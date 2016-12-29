Malatya Hokey Süper Ligde

Özel Sporcular Batı ve Doğu Futbol Bölge Şampiyonası’nda Doğu Grubunu lider tamamlayan Malatya Hokey Spor Kulübü, Özel Sporcular Turkcell Süper Ligi’ne ne katılmaya hak kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun “Türkiye Futbol Oynuyor” projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu Türkiye Futbol Şampiyonası 21-28 Aralık tarihleri arasında Samsun ili 19 Mayıs ilçesinde yapıldı. Batı ve Doğu Grubu olarak devem eden Özel Sporcular Futbol Ligi’ne katılacak olan takımları belirlemek için yapılan şampiyonaya toplam 19 spor kulübü katıldı.

Bölge Şampiyonaların da guruplarında 1.olan Batı Grubu lideri Kocaeli Nuh Çimento Özel Sporcular Spor Kulübü ve Doğu Grubu lideri Malatya Hokey Spor Kulübü, Özel Sporcular Turkcell Süper Ligi’ne ne katılmaya hak kazandı.

BATI GRUBU LİDERLERİ BELLİ OLDU

21-24 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleşen Batı Grubu Şampiyonasına 11 Spor Kulübü katılmıştır. Yapılan müsabakalarda sonucunda Türkiye Şampiyonası final mücadelesine hak kazanan takımlar şöyle oluştu:

1.Kocaeli Nuh Çimento Özel Sporcular Spor Kulübü

2.Denizli Çamlık Spor Kulübü

3.Kütahya Çinikent Spor Kulübü

DOĞU GRUBU LİDERLERİ BELLİ OLDU

24-28 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleşen Doğu Grubu Şampiyonasına 8 Spor Kulübü katılmıştır. Yapılan müsabakalarda rakiplerini eleyerek Türkiye Şampiyonası final mücadelesi yapma şansı yakalan takımlar şu şekilde oluştu:

1.Malatya Hokey Spor Kulübü

2.Amasya Osman Yıldırım Spor Kulübü

3.Trabzon Karşıyaka Spor Kulübü

Turnuvanın ilk üçünü belirlemek için yapılan müsabakalar sonucunda; Kocaeli Nuh Çimento Spor Kulübü 1., Malatya Hokey Spor Kulübü 2., Kütahya Çini Kent Spor Kulübü 3., Trabzon Karşıyaka Spor Kulübü 4., Denizli Çamlık 5., Amasya Osman Yıldırım 6. oldu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi