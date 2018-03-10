Malatya İtfaiyesi ile Afrin’deki Mehmetçik Selamlaşması

Malatya Belediyesi Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na katılan güvenlik kuuvetlerine, farklı bir koreografi gösterisi ile destek ve selam gönderildi.

Büyükşehir İtfaiyesi personeli, ateşle “Afrin” yazarak, baretleriyle ise Ay -Yıldız yaparak, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin’deki terör ateşini söndürme çabasındaki Mehmetçiklere selam gönderdiler.

Malatya Büyükşehir İtfaiyesi’nin destek görüntüsünün sosyal medyada yer almasının ardından ise Zeytin Dalı Harekatı’ndaki Mehmetçiklerden, terörist hedeflerine atılmak üzere hazırlanan ve üzerinde “Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Selam Olsun” yazılı bir top mermisinin fotoğrafı gönderildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com