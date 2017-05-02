Malatya Hokey İkinci Maçını Kazandı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için, Salı öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Merkez tarafından yapılan açıklamada,”...