“Malatya Hakettiği Lige Çıktı”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Süper Lig’e çıkan Evkur Yeni Malatyaspor’u tebrik ederek, “Malatya yeniden hak ettiği lige çıktı” dedi.

Ağbaba, Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e çıkmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Bugün, mutlu bir gün sadece Malatya kentinde yaşayanlar için mutlu bir gün değil, dünyanın dört köşesinde yaşayanlar için mutlu bir gün. Başkan Adil Gevrek’i, İrfan hocayı, teknik heyeti, futbolcuları, malzemecilerini, şoförünü tebrik ediyorum. Katkı veren herkesi de tebrik ediyorum. Zaman zaman eleştiriyoruz ama katkı verenleri de tebrik ediyoruz. Büyükşehir de destek veriyor, onları da kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

“MALATYA SÜPER LİG’E ÇIKTI”

Evkur Yeni Malatyaspor ile birlikte Malatya’nın da Süper Lig’e çıktığını kaydeden Ağbaba, şunları söyledi: “Malatyaspor’a yapılan haksızlıkları, zulmü yazan basın mensuplarını da kutluyoruz. Karda, kışta, soğukta Malatyaspor’u takip ettiniz. Deplasmanlara gittiniz. Yapılan haksızlıkları ben mecliste konuştum, basın mensupları yazdı. En büyük kutlamayı, tebriki Malatyaspor yenilince uyuyamayan, Malatyaspor için gözyaşı döken, yapılan haksızlıkları kendisine yapılmış sanan, nafakasını ayıran cefakâr Malatyaspor taraftarına yapmak gerekiyor. Süper Lig’e çıkan bir kentin takımı ya da sportif kulübü değil, o kent Süper Lig’e çıkmıştır. Malatya Süper Lig’dedir, bizde Süper Ligin milletvekiliyiz. Bunu yaşatanlara da teşekkür ediyorum.”

“MALATYASPOR İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM”

Ağbaba, Malatyaspor için gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, “Bu saatten sonra futbolculuk yapamam. Eskiden iyi topçuydum ama sağ bek, sol bek oynayamam. Futbolculuk yapamam ama onun dışında Malatyaspor ne katkı istiyorsa başımın üzerinde yerleri var. Hocalıkta yapamam ama ne istiyorlarsa maddi, manevi her şeyde onlarla yan yana, omuz omuza olacağım. Ne istiyorlarsa yapmaya hazırım” diye konuştu.

“SİVASSPOR MAÇINA GİDECEĞİM”

Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını izlemek için Sivas’a gideceğini ifade eden Ağbaba, “Malatyaspor hak ettiği Süper Lig’e çıktı. Başta teknik direktör olmak üzere, tüm teknik heyete, futbolculara, kadroya, emek veren tüm çalışanlarına kadar herkese teşekkür ediyoruz. Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve yönetimine, destek veren Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. En çok teşekkürü de her koşulda Malatyaspor ile gece gündüz her koşulda beraber olan cefakâr taraftara ediyorum. Malatyaspor’un başarısını dün kutlandık. Hiçbir şekilde siyasi malzeme yapmadan her koşulda Malatyaspor’un yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Malatyaspor hepimizin ortak değeri ve bundan sonra da sahip çıkacağımızın bilinmesini istiyorum. Maçtan önce totem yapmıştım, ‘Şayet Malatyaspor Süper Lig’e çıkarsa, çok önemi kalmasa da Sivasspor maçına gideceğim’ demiştim. Umarım önümüzdeki dönemde tekrar eski başarılı günlerine kavuşur. Bu konuda yapılması gereken her şeye hazır olduğumu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Güler HAZAR, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com