sicilleri, salnameler, tahrir kayıtları, nüfus istatistikleri vb. materyallerin bir an önce ortaya çıkarılmaları, mevcut olan çalışmaların basılması ve araştırmacıların hizmetine sunulması gerektiği,

5- Şehirle alakalı kişilerin özellikle yöneticilerin şehrin tarihi ve kültürünü öğrenmeleri ve önemsemeleri gerektiği,

6- Eski ve yeni haritaların bir ana önce basımının yapılması gerektiği,

7- Araştırmacıların şehir ile ilgili çalışmalarını kitaplaştırmaları konusundaki sıkıntıların bir an önce giderilmesi ve yeni çalışmaların yapılmasını teşvik edici tedbirlerin ivedilikle alınması gerektiği,

8- Milli Eğitim Bakanlığına, okullarda her şehrin kendi tarihini okutmalarını zorunlu kılacak düzenlemelere gitmesi için gerekli girişimlerde bulunulması gerektiği,

9- Kent Araştırma Merkezinin bir an önce bir dökümantasyon merkezi haline getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği,

10- Yerel araştırmacıların okuyucularla buluşmalarını kolaylaştıracak önlemlerin alınması gerektiği

11- Şehir kimliğinin oluşturulması için projelerin geliştirilmesi gerektiği, bunu oluştururken şehirle müzakere ederek ve farklı renkleri ihtiva edecek şekilde olması gerektiği,

12- Çarpık kentleşmenin önüne geçilerek kentin kendine özgü bir mimari stil geliştirmesi gerektiği

13- Başta Valilik olmak üzere Belediye ve Üniversitenin danışmanlık sistemini yeniden gözden geçirmesi gerektiği hususlarının kamuoyuna ve tüm ilgililere duyurulmasını, biz aşağıda adı ve soyadı yazılı olanlar tarafından uygun görülmüştür.

Abdulkadir Artan (Avukat Tarihçi- Yazar)Adil Akkoyun (Eğitimci-Yazar)Ali İhsan Öztürk (Yazar- Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi)Asım Demirkök (Gazeteci- Yazar)Bayram Güngör (Tarihçi- Kudep)Bülent Sekmen (Malatya Ansiklopedisi)Celal Yalvaç (Gazeteci- Yazar)Halil Yazgan (Araştırmacı)Hasan Kavruk (Prof. Dr. İnönü Üniversitesi)İsmail Aytaç (Doç. Dr. Fırat Üniversitesi)Mehmet Ali Cengiz (Yazar)Mehmet Gülseren (Yazar)Metin Özer (Şair)Orhan Tuğrulca (Tarihçi-Yazar)Ramazan Çiftlikçi (Doç.Dr. İnönü Üniversitesi)Raşit Kısacık (Gazeteci)Salim Çöhçe (Prof. Dr. İnönü Üniversitesi)Sevim Emir (Şair)Sultan Kılıç (Gazeteci)Süleyman Demir (Tarihçi-Yazar)Vahap Salt (Şair)Yahya Karakaya (Tarihçi- Kudep)Yaşar Karaaslan (Gazeteci)”

