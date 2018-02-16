“Biz İnandığımız Davayı Değişmedik”

Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Osman Cemali Marasalı, 2019 seçimlerinde iddialı olduklarını ifade ederek, “Geçen dönem sadece Yaşar Çerçi ile değil, Münir Erkal’le de Malatya’da bir sürpriz yapmıştık. Malatya’da bir heyecan oluşturmuştuk. Allah nasip ederse bu sefer sadece heyecan oluşturmayacağız, ben inanıyorum Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni alacağız. Belki şuandaki belediye başkanlarından biri Saadet Partisi’nin adayı olarak karşımıza çıkacak. Biz Malatya için güzelini yapacağız. Bu konuda iddialıyız” dedi.

Saadet Partisi’nin yeni Malatya il yönetimi, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Osman Cemali Marasalı, kongrelerinin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun katılımıyla büyük bir heyecanla gerçekleştiğini ifade etti.

Marasalı, Saadet Partisi’nin 49 yıl boyunca sadece Türkiye’yi değil, bütün Ortadoğu’nun, ümmetin ve insanlığın huzurunu düşünen bir yapıda siyaset yaptığını ifade ederek, “Partimiz yapmış olduğu siyasette insanları kamplaştırarak, kutuplaştırarak değil ‘hepimiz bu memleketin evladıyız’ felsefesiyle, bu ülke topraklarında siyaset yapan herkesin bu memlekete hizmet etmek için yola çıktığı inancıyla, iyi niyetiyle muhalefetini sürdürdü” diye konuştu.

“DIŞ VE İÇ POLİTİKADA HAKLI ÇIKTIK”

Saadet Partisi’nin meclis dışında olsa da meclisteki ve diğer siyasi partilerle görüş alış verişinde bulunduğunu kaydeden Marasalı, “Çıkacak kanunlara, uyum yasalarına tekliflerimizi sunarak katkıda bulunmak istiyoruz. Bu konuda genel merkezimiz hızlı bir çalışma içerisinde. Muhalefet yaptığımız zaman ‘onlar olmasın biz olalım’ muhalefeti yapmıyoruz. Onları en doğruya nasıl yönlendirebiliriz, en doğru kararı vatandaş için nasıl aldırabiliriz diye mücadele veriyoruz. İktidarı doğru yöne teşvik etmek adına açıklamalar yapıyoruz. 15 yıldır yapmış olduğumuz açıklamalar ve hükümetin almış olduğu kararların yanında bizim hem dış politikada hem de iç politikada maalesef haklı çıktık. Sadece biz değil, komşularımızda bedel ödedi. Bugün bir milyon Iraklı, bir milyon Suriyeli öldü. 4 milyona yakın Suriyeli evlerinden oldu, Irak’ta taş üstünde taş kalmadı. Bölgemizde bugün Türkiye’miz Afrin operasyonuna mecbur bırakıldı. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. İnşallah birlikte içerisinde en kısa sürede bu operasyonla Türkiye’yi yeniden güvenli bir hale getiririz” dedi.

“BÜTÜN MAHALLELERDE VAR OLMAK İSTİYORUZ”

Marasalı, Malatya’da büyün ilçelerde Saadet Partisi olarak var olduklarını belirterek, “Tamamıyla hazır olmak istiyoruz. Bütün mahallelerde delege, sandık kurulu, müşahit, üye olarak olmak istiyoruz. Saadet Partisi üye kayıt çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Üye kayıt çalışmalarına vatandaşlarımızın destek vermesini arzu ediyoruz. Mahalle temsilcisi noktasında eksiklerimiz var, bu eksikleri de halkımıza ‘gel’ çağrısında bulunarak tamamlamak istiyoruz. Bütün mahallelerde var olmak istiyoruz. ‘Ben bu gidişattan memnun değilim, bu gidişat ülkenin hayrına değil’ diyerek, yüreğinde bu acıyı hisseden bütün kardeşlerimizi Saadet Partisi’ne üye olmaya davet ediyorum. Bu hem bizim hem de ülkemiz açısından iyi olacak” diye konuştu.

“MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE BAŞA OYNAYACAK BİR ADAYIMIZ OLACAK”

2019 yılındaki seçimlere de dikkat çeken Marasalı, şunları söyledi:

“Bizi bekleyen iki önemli seçim var. Biz bugünde seçim olsa bu işe hazırız ama yapacağımız çalışmalarla çok daha hazır bir şekilde bu seçimlere gireceğiz. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde başa oynayacak bir aday ve bir ekip oluşturacağız. Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri içinde aynısı olacak. Geçmiş iki dönemde sürpriz yapmıştık, bu dönemde de Allah’ın izniyle sürprizi yapıp, başa güreşecek, yarışacak bir ekibi oluşturacağız. Türkiye’de sistem değişti, seçim sistemi de değişti. Başkanlık seçiminde 100 bin imza meselesi gündemde. İyi organize olursak Malatya’da bu 100 bin imza için çok büyük oranda destek bulacağımızı umut ediyoruz. Halk hem başkanlık için hem de milletvekilliği için oy kullanacak. Bu ayrımı yaptığımızda ben şartların eşit olduğunu düşünüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi’nde avantaj olan bir genel başkan faktörü, yani Recep Tayyip Erdoğan faktörü var. Halkımız milletvekilleri ve belediye başkanından memnun olmasa da ‘ben Recep Tayyip Erdoğan için oyumu veriyorum’ diyor. Halk başkanlık sisteminde ayrı milletvekilliğinde ayrı oy kullanacağı için memnun olmadığı milletvekili adayına oy vermeyecek, gelip Saadet Partisi’ne oy verecek. Saadet Partisi’nin en az Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi kadar şansı olduğunu hatta onlardan daha avantajlı olduğuna inanıyoruz. Her ikisi de 15 yıldan bu yana yıprandılar. Biri tek başına iktidar, biri tek başına ana muhalefetti ama ikisi de bu görevi layıkıyla yerine getiremedi. İyi yaptıkları şeyler vardı ama kötü yaptıkları şeyler iyi yaptıklarından daha fazlaydı.”

“İNANDIĞIMIZ DAVAYI DEĞİŞMEDİK”

Marasalı, ‘tam olarak bir aldatılmışlık sendromu yaşadıklarını’ ifade ederek, “Ülke huzura muhtaç. Muhalefet zor iştir. Hele de meclis dışında olarak partileri yürütmek, sürdürmek gerçekten zor iştir. Parti, parayla dönen masraflı bir iştir. Milliyetçi Hareket Partisi şu süreçte en fazla paranın hesabını yaptı. ‘Biz meclise girelim tamam da Adalet ve Kalkınma Partisi’nin amblemi altında girersek, paramız ne olacak, hazineden alacağımız yardım ne olacak?’ diye bir pazarlık yürüttü. 2002’den buyana meclis dışında olan ve hazineden tek kuruş almayan, öncesinde yapılan yardımları da burnundan fitil fitil geri getirilerek elinden alınan Saadet Partisi, varlığını nasıl sürdürdü? Hepimiz ticaretle uğraşıyoruz. Bu arkadaşlarımız ceplerinden harcayarak, çark dönüyor. Biz inandığımız davayı değişmedik” dedi.

“MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’Nİ ALACAĞIZ”

Marasalı, bir gazetecinin ‘Saadet Partisi’nin belediye başkan adayları var mı?’ sorusuna, “Görüştüğümüz isimler var. 3 ilçede hazır demiyorum. Başka bölgeler için düşündüğümüz isimler var. Milletvekilliği adaylığı için hazırladığımız, hazırlanan arkadaşlarımız var. Geçen dönem sadece Yaşar Çerçi ile değil, Münir Erkal’le de Malatya’da bir sürpriz yapmıştık. Malatya’da bir heyecan oluşturmuştuk. Allah nasip ederse bu sefer sadece heyecan oluşturmayacağız, ben inanıyorum Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni alacağız. Belki şuandaki belediye başkanlarından biri Saadet Partisi’nin adayı olarak karşımıza çıkacak. Biz Malatya için güzelini yapacağız. Bu konuda iddialıyız” cevabını verdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com