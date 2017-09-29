“Malatya İçin Güzel Mesire Olacak”

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir tarafından ‘Belediye Sosyal Tesisler’ projesinin peyzaj çalışmaları başlatıldı.

Fırat Nehri’nin hemen yanı başına yapılacak olan tesis için Başkan Akdemir ‘Malatya için güzel piknik ve mesire alanı olacak’ dedi.

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir tarafından hazırlanan ‘Belediye Sosyal Tesisler’ projesinin peyzaj işlemleri başlatıldı. Proje için Başkan Akdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Hasan Alıcı ve ekibi ile bir araya geldi. Bu sayede yapılmakta olan proje için tesiste fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Akdemir bilgilendirme için ekibe teşekkür etti.

Projeyle ilgili düşüncelerini anlatan Başkan Akdemir “Fırat Nehri’nin hemen yanı başına yapılacak olan tesis için Malatya için güzel piknik ve mesire alanı olacak. Kale ilçesi ekonomisine ciddi katkı sağlaması beklenen bu tesis tüm hızıyla yapıma devam ediyor” diye konuştu.

iha