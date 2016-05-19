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Malatya Karması Penaltılarla Elendi

Malatya Karması Penaltılarla Elendi
  • 19.05.2016
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Afyonkarahisar’da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Karmaları Futbol Turnuvası’nda, Ankara Karması’na penaltı atışları sonucu 5-4 yenilen Malatya Karması elendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Bölge Karmaları Futbol Turnuvası C Grubu’nda mücadele eden Malatya Karması, ilk maçta Bursa’ya 2-1 yenmişti. Bursa karması ikinci maçta Ankara karmasını 2-0 yendi.

Grup’ta oynanan son maçta Malatya, Ankara’ya normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-4 yenildi. Malatya karması C Grubu’nda 3’lü averaj nedeniyle elendi.

Müsabakalar sonunda birinci olan bölge karması takımı, 14-18 Kasım 2016 tarihlerinde Moldova’da düzenlenecek UEFA Regions Cup Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkını kazanacak.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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