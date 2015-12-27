‘Malatya İçin Çaba Gösterdik’

AKP Malatya milletvekilleri Ömer Faruk Öz, Mücahit Fındıklı, AKP Milletvekili aday adayı Mehmet Şahin, Malatya’nın Doğanşehir ilçe teşkilatını ziyaret ederek, hükümetin 4 yıllık icraatlarını anlattılar.

Toplantıda ilk olarak AKP İlçe başkanı Zekeriya Demirtaş konuştu. Demirtaş, “Sayın vekillerimizden son derece memnunuz. Ne zaman ararsak gece gündüz fark etmez her zaman görüşebiliyoruz. Malatyamız ve Doğanşehir’imize güzel hizmete bulundular. Daha yapılacak işlerimiz var. Bunları da yapacaklarına inanıyorum. Hepsinden Allah razı olsun ” dedi

Milletvekili Ömer Faruk Öz de yaptığı konuşmada “Yaklaşık dört yıl önce bu tarihlerde aday adayı olarak yine buraya gelmiştik. Bir yandan aday adaylığımızı açıklarken, Malatyaya neler yapabiliriz siyaset için neler yapabiliriz siyaseti nereye getirebiliriz diye konuşmuştuk. Rabbim nasib etti 4 yıllık vekilliği ifa ettik. 4 yıllık vekillik boyunca Allah’ın vermiş olduğu sağlığı, nakti vakti vermiş olduğu ne varsa Malatyamız için harcadık. Tüm ilçelerimizin sorunu çözümü noktasında kullandık. Ama millet vekilliği demek elinde bi sihirli değnek neye uzattıysan düzeltecek demek değildir. Bunu iyi düşünmek gerekir. Malatya’ya büyük projelerin gelmesini sağlamak için çaba gösterdik. Teşkilat ve vatandaşlarla iç içe olmamız gerekiyordu. Çok net söylüyorum. Ben kendi çoluk çocuğumdan fazla vatandaşla ve teşkilatımla ilgilendim. Meclis tatil olunca akşamına Malatay’ya gelirim ilçe ve köyleri gezeriz . Rabbim bile insana gücünden fazlasını yüklemez. Bu dönemde Malatya’ya yapılan yol 550 trilyonu aşmış Türkiye ortalamasının çok çok üstünde. Doğanşehir Erkenek Yolu-Çelikhan-Adıyaman,Reşadiye geçidi,Havayolu Terminali, Beylerdersi viyadüğü bitirildi. Altgeçitler, üst geçitler 850 yatak kapasiteli hastane, hızlı bir şekilde inaşşatı devam ediyor. Üniversitenin kadaro problemi vardı bin’e yakın öğretim görevlisi kadrosu verdik. Seçimden sonra Stadyum ihalesi yapılacak. Hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm ilçelerimiz gezdik. ” dedi.

Milletvekili Mücahit Fındıklı ise, ” Doğanşehirin bizim için ayrı bir yeri vardır. Doğanşehir teşkilatı gerçekten çok güçlü bir teşkilat birlik beraberklileri çok güçlü, doğanşehirin sorunlarını 4 yıllık bu dönemde olmas denen işleri yaptık sanayı siytesi dosyalarını tozlu raflardan aldık sulama göletlerini yaptık. Arkadaşlar sizin bu heyecenınızın devam adeceğin ümit ediyorum. Bizler elimizden geldiği kadar görevimizi yerine getirdikb Malatya ile ne proje götürdüysek tamamı onaylanmıştır”ifadelerini kullandı.

Başbakanlıkta çalışırken istifa edip AKP’den milletvekili aday adayı Doğanşehir ilçeli Mehmet Şahin de, “Sayın Faruk Öz ve Mücahit Fındıklı’nın ne kadar özveriyle ne kadar heyacanla hizmet ettiklerini yakinen biliyorum. Ne zaman sıkıntımız olsa yanlarına gideriz sağolsunlar her zaman yardımcı oldular. Bürokrasiden sonra siyasettede memleketime faydalı olacağıma inandığım için aday adayı oldum. Bürokraside de memleketime hizmet ettiğimi tüm hemşerilerim bilir. Herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Daha sonra milletvekilleri vatandaşlarla ve esnaflarla görüşerek çalışmalarını sürdürdüler.