Malatya İl Karması da Katılacak

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Başkanları Toplantısı 21 Nisan Cumartesi günü Antalya Manavgat’ta yapılacak. TÜFAD’ın “5.Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği” organizasyonuyla birlikte yaklaşık 700 kişi bir araya gelecek.

2018 yılının 2. Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Başkanları Toplantısı TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber Başkanlığında Cumartesi günü saat Manavgat’ta yapılacak. Toplantının yanı sıra “5.Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği” organizasyonumuzla birlikte yaklaşık 700 kişilik büyük TÜFAD ailesi bir araya gelecek. TÜFAD’ın organizasyonunda Malatya İl Karması da yer alıyor.

TÜFAD Malatya Şubesi tarafından oluşturulan, 2006 doğumlu sporcuların yer aldığı Malatya Futbol İl Karması da 5.Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği’nde yer alacak.

TÜFAD Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır, “Genç milli takımların altyapısını oluşturmak ve de kaynaşma eğitim amaçlı yetenekli futbolcuların tespiti için turnuva düzenleniyor. Bu kapsamda TÜFAD Genel Merkezimiz tarafından Antalya Manavgat’ta “5.Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği” organizasyonu düzenlenecek. Organizasyonda Malatya TÜFAD olarak oluşturduğumuz 2006 doğumlu sporcuların yer aldığı Malatya Futbol İl Karması da yer alıyor. Murat Duran’ın antrenörü olduğu takımımızın kafile başkanlığını ise Muharrem Zeyno hocamız yapıyor” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi