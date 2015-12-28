1 Kasım seçimlerini propaganda çalışmalarına hız veren Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayları Yeşiltepe esnafını ziyaret etti.

Ziyarette konuşan MHP Malatya Milletvekili adayı Fikret Şinasi Kazancıoğlu, “Malatya’nın dertlerini siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Bu dertleri dile getirmeye uğraşırken sizde bu dertleri yaşayarak öğreniyorsunuz. Hakikaten Malatya talihsizlik içinde. Türkiye çok kötü dönemden geçiyor hergün şehidimiz var. Malum yine Darende’de çok genç bir kardeşimizi ebediyete yolcu ettik.”dedi

Kazancıoğlu, “Tabi ki bu vtan için ölünür, tabi ki bu vatan için şehit olacağız bu vatan için. Hiç bir şey çekmesekte biz bu vatanın kahrını çekeriz. Bu vatanın sefası düşmese de varsın cefası düşsün. Ama bu vatanı bu hale getirenlere de hesap sormamız lazım.” dedi.

MALATYA HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL

Kazancıoğlu, ‘2002’den bu yana herhalde 16 tane vekil vermişsiz iktidar partisine bir tane bakan çıkmadı” dedi ve şöyle devam etti:

“İnanın Malatya hak ettiği yerde değil. Olduğu yer, olması gereken yer değil. Üzülerek söylüyorum etraf illerimizde ben bu kayısı için bile isim vermek ayıp olur. Maraş’a gidin bir başka olmuş. Gaziantep zaten Türkiye ile yarışıyor, Maraş bizi geçmiş. Adıyaman hakikaten çok güzel kabuğunu kırmış. Elazığ öyle peki niye böyle? Devlet aynı devlet hükümet aynı hükümet. Niye demek ki buradaki temsilcilerden sıkıntı var. Bugün şöyle bir hesapladım 2002’den bu yana herhalde 16 tane vekil vermişsiz iktidar partisine. Bir tane bakan çıkmamış içlerinden. Ya bu arkadaşlar kötüydü, o zaman Malatya’ya yazık. Şunu demek istiyorum Malatya iyi hizmet almıyor. Bir amca geçen gün bana sordu kayısıyı ne yapacaksınız, bende dedim ki kayısıya elbette bir şeyler yapacağız ama daha önce şunu sormak lazım daha önce yapacağım diye söyleyipte yapmayanlardan bir hesap soralım öncelikle.” dedi.