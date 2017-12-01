“Malatya İçin Önemli Bir Kazanım Olacak”

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi tarafından Malatya’da Havacılık Meslek Yüksekokulu açması için Battalgazi Belediyesi tarafından Hanımınçiftliği’ndeki eski belediye hizmet binasının tahsis edileceği bildirildi. THK Battalgazi Şubesi’nin açılışını yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bakan Bülent Tüfenkci ve THK heyeti, daha sonra Hanımınçiftliği eski belediye binasına giderek inceleme yaptılar.

Türk Hava Kurumu (THK) Battalgazi Şubesi’nin İstiklal Mahallesi’ndeki binasının açılışı yapıldı. Açılış törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Valisi Ali Kaban, THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Fikret Şinasi Kazancıoğlu ve kalabalık bir topluluk katıldı.

THK ÜNİVERSİTESİ’NE BAĞLI YÜKSEK OKUL..

Bakan Tüfenkci ve beraberindeki heyet, açılış sonrasında Battalgazi Belediyesine devredilen eski Hanımınçiftliği Belediye hizmet binasında inceleme yaptılar.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, binanın THK’ya Meslek Yüksekokulu olarak açılması için devreceklerini ifade ederek; “Daha önce Sayın rektörümüz ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli heyeti başkanımız ile yaptığımız görüşmede Battalgazi’ye Türk Hava Kurumuna bağlı üniversitenin bir kolu olarak bir yüksekokul açılması noktasında taleplerimizi iletmiştik. Sayın bakanımıza da bu talebimizi ilettik. Sayın bakanımız da yaptığı görüşmede sizlerinde uygun görüşüyle buranın yerine bakma noktasında fikrinizi beyan etmiştiniz. Bu binayı bütünü ile birlikte Türk Hava Kurumu’nun Üniversitesi’nin Yüksek Okulu’nun açılması koşuluyla sizlere devretme noktasında irade kararımızı belirtmek istiyorum. İnşallah bu okul açıldığı takdirde bizim temennimiz ve dileğimiz odur ki burada hosteslik, drone eğitimi, havacılık teknik eğitimi ve buradaki okuyan insanların da istihdam noktasındaki sıkıntı olmadan direkt istihdama katkıda bulunması hem de teknik anlamda yetişmeleri anlamıyla da önemli bir okula olacağı kanaatindeyim. Ayrıca Battalgazi geçmişi itibarıyla baktığımız zaman geçmişte burada 2 üniversitemiz var. Biri Şahabeyi Kübra Medresesi, diğeri Şahabeyi Şura Medresesi. Şahabeyi Kübra Medresesi burada Mevlana’ları Saderettin Konevileri, İbni Arabi’leri yetiştirmiştir. Şahabeyi Şura medreselerinde bunun bir alt kademesidir. İnşallah temennimiz ve dileğimiz odur ki yüksekokulların ileriki aşamada Battalgazi’mize ikinci bir üniversite oluşturmasıdır diye düşünüyorum. Okulumuzun inşallah sizlerin de uygun görüşleriyle Sayın bakanımızın ve milletvekillerimizin destekleriyle memleketimize milletimize ve Battalgazi’mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum hepinize saygılarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Türk Hava Kurumu (THY) Genel Başkanı Kürşat Atılgan; “Bu proje bana anlatıldığında Sayın rektörümüz tarafından Malatya ile de manevi bir takım bağları olan bir kişi olarak sayın bakanımızın da tensipleriyle bugün büyük oranda bu iş için buraya geldik. Bir yüksekokul açılması bir prosedür gerektiriyor. YÖK ile ilgili bazı ciddi hazırlıklar ve onları müsaadesi gerekiyor. İnşallah bakarsak 800 kişiye eğitim yapabilecek bir eğitim tesisi bir yüksekokul için rantabl olabiliyor. Bu aşamaları geçebilecek Sayın bakanımızın da yardımlarıyla bu fikri realize edebilirsek hem Malatya için, hem ülke için, hem eğitimimiz için güzel bir şey olur. Eğitim kurumları bir ülkenin gelişmesinde önemli bir unsurudur. Türkiye mevcut iktidarımızın da en büyük bütçeyi ayırdığı bir varlıktır. Ama Türk Hava Kurumu bir havacılık alanında eğitim yapan bir tematik üniversitedir. Dünyada en önemli üniversitelerinden biri olma hedefimiz var. Sahip olduğu imkânlarla gerçekten bu tematik üniversitenin havacılık alanında çok büyük kabiliyetleri var. İnşallah Bunun da bir konu da okulu da burada açmak nasip olur.” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; “Türk Hava Kurumu Türkiye’nin köklü kurumlarından birisi. Taşıdığı görev ve misyon gereği de güçlenmesi, bu anlamıyla faaliyetlerinin bir şubesinin daha Malatya’da açılmasına biraz önce tanıklık yaptık. Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin bir bölümünün Malatya’da açılabilmesi Malatya’ya gelerek burada eğitim alacak gençlerimiz noktasında Malatya ve Türkiye için önemli bir kazanım olacak. Şinasi (Kazancıoğlu) kardeşimizin orada olması, rektörümüzün, başkanımızın buna sıcak yaklaşımlarından dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu bir süreç. Şimdi böyle bir yeri açma kararını beyan ettiklerinde YÖK ayağı sürecini tamamlatıp önümüzdeki dönem içerisinde inşallah Malatya’ya böyle bir bölümün kazandırılmasını biz de istiyoruz. Şimdi arkadaşlarımız inceleyecekler. Bu bina olur, başka yer olur. Ama önemli olan Malatya’ya böyle bir yüksek okulun veya ileride belki 4 yıllığa da dönebilir, bir bölümün veya bölümlerin kazandırılması. Havacılık noktasında biliyorsunuz esasında Malatya üsleriyle, kara havacılığıyla önemli bir coğrafi bölgede. Hem Türk Hava Yollarımıza hem askeri anlamında hem de sivil havacılığa katkı sağlayacak bir bölümün olması Malatya’mız için inşallah hayırlı olur.” ifadelerini kaydetti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com