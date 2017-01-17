Malatya İçmesuyu İhtiyacı İçin 3 Alternatif

Malatya’nın ‘acil’ hale gelen içmesuyu yetersizliği sorununun çözümü için 1’i kısa, 2’si uzun vadeli 3 alternatif proje geliştirilmekte olduğu bildirildi.

Malatya’nın gelecekte içmesuyu konusunda sorun yaşamaması için şuanda 3 tane alternatif proje üzerinde çalışma yürütülüyor.

Alınan bilgilere göre; Malatya’da son dönemde tartışma konusu yapılan içmesuyunda gelecekte yaşanabilecek sıkıntıların çözümü ve önlem alınması konusunda Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ( MASKİ) tarafından 3 ayrı alternatif proje üzerinde çalışma yürütülmesinin yanında, mevcut Gündüzbey Kaptaj Tesislerine ait isale hattının da tamamen değiştirilmesi üzerinde çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

ACİL DURUM: ÇAT BARAJI

Ani ve acil bir içmesuyu ihtiyacı için alternatif proje olarak Çat Barajı’ndan gelen suyun arıtma tesisinde işlemden geçirildikten sonra şebekeye verilmesine çalışılacak. Bu konuda özellikle Kaptaj Tesislerinin yakınındaki HES Tesisine gelen Çat Barajı hattından su alınıp işlenerek buradan Gündüzbey Kaptaj Tesisinin hazır olan şebekesine verilebilecek. Bu konuda DSİ tarafından da olumlu cevap alındı. MASKİ, ihtiyaca göre bölgeye bir içmesuyu arıtma tesisi yapımını gündemine aldı.

UZUN VADELİ ÇÖZÜM: ŞİLAN ÇAYI

MASKİ’nin DSİ ile ortak yürütmüş olduğu içmesuyu konusundaki uzun vadeli alternatif projelerinden en önemlisini Pütürge ilçesindeki Şilan Çayı Projesi oluşturuyor. Buna göre; DSİ ve MASKİ Şilan Çayı konusunda çalışmalarına başladı. DSİ Şilan Çayı üzerine içmesuyuna yönelik bir baraj yapacak. DSİ, proje kapsamında etüt çalışmalarını yaptı ve uygun bir aks yerini belirleyerek ölçüm çalışmalarını sürdürüyor.

ÜÇÜNCÜ ALTERNATİF: KAYNARCA BARAJI

Malatya’nın içmesuyu ihtiyacı için masaya yatırılan önemli üçüncü proje alternatifini ise Tohma Çayı üzerine yapılacak olan Kaynarca Barajı projesi oluşturuyor. Tohma Çayı üzerine yapılacak olan Kaynarca Barajı’da MASKİ’nin alternatif içmesuyu karşılayacağı projeler arasında yer alıyor.

İSALE HATTI DEĞİŞİYOR

MASKİ’nin gündeminde bulunan en önemli projenin şuanda Gündüzbey Kaptajı’ndan gelen içmesuyunun isale hattındaki kayıp-kaçak oranının tamamen bitirilmesi için, söz konusu isale hattını tamamen değiştirmek olduğu öğrenildi. Bu durumda istatistiklere göre; Malatya’da içmesuyunda yüzde 58’inin fiziki kayıp kacak olduğu değerlendiriliyor. Bunun ise yüzde 10 ile 15’i isale hattında kaynaklı olarak düşünülüyor. Yapımından itibaren şimdiye kadar hiç değiştirilmemiş olan Gündüzbey Kaptaj Tesisleri isale hattının tamamen değiştirilmesi ile içmesuyundaki kayıp kaçak oranı büyük oranda kontrol altına alınacak. Proje için çalışmalara 2014’de başlanıldığı ve 2017 yılı sonuna kadar bitirilip, 2018’de ihaleye çıkılması bekleniyor. Proje kapsamında il merkezindeki su depoları da yeniden ele alınacak ve standartlar ölçüsünde alt yapı tamamlanacak.

Diğer yandan DSİ, TÜBİTAK ve MASKİ Gündüzbey Kaptaj Tesisleri için ortak bir çalışma yürütüyor. Çalışma kapsamında kaptajın beslenme ve korunma alanının belirlenmesi yürütülüyor. Söz konusu çalışma bittiğinde Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilecek.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com