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Malatya Haber -

Malatya Hokey İkinci Maçını Kazandı

Malatya Hokey İkinci Maçını Kazandı
  • 02.05.2017
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U16 Hokey 5S Erkekler 1. Ligi’nde ikinci maçlar geride kalırken, Malatya Hokey takımı 2 maçta 1 galibiyet aldı.

Türkiye Hokey Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan U16 Hokey 5S 1. Ligi, Osmaniye’de devam ediyor. 4 Mayıs’ta sona erecek olan lig müsabakalarında ikinci maçlar oynandı. Ligde yer alan Malatya Hokey, oynadığı 2 karşılaşmada 1 galibiyet, 1’de mağlubiyet aldı.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Haydarpaşa Spor Kulübü-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nizip GSK: 1-9

Nizip HEM Spor Kulübü-Malatya Hokey: 5-3

Özkar İnşaat Amasya GSK-Nizip Belediye Spor Kulübü: 1-13

Selçuklu Belediye Spor Kulübü-Peyas Spor Kulübü: 3-4

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nizip GSK-Nizip HEM SK: 8-1

Nizip Belediye Spor Kulübü-Haydarpaşa Spor Kulübü: 4-9

Peyas Spor Kulübü-Özkar İnşaat Amasya GSK: 11-1

Malatya Hokey-Selçuklu Belediye Spor Kulübü: 5-3

Ligde oynanan 2 maç sonunda puan durumu ise şöyle oluştu:

1-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nizip GSK 6 puan

2-PEYAS Spor Kulübü 6 puan

3-Nizip Belediye Spor Kulübü 3 puan

4-Malatya Hokey 3 puan

5-Haydarpaşa Spor Kulübü 3 puan

6-Nizip HEM SK 3 puan.

Yeni Malatya Gazetesi

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