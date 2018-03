“Malatya Hak Edeni Alıyor Ama Yetmez”

Başbakan Binali Yıldırım, “Mişmiş diyarının güzel insanları, 16 yılda Malatya’ya tam 16 milyar yatırım yaptık. Her yıl bir milyar, helali hoş olsun” dedi.

AKP Malatya 6.Olağan il kongresine katılan Başbakan Binali Yıldırım, İl Kongresinde yaptığı konuşmada, seçim ittifakı teklifine yönelik eleştirilere, “Bunlar fikir üretemeyince asabileşiyorlar, kabalaşıyorlar, çirkinleşiyorlar. Ne yaptıklarının ne de söylediklerinin farkındalar” dedi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin dünyanın en saygın, en güçlü ülkelerinin arasına girdiğini ifade ederek, “Balkanların, Kafkasların çocukları bu ülkeye, bu aziz millete bakıyor. Suriye’nin, Kudüs’ün, Gazze’nin, Myanmar’ın çocukları Türkiye’ye bakıyor. Bu millet dünyanın vicdanıdır. Siz merhametin adısınız. Siz, Filistin’in haklı davasının güvencesisiniz. Merhametsiz bir dünyaya ‘hayır’ diyoruz. Gücün değil, hakkın hakim olmasını istiyoruz. Herkesin hakkı, hukuku korunsun istiyoruz. Bu siyaseti izlediğimiz için dünyanın dört bir köşesindeki birçok köşesindeki dostlarımız, inşalar, kardeşlerimiz bizlere dua ediyor. Türkiye sadece kendi hukukunu korumakla kalmıyor; mazlumların, mağdurların, insanlığın hukukunu da savunuyor. Dünyanın hiçbir yerindeki krizlere, haksızlıklara ilgisiz kalmıyoruz bu yüzdendir ki bölgesel ve küresel hiçbir mesele Türkiye’siz çözülmüyor. Bütün mağdurlar için ay yıldızlı bayrağımız umudun sembolü oldu, dünyanın bütün mazlumları için Recep Tayyip Erdoğan hak ve adaletin sembolü oldu. Türkiye, umudun adıdır, gelecek Türkiye’nindir. Bölgemizde birçok yerde Türkiye nidaları yeri göğü inletiyor. Bu nidaları bugüne kadar karşılıksız bırakmadık, bundan sonrada bırakmayacağız” diye konuştu.

“MEHMETÇİĞİMİZ HİÇBİR SİVİLİN ZARAR GÖRMEMEZİ İÇİN ÇOK DİKKATLİ HAREKET EDİYOR”

Mehmetçiğin Afrin’de destan yazdığını ifade eden Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

“Ülkemizin hukukunu çiğnetmeme konusunda kararlıyız. Hem ülkemizin bütünlüğünü hem de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini her türlü tehlikeye karşı koruyacağız. Terörle mücadelemizi öncelikle vatandaşlarımız terör şiddetinden, zulmünden kurtarmak içindir. Zeytin Dalı Harekatı’nda bir ayı geride bıraktık. Mehmetçiğimiz Afrin’de destan yazıyor, kahramanlık üstüne kahramanlıklar yaşatıyor. Sınırımıza yakın bölgelerin önemli bir kısmını terör örgütlerinden temizledik. Mehmetçiğimiz hiçbir sivilin zarar görmemesi için çok ama çok dikkatli hareket ediyor. Bize siviller konusunda ders vermeye kalkanlar, utanç dolu tarihinize bakın ondan sonra konuşun. Mehmetçiğimiz yola çıktığında Malatya annelerinin verdiği destek için teşekkür ediyorum.”

“YARINIMIZ BUGÜNDEN DAHA GÜZEL OLACAK”

Başbakan Yıldırım, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, “Biz kimseyi diliyle, inancıyla, mezhebiyle, etnik kökeniyle değerlendirmedik, bizim için insan eşref mahlûktur, yaratılmışların en şereflisidir. Suriye’de de, Afrin’de de aynı anlayışla ilerliyoruz. Orada mezhep çatışmaları çıkarmak isteyenlere karşı mücadele veriyoruz. Etnik katliam yapanları bölgeden defetmek için büyük bir mücadele veriyoruz. PKK’nın, PYD’nin YDP’nin DEAŞ’ın yalanlarını, oyunlarını, kirli ittifaklarını tek tek bozmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bu elini kanlı katiller ve onları cesaretlendiren örgütler ülkemizin gençlerinin geleceğini, yarınlarını çalamayacaklar. Bu terör örgütlerini bertaraf ederek sadece kendi sınırlarımızı değil, bölgemizin geleceğini de güvenceye alacağız. Bölgesel ve küresel barış için bunu inşallah başaracağız. Başkasının acılarını hissetmeyen emperyal güçlerin yapması gerekenin de bu olduğunu düşünüyoruz. Meşru bir devlet, terör örgütlerinden hiçbirini kendisine dost edinemez. Terör örgütlerine sempati besleyenin eline kan bulaşır. Senelerdir dostlarımıza hep bunu söylüyoruz. Terör örgütlerini, cinayet şebekelerini kendi siyasetinizin aracı olarak görmeyin. Kan dökücü terör örgütleriyle aranıza erişilmez mesafe koyun. Biz yılmadan, usanmadan, bu mücadeleyi vereceğiz. Şehitlerimizin emanetine hakkıyla sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin sevgili Malatyalılar, yarınımız bugünden çok daha güzel olacak” değerlendirmesinde bulundu.

“NE YAPARSAK YAPALIM CHP’Yİ BİR TÜRLÜ MUTLU EDEMEDİK”

Seçim ittifakı teklifine yönelik eleştirilere cevap veren Başbakan Yıldırım, “Seçim havasına giriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisiyle görüşmelerimizi tamamladık. Cumhur İttifakına yönelik kanun teklifini meclise sunduk. Bu yasa tasarısıyla öncelikli hedef seçim güvenliğini sağlamaktır. Oy iptalleri ve şaibeleri ortadan kalkacak. Ayrıca gençlerimize de bu yasa teklisinde bir müjdemiz var. Anayasa değişikliğiyle seçme seçilme yaşını milletvekilliği için 18’e düşürmüştük ancak bu değişiklik yerel yönetim seçimlerini kapsamıyordu. Şimdi çıkaracağımız bu kanunla gençlerimiz 18 yaşına giren, tamamlayan gençlerimiz milletvekili adayı olduğu gibi, belediye başkanı, meclis üyesi, muhtar ve bütün seçimlerde de aday olabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun. Daha önce yapılan ittifak çalışmalarını gizli kapaklı ittifakları arık ortadan kaldırıyoruz. Her şey milletin gözü önünde olacak. Ama ne yaparsak yapalım ana muhalefet CHP’yi bir türlü mutlu edemedik. Hemen çamur atmaya, ağızlarını bozmaya başladılar. Önce söyledikleri gibi, ne diyorlardı ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez lafından tiksiniyoruz.’ Millette sizden tiksiniyor. Bu lafı söyleyenden bu millet tiksinir. Şehitler ölmez, bu vatan bölünmez. Milli ve yerliyseniz niye gocunuyorsunuz. Buyurun sizde katılın. Tekliften belli ki memnun olmamışlar, canları sıkılmış. Biri çıkmış diyor ki ‘Cumhur İttifakı’ ahlaksız bir teklif. Yahu bu nasıl bir kendini bilmezlik. Sen, milletin adının geçtiği bir yere bu benzetmeyi yaparsın, bu nasıl bir siyaset? Bunlar fikir üretemeyince asabileşiyorlar, kabalaşıyorlar, çirkinleşiyorlar. Ne yaptıklarının ne de söylediklerinin farkındalar. Aslında diyecek bir şeyleri de yok. Size soruyorum; Cumhurbaşkanlığı, belediye seçimlerinde kapı kapı dolaşıp, çalmadık kapı bırakmayan bu CHP başkanı değil miydi? 14 partiyle, cumhura karşı ittifak yaptı. Şimdi Cumhur İttifakı yapmak ahlaksız bir teklifmiş, hadi oradan. 16 Nisan oylamasında hayır cephesi kuranlar, ittifak yapanlar, bölücü ve bölücü sevenlerle çalışanlar bunlar değil miydi? Ne çabuk unuttunuz. Bugüne kadar korsan olarak yaptıkları yapılan bu ittifakları meşru hale getiriyoruz, yasal hale getiriyoruz. Onların anlayacağı dille söylüyorum; hodri meydan diyoruz, buyurun er meydanı diyoruz. Bizim milletimize güvenimiz tam. 16 yıldır milletten karne alıyoruz biz. 16 yıldır ‘barış, kardeşlik, tek Türkiye’ dedik. Sadece ülkemiz, milletimizin geleceği için çalıştık. Fitneye, fesada geçit vermedik. Belli ki bundan rahatsız olanlar var. Varsın olsunlar, bize saldırıyorlar, varsın saldırsınlar. Malatyalıların güzel bir sözü var, ‘Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz.” İktidar nasıl olunur, milletin, Malatyalının desteğiyle olunur. Millete tepeden bakmakla iktidar olunmaz. Malatya yanımızda mısın? Kardeşliğe destek ermeye var mısınız? 2019’da bir kez daha durmak yok, yola devam. Malatya kararını çoktan vermiş. Karar tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” ifadelerini kullandı.

“AYLA GÜNEŞİN KARDEŞ OLDUĞU ŞEHİR”

Başbakan Binali Yıldırım, Malatya’ya müjdeler verdiği konuşmasında, “Ayla güneşin kardeş olduğu şehir. Huzurun, kardeşliğin baş şehri Allah’ına kurban Malatya. Malatya, havanız desen sert, insan desen civan mert, dağı bahçesi cömert. Herkesin güzelliğine hasret olduğu Malatya” dedi.

Malatyalıları selamlayan Başbakan Yıldırım, “Çarmuzu, Kiltepe’yi, Boztepe’yi, Taştepe’yi Orduzu, Banazı, Tecde’yi, Kernek’i, Sıtmapınar’ını, Eski Malatya’yı, Çırmıktı’yı sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. AK Parti kongre demek heyecan, muhabbet demektir. Bu salonun 3-4 katı 20 bine varan sevgili Malatyalılar salonun dışında bizi izliyorlar. Onlara da sevgi, selam ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Bizim kongrelerimiz sevgi demektir, kardeşlik demektir, birlik demektir, beraberlik demektir, AK Parti kongrelerinde hep tek yürek oluruz. Malatya kongresinde bu muhteşem coşku, AK Parti davasını, hareketini en güzel şekilde hatırlatıyor. Bin yaşa, Seydi Battalgazi’nin şehri behrudar ol, destan şehir. Malatya demokrasinin, hukukun, özgürlüklerin kale şehridir. Malatya, mukaddes memlekete davamıza her zaman sahip çıkmıştır” şeklinde konuştu.

“MALATYA GÖNÜL, AK DAVANIN ŞEHRİDİR”

Yıldırım, “Buraya en son Cumhurbaşkanımızla beraber gelmiştik. 7 Mayıs 2016, henüz Başbakanlık sorumluluğunu almamıştım. O günde yine muhteşem bir coşkuyla bizi bağrınıza bastınız. Bugünde muhteşemsiniz. Malatya Malatya bulunmaz eşin, gönülleri coşturur ayla güneşin. Malatya destanlar yazılan şehir, yüreği memleket sevdasıyla yananların şehridir. Malatya Cumhurbaşkanları, Başbakanları, alimler yetiştiren şehirdir. Turgut Özal’ın, Hamido’nun, Recai Kutan’ın şehridir. Fethi Gemuhluoğlu, biraz Ahmet Kaya, Eşref Bitlis’tir Malatya. Malatya gönül, ak davanın şehridir. Kurulduğu günden buyana Malatya, AK Parti’yi hep sahiplenmiş, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan olarak bağrına basmıştır. Malatya her seçimde başa güreşti. 2011 genel seçimlerinde AK Parti’ye yüze 68 oy verdiniz, yerel seçimlerde yine AK Parti’yle yola devam dediniz, Cumhurbaşkanlığı seçilerinde yeni bir rekor yüzde 70’i geçtiniz tarih, destan yazdınız. Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde en başarılı üçüncü büyük şehri olan Malatya, halk oylamasında da yüzde 70 oyla değişime, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine büyük bir destek verdi. 16 Nisan’da Malatya yükselen ‘evet’ sesleri yeri göğü inletti. 2019’da yeni bir destan yazmaya var mısınız? ‘Evet sesleri yükseldi…’ Yeni bir rekora imza atmaya var mısınız? ‘hep bir ağızdan evet…’ Eski Türkiye’nin kapılarını bir daha açılmamak üzere kapatmaya hazır mısınız? ‘Evet…’ Allah’ına kurban Malatya. İşte Malatya, işte teşkilat. Yolumuzu aydınlatan da sissiniz, Malatya’sınız. Sizinle derdimizde, davamızda birdir.“ dedi.

“TURGUT ÖZAL’IN MEMLEKETİNDEN DE BAŞKA TÜRLÜSÜ BEKLENMEZDİ”

‘Dost dar, zor zamanda belli olur’ diyen Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha Cumhurbaşkanımız milleti meydana çağırmadan Malatyalı yiğitler, hanım efendiler, 7’den 70’e sokağa indiniz, ay yıldızlığı bayrağı düşürmediniz, ezanları dindirtmediniz, alçaklara dersini verdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Cumhurbaşkanımıza ‘dik dur eğilme bu millet seninle’ dediniz. Bütün Malatya o gece bir ve diri oldu. ‘Biz, sadece rükûda Yaradan’ın önünde eğiliriz, başka hiçbir gücün önünde eğilmeyiz.’ Her birinize bu kahramanlıklarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’yi dünyayla buluşturan, dünyaya açan merhum Turgut Özal’ın memleketinden de başka bir türlüsü beklenmezdi zaten. Şunu bütün samimiyetimle söylüyorum; eğer bugün çetelere karşı göğsümüzü siper ediyorsak sizden, Malatya’dan, milletten aldığımız güç sayenizdedir. Eğer bugün dünyanın her yerinde Filistin’de, Irak’ta, Suriye’de Arakan’da Arfika’da hukuku hakkı mazlumları savunuyorsak sizin sayenizdedir. Hamdolsun ki bu aziz millete hizmet etmek şerefine nail olduk. Devlet ile millet arasındaki mesafeyi kapatmak için, devlete erişimi kolaylaştırmak için 15 yıldır çalışıyoruz, çalışıyoruz, daha çok çalışıyoruz.”

“16 YILDA MALATYA’YA 16 MİLYAR YATIRIM YAPTIK”

Başbakan Yıldırım, Malatya’ya 16 yılda 16 milyar yatırım yapıldığını kaydederek, “Mişmiş diyarının güzel insanları, 16 yılda Malatya’ya tam 16 milyar yatırım yaptık. Her yıl bir milyar, helali hoş olsun. Malatya her şeyin en güzeline layık. Yaptıklarımızı tek tek saymaya kalksam saatler alır, onun için neler yapacağımıza bakalım. Malatya, eğitim seviyesi çok yüksek bir şehrimiz. Malatya’mıza bugüne kadar 5 bin derslik kazandırdık. 37 tane daha yeni okul yapıyoruz. Kız çocuklarımızın daha fazla okula gitmesi başta olmak üzere ilk ve orta öğretimde okullaşma oranı Malatya’da neredeyse yüzde yüze yaklaşmış, Malatya’ya yakışan da bu. Malatya’da insana yatırım, Türkiye’de insana yatırımın geleceğe yatırım olduğunu biliyoruz. Açtığımız hastanelerle Malatya’da sağlıkta çağ atlattık. Türkiye’nin hatta bölgenin en önemli karaciğer nakil merkezi Malatya’da, bütün dünyaya şifa dağıtıyor. Şimdi Malatya’ya ve bölgeye hizmet verecek bir onkoloji hastanesi, kanser tedavi hastanesi de yapıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Battalgazi hastanesini yatırım programına aldık. Proje ve ihale aşamasında tam 30 sağlık tesisi var Malatya’ya yapılacak. Burada teknoloji geliştirme bölgesinden dev OSB’lere kadar yok yok. Maşallah Malatya hak edeni alıyor ama yetmez. Akçadağ’a mermercilik organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. OSB’ler yetmiyor büyütmeye başladık. Kükürtle ilgili yaşanan sorunları biliyoruz, çözümü için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’mız gerekli tedbirleri alacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında Malatya mişmişi, kayısısı Coğrafi Tescilini aldı, hayırlı uğurlu olsun. Dünyada, Malatya kayısının merkezi oldu. 2017’de rekor üretimle 170 bin tona yükseldi, son 6 yılın en büyük üretimi gerçekleşti. İnşallah bu yıl daha bereketli olacak. Lisanslı Depoculuk faaliyetlerini de evladınız, Malatya’nın evladı Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci hazırladı, yakında faaliyete geçecek. Ayrıca soğuk hava depoları kuruyoruz. Şimdi de sulamada büyük bir atak yapıyoruz. İnşa ettiğimiz 8 barajın yanı sıra 11 barajı daha yatırım programına alıp, önümüzdeki yıllarda yapacağız. Hayvancılıkla uğraşan Malatyalı hemşerilerimiz için tarıma dayalı İhtisas Besi Organize Bölgesi de kuruluyor. Belediyemizi büyükşehir olduktan sonra maşallah çok güzel bir kalkınma hamlesi başlatmış. Gerek şehir içi yolları gerek köy yolları bir başka olmuş. Muhteşem olmuş. Bütün belediye başkanlarımıza yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye’nin ilk ve tek cazibeli içme suyu Malatya’da. Uludağ’ı, Erciyes’i, Ağrı’yı biliriz ama Beydağ’ını pek konuşmayız. Dünya gözüyle Beydağı eteğindeki o kaynak sularını herkesin görmesi lazım. Şehri besleyen, yeşil Malatya’ya can veren bu kaynak hakikaten çok büyük bir cazibe. Dev bir kentsel dönüşüm projesi başlattık. Battalgazi İlçesi’ndeki Taştepe, Hanımın Çiftliği Mahalleleri yeniden imar ediliyor, hayırlı uğurlu olsun. Malatya’da bölünmüş yol uzunluğunu 16 yılda 36 kilometreden 416 kilometreye çıkarttık. 80 yılda yapılanan 10 katını 15 yılda tamamladık. Merakla beklediğiniz Malatya çevreyoluna da başladık, inşallah önümüzdeki yıllarda tamamlayacağız. Malatya’da 7 tane yol projesi devam ediyor. Bu yolların birçoğunu bu sene bitireceğiz. Hiç merak etmeyin hızlı tren çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Önce Malatya’yı Sivas üzerinden Edirne-Kars hattına bağlayacağız. Ayrıca çok önemli bir ihtiyacınız olduğunu da biliyorum. Havalimanına Malatya’nın havasına yakışır, modern, güzel bir terminal yapacağız. Malatya karadan ve havadan ulaşım kolaylığıyla, hızlı treniyle, lojistik merkeziyle ticaretin, sanayinin kalbi olacak. Malatya’yı yatırımlarda süper teşvik bölgesi yaptık, 6’ncı bölge yaptık. Hatta 6’ncı bölgeden de fazlasını yaptık. 6’ncı bölgede sadece 6’ncı bölge teşvikleri var ama Malatya’da ve diğer 22 ilimizde daha fazlası var. Kullanılan enerjiye de destek vereceğiz. Yatırım için ne gerekiyorsa bütün şartlar hazır. İnşallah bu teşvikle Malatya, yatırım üzerine yatırımla buluşacak, daha da gelişecek. Yeni bir sürecin, atılımın başındayız. Ufkumuz geniş, vizyonumuz büyük. Malatya’dan artık desteği de aldık. Peşin peşin aldık değil mi? O zaman ne diyoruz, durmak yok yola devam. İşimiz hizmet, gücümüz millet. Sizler bugüne kadar bizi hiç mahcup etmediniz, bundan sonrada etmeyeceğine yürekten inanıyorum. İl, ilçe yönetimlerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, delegelerimize, mahalle başkanlarımıza, sandık yöneticilerimize ve müşahitlerimize, üniversite teşkilatlarımıza durmayacağız, daha çok çalışacağız ve inşallah 2019’da yeni bir destan yazacağız” dedi.

“DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, DAHA ÇOK KOŞACAĞIZ, DAHA ÇOK YORULACAĞIZ”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise konuşmasında, “Daha çok çalışacağız, daha çok koşacağız, daha çok yorulacağız” dedi.

Bakan Tüfenkci, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sizlerin riyasetinde bir yandan terör örgütlerini hareket edemez duruma getirirken bir yandan da ekonomimizi ve Türkiye’yi büyüteceğiz” diye konuştu.

2002 yılı seçimlerinden 2019’a uzanan yolda Malatya’nın her daim AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer aldığının altını çizen Bakan Tüfenkci, “Malatya AK Parti’nin kaderi ile kendi kaderini eşitleyen bir ildir. Malatya kendi milletine, ihanet edenlere karşı yumruğunu daima sert tuttu. 15 Temmuz’daki direnciyle, mücadelesiyle darbenin seyrini değiştiren şehirlerden oldu. 16 Nisan referandumunda istikrardan yana olduğunu göstererek % 70 in üzerinde evetin yanında oldu” dedi.

“MALATYALI AK PARTİ’NİN ZALİME KARŞI MAZLUMDAN YANA DURUŞUNU SEVDİ”

Bakan Tüfenkci, konuşmasında, “Malatyalıların AK Parti’ye olan muhabbetleriyle ilgili olarak ise Malatyalı hemşerilerimiz sadece hizmetlerimiz için değil, en çok da duruşunu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın duruşunu sevdi. Türkiye’yi baştanbaşa hizmet ağı ile donatırken, bir yandan da 28 Şubat sürecinden en çok etkilenen il olarak vesayet odakları ile mücadelesini sevdi. 15 Temmuz’da aslanlar gibi meydanlara çıkan Malatyalı hemşerilerim Cumhurbaşkanımızın ve sizin FETÖ’ye ve terör örgütlerine karşı dik duruşunuzu sevdi. AK Parti’nin zalime karşı mazlumdan yana tavır alışını sevdi. Doğu Guta’da sivil, kadın, çocuk demeden yapılan katliamları görmezden gelip Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonunu algı operasyonlarıyla yıpratmaya çalışanlara inat Afrin’de sadece teröre karşı mültecilerin topraklarına dönmesine için verdiği mücadeleyi sevdi” ifadelerini kullandı.

AKP hükümetleri döneminde Malatya yapılan yatırımlara değinen Bakan Tüfenkci, Cumhuriyet tarihinde Malatya’ya yapılan yatırımların üç katından daha fazla hizmet aldığına değindi. Malatya’nın 6. Bölge teşviklerinden yararlandığını ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kalkınması için uygulanan cazibe merkezleri programlarında yer aldığını ve çevre yolu sorununun çözüldüğünü ve bu konuda çalışmaların başladığını dile getirdi.

“MALATYALILAR 2002’DE DE AK PARTİ’NİN YANINDA OLDU 2019’DA DA AK PARTİ’NİN YANINDA OLACAKTIR”

Bakan Tüfenkci Malatya’nın her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AKP’nin yanında olduğunu dile getirdi ve şöyle konuştu:

“Malatyalılar 2002’de şer güçlerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’e girmesini engellemeye çalıştıkları sırada da, 2008’de AK Parti’yi kapatmaya çalıştıklarında da; e muhtıra vermeye çalıştıklarında da, 2013’te Gezi parkı bahanesiyle sokakların altını üstüne getirdiklerinde ve 2016 hain darbe girişimin sırasında da AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanımızın yanında olmuştur. Malatyalılar 2002’de de AK Parti’nin yanında oldu 2019’da da AK Parti’nin yanında olacaktır.”

2019 seçimleri için Malatya ve Türkiye’ye hizmet noktasında daha çok çalışma gerçekleştirileceğine değinen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sizlerin riyasetinde bir yandan terör örgütlerini hareket edemez duruma getirirken bir yandan da ekonomimizi ve Türkiye’yi büyüteceğiz. Daha çok çalışacağız, daha çok koşacağız, daha çok yorulacağız. Bir olacağız, beraber olacağız hep birlikte Malatya olacağız, Hep birlikte Türkiye olacağız” diye konuştu.

“MALATYA 2019’DA DA İNŞALLAH BİRİNCİ ÇIKACAĞIZ”

Bakan Tüfenkci konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Bugüne kadar Malatya teşkilatımızda birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. AK Parti’ye gönül vermiş kardeşlerimiz sokak sokak, ev ev dolaşmaya devam edecekler. Halkımızın milletimizin sorunlarını birebir dinlemeye ve çözüm bulmaya devam edecekler. İl başkanımızla, il yönetimimizle, gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle Malatya 2019’da inşallah birinci çıkacağız.”

“MALATYA ANADOLU’DUR”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise “Bugün Malatya’mızda ‘yolları böleriz ama vatanı böldürmeyiz’ diyen, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı ve davasına, sevdasına vefalı Başbakanımızı ağırlıyoruz. Malatya’mıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Malatya’mız capcanlı. Havaalanından çıktığımızdan itibaren Başbakanımızı Malatya bağrına bastı. Bütün caddelerde o sevdayı, o sevgiyi gördük. Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olan Başbakanımız her gecesini, gündüzünü canımı feda ederek çalıştı, çalışmaya da devam ediyor. Malatya’da miting havası var. Başbakanımız, ‘Malatya Allah’ına kurban’ dedi. Bu güzelliğe bir kez daha Allah’ına kurban Malatya diyoruz. Malatya dünya başkenti olduğu kadar keşiflerin, akılların, fetihlerin, zaferlerin yurdudur. Malatya, Anadolu’dur. Biz, Malatya’yla gurur duyuyoruz. 16 yıldır ne zaman kapınızı çalsak hep başınızın üzerinde taşıdınız. Bütün Malatya’ya minnetimizi ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Malatya’mız attığımız her adımda menzilimiz, rehberimiz oldu. Hep heyecan kaynağımız oldu” dedi.

BAŞBAKAN’A EVKUR YENİ MALATYASPOR FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Olağan genel kurulda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntülü mesajı da okundu.

Binali Yıldırım’a 24 sırt numaralı ve Binali Yıldırım yazılı Evkur Yeni Malatyaspor’un forması hediye edildi. Başbakan Binali Yıldırım’ın Malatya ziyaretine Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile milletvekilleri de eşlik etti.

Başbakan Yıldırım, Kayseri programına geç kalmamak için Malatya Büyükşehir Belediyesi ziyaretini iptal etti ve 16.30’da uçakla Kayseri’ye gitmek üzere Malatya’dan ayrıldı.

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com