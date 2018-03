“Malatya İçin Heyecanlıyız”

Malatya’da 27 Mayıs’tan beri faaliyetlerine başlayan DoubleTree by Hilton’un Malatya’nın kültürel ve turizm tanıtımına da katkı sunacağı bildirildi.

Malatya’nın merkezinde 18 katlı otel ve 202 odalı olarak hizmet vermeye başlayan DoubleTree by Hilton’un Malatya medyasına tanıtımı yapıldı.

KADROLU PERSENOLİN YÜZDE 94’Ü MALATYALI

DoubleTree by Hilton Malatya Genel Müdürü Haluk Bilgili, “DoubleTree by Hilton Malatya, Hilton Worldwide çatısı altında Türkiye’de açılmış olan 29. oteldir. DoubleTree markaları içerisinde de 7. sırada. Hilton Worldwide çatısı altında toplam 11 markamız var. DoubleTree markası bizim üst sınır otellerimiz içerisinde konumlandırılmış 5 yıldızlı statüsünde bir oteldir. Otelimiz toplam 202 odası, farklı ölçü ve kapasitelerde 9 toplantı salonu, sağlık kulübü, 2 restoran ve 1 barı ile Malatyalıların ve Malatya’ya dışarıdan gelecek olan misafirlerin hizmetine açılmış, kullanımına sunulmuş bir otel. Çalışanlarımızın yüzde 94’ünü Malatya’dan istihdam ettik. Sonuçta bu otel ve yatırım Malatya’ya yapılmış bir otel. Şehre de bir katma değer oluşturulması açısında, faydası olması açısında biz uzun süren çalışmalarımız sonucunda 103 kadrolu çalışanımızı Malatya’dan istihdam ettik. Doluluk oranımız açılış süreci göz önünü aldığımızda gayet tatmin edici seviyelerde. Biz 27 Mayıs’dan bugüne kadar otele gösterilen ilgi ve alakadan çok memnunuz” dedi.

“PAZARLAMA STRATEJİLERİNDE MALATYA’NIN DEĞERLERİ OLACAK”

Yaklaşık 16-17 aydır, otel açılmadan öncesinde Malatya’nın yeni destinizasyon olarak tanıtımını, piyasaya, pazara sunumunu yapan ülke ekibinden arkadaşlarımız var. Satış ekiplerimiz sadece Malatya değil, Malatya dışında da bu aktiviteleri gerçekleştiriyorlar ve bu hiçbir zaman bitmeyecek. Malatya’daki tarihi, turistik, kültürel lokasyonlar tabiî ki bizim satış ve pazarlama çalışmalarımızın temelini oluşturuyor. Bir Arslantepe höyüğü, bugün Milattan Önce 7 binlerin konuşulduğu bir tarihe sahip olan, dünyada eşi benzeri olmayan yeğene noktalardan bir tanesi. Keza Nemrut’a ulaşımın Malatya’dan gayet kolay olması bölgeye turist çekme açısında olumlu etkisi olacak bir imkan. Bunun ötesinde Malatya merkez ve yakın mesafede Nemrut’un ötesinde Malatya’nın diğer noktalarına bir levent Vadisi, bir Darende, Sultansuyu Harası, keza bulunduğu noktada Elazığ Harput’a olan yakın mesafesi, Malatya tarihi ve kültürel zenginliği olan bir şehir. Biz satış pazarlama stratejilerimizi Malatya’nın ve bölgenin değerleri üzerine kurduk” dedi.

“MALATYA’NIN DEĞERLERİNİ DE TANITACAĞIZ”

Hilton Worldwide Pazarlama Müdürü Burcu Yatmazoğlu, ise, “Türkiye’de çok bilinen bir markayız. Malatya şehir olarak çok güzel bir şehir. Oteli anlattığımız kadar şehri de anlatmamız gerekiyor. Bunun çok bilincindeyiz. Satıy ve pazarlama stratejilerimizde Malatya’nın tarihi ve kültürel özelliklerini de, değerlerini de kullanıyor olacağız. Oteldeki odalarımızda Malatya ile ilgili, Arslantepe ile ilgili, Nemrut ile ilgili görsellerin bulunduğu kitaplarımız lakın dönemde olacaktır” dedi.

ODALARDA NEMRUT VE ARSLANTEPE GÖRSELLERİ

DoubleTree by Hilton Malatya Satış Müdürü Fatih Günkent, “Odalarımızda yer verdiğimiz görsellerde Nemrut ve Arslantepe Höyüğünü görsellemeye çalıştık. Malatya’nın Arslantepe ve Nemrut ile beraber anılması bizim için önemli. Her ikisi de dünyanın önem verdiği değerlerdir. Bizde bunları misafirlerimize burada yansıtmak istiyoruz” dedi.

“MALATYA İÇİN HEYECANLIYIZ”

Bu arada, DoubleTree by Hilton Malatya’nın hizmete girmesi nedeniyle yazılı açıklamada bulunan DoubleTree by Hilton Global Başkanı John Greenleaf, “DoubleTree otellerinin dünya genelindeki büyümesinden gurur duyuyoruz. Türkiye bizim için çok heyecan verici ve önemli bir pazar. DoubleTree by Hilton Malatya’yı portföyümüze eklemiş olmaktan dolayı heyecanlıyız ve dünya üzerindeki 370 otelimizde olduğu gibi konuklarımıza özel konfor ve servisimizi sunmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kaydetti.

Hilton Worldwide Üst Sınıf Otellerden Sorumlu Türkiye Genel Müdürü Armin Zerunyan ise, “Bugün ekibimiz ve misafirlerimiz ile DoubleTree by Hilton Malatya’nın açılışını kutlamaktan onur duyuyoruz. Hilton Worldwide, Türkiye’de faaliyet gösteren beş markası ile dünya standartlarında hizmet sunmaya devam ediyor ve bu en yeni otelimiz portföyümüze değerli bir katkı sağlayacak” dedi.