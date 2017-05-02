Malatya Hokey İkinci Maçını Kazandı
U16 Hokey 5S Erkekler 1. Ligi’nde ikinci maçlar geride kalırken, Malatya Hokey takımı 2 maçta 1 galibiyet aldı.
Türkiye Hokey Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan U16 Hokey 5S 1. Ligi, Osmaniye’de devam ediyor. 4 Mayıs’ta sona erecek olan lig müsabakalarında ikinci maçlar oynandı. Ligde yer alan Malatya Hokey, oynadığı 2 karşılaşmada 1 galibiyet, 1’de mağlubiyet aldı.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Haydarpaşa Spor Kulübü-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nizip GSK: 1-9
Nizip HEM Spor Kulübü-Malatya Hokey: 5-3
Özkar İnşaat Amasya GSK-Nizip Belediye Spor Kulübü: 1-13
Selçuklu Belediye Spor Kulübü-Peyas Spor Kulübü: 3-4
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nizip GSK-Nizip HEM SK: 8-1
Nizip Belediye Spor Kulübü-Haydarpaşa Spor Kulübü: 4-9
Peyas Spor Kulübü-Özkar İnşaat Amasya GSK: 11-1
Malatya Hokey-Selçuklu Belediye Spor Kulübü: 5-3
Ligde oynanan 2 maç sonunda puan durumu ise şöyle oluştu:
1-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nizip GSK 6 puan
2-PEYAS Spor Kulübü 6 puan
3-Nizip Belediye Spor Kulübü 3 puan
4-Malatya Hokey 3 puan
5-Haydarpaşa Spor Kulübü 3 puan
6-Nizip HEM SK 3 puan.
Yeni Malatya Gazetesi