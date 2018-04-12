“Malatya İyi Ev Sahipliği Yaptı”

Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde beşinci hafta müsabakalarına ev sahipliği yapan Malatya’ya Türkiye Boks Federasyonu’ndan övgü geldi.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen ve hafta sonu beşincisi Malatya Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Birbirinden heyecanlı müsabakaların yapıldığı lig, yoğun çekişmelere sahne olurken, izleyenlere büyük keyif ve heyecan oluşturdu.

Müsabakaların ilk gününde ringe çıkan Beşiktaş, Erzurum Gençlik rakiplerini mağlup ederek üç puanı hanelerine yazdıran taraf olurlarken; Kayseri Birlik Gençlik ile Mersin Meski Spor Kulübü arasında oynanan müsabakayı Kayseri Gençlik 5-3’lük skor ile galip gelerek Spor Toto Türkiye Boks Liginde ilk galibiyetini alarak üç puanın sahibi oldu.

İlk gün müsabakaları sonrası takımlar Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Akçadağ Belediyesi, Malatya Gençlik Konseyi ve Malatya Kimya Mühendisleri Odası’nın ortaklaşa organizasyonu ile Malatya’nın tarihi ve kültürel mirasına ziyaret etti.

İkinci gün müsabakalarında ise Fenerbahçe ve Ankara Sağlık Spor kulüpleri yaptıkları müsabakalardan galip gelirlerken, ev sahibi Malatya Turgut Özal Boks Kulübü ile Ankara Aski Spor Kulübü arasında oynan müsabakada taraflar ringden 4-4’lük skorla berabere ayrılarak birer puanı hanelerine yazdırdılar. Malatya Turgut Özal Boks Spor Kulübü bu skorla ligdeki ilk puanını almış oldu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Malatya’nın boks ligine en iyi şekilde ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Gözgeç, müsabakalarda takımların göstermiş olduğu centilmenlik ve mücadeleden dolayı kulüplere teşekkür ederek, Spor Toto Türkiye Boks Ligine olan ilginin gün geçtikçe arttığını belirtti.

Malatya’nın boks sporuna gösterdiği ilginin sevindirici olduğuna vurgu yapan Gözgeç, boks sporuna desteklerini yoğun bir şekilde hissettiren Malatyalılara ve misafirperverliğinden dolayı başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a Akçadağ Belediye Başkanı Sayın Ali Kazgan’a teşekkür etti.

Gözgeç, Malatya’da düzenlenen beşinci hafta müsabakalarında emeği geçen Malatya Gençlik Konseyi Başkanı ve Boks Ligi Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet Bayduz ile Malatya Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Murat Ali Tutar’a emekleri ve destekleri için boks camiası adına teşekkür etti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi