“Malatya İçin Neler Yapılabilir ?”

Fırat Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (FIRATSİFED) Malatya’da sivil toplum kuruluşu ve mesleki teşekküllere ziyaret gerçekleştirdi.

TRB-1 Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl illerinin bağlı bulunduğu FIRATSİFED, kuruluş amaçları aynı olan dernekleri bir araya getirerek federasyon çatısı altında toplanmışlardı. FIRATSİFED Başkanı Yahya Alper Bektaş, Başkan Yardımcısı İbrahim Güngör, Genel Sekreter Birsen Balbay, Malatya Sanayici ve İşadamları Derneği (MASİAD) Yönetim Kurulu Üyeleri Banu Algül, Funda Yalçınsoy, Malatya İş Kadınları Derneği (MAİKAD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Göknur Aktay, FIRATSİFED heyeti olarak, sivil toplum kuruluşu ve mesleki teşekküllere ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Vahap Erdem’i ve 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Veysel Yaşar’ı ziyaret eden FIRATSİFED heyeti, FIRATSİFED’in yapacağı projelerde, organize sanayi bölgesinden destek istedi. Vahap Erdem ve Remzi Yaşar, her türlü desteğe açık olduklarını Malatya açısından yapılacak yeniliklerde bulunmaktan onur duyacaklarını belirtti.

Malatya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ziyaretinde, Malatya için neler yapılabilir konusu istişare edildi. İstişarede, Malatya ve bölgenin gelişmişlik düzeyleri arasında dengenin sağlanması gerektiği dile getirildi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik ziyaret edilerek, üniversite sanayi iş birliği konusunda daha çok çalışmalar yapılması gerektiği üzerinde duruldu. Bu konuda her türlü desteği vereceğini belirten FIRATSİFED heyeti öğrencilerin ve üniversitenin bölge açısından önemine dikkat çekti.

Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan FIRATSİFED heyeti, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreter Vekili Mesut Öztop’u ziyaret etti. Ziyarette, FKA’nın yeni dönemde açıkladığı proje teklif çağrısı üzerinde konuşuldu. Sivil toplum örgütlerinin bu teklif çağrısından ne şekilde faydalanabileceği hakkında genel bilgiler alındı.

FIRATSİFED Heyeti son olarak da MÜSİAD Başkanı Mehmet Balin ziyaret edilerek sivil toplum örgütlerinin bölgeler için gerekliliği konusu üzerinde duruldu.