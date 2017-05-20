“Malatya Kentini de Süper Lige Çıkardınız”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatya spor Kulübü’nü ziyaret ederek, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarını tebrik etti.

Nurettin Soykan Tesisleri’ndeki ziyarette Ağbaba’yı Teknik Direktör İrfan Buz, Sportif Direktör Ali Ravcı ve takım kaptanları Sedat Ağçay ile Osman Fırat karşıladı.

Alınan başarıdan dolayı herkesi tebrik ederek sözlerine başlayan Ağbaba, kendisinin de artık Süper Lig milletvekili olduğunu ifade etti.

Ağbaba, Yeni Malatyaspor teknik heyeti, yönetimi ve futbolcularının sadece takımı değil, aynı zamanda Malatya kentini Süper Lig’e çıkardığını belirterek, “Öncellikle hepinize teşekkür ediyorum. Sizler sadece Yeni Malatyaspor’u değil, aynı zamanda Malatya kentini de Süper Lig’e çıkardınız. Süper Lig’e çıkmak çok kolay bir şey değil. Kentleri kent yapan tabii ki suyudur, kayısısıdır, değerleridir ama aynı zamanda kentleri kent yapan takımlarıdır. Ben Trabzon’u hiç görmemiştim, 1990 yılların başında Trabzon’a gittim. Trabzon’un çok büyük bir şehir olduğunu hayal ediyorum. Ama gittiğimde Malatya’dan daha küçük olduğunu gördüm. Spor sayesinde Trabzon Türkiye’de çok bilinen bir kent. Malatya da Türkiye’deki önemli kentlerden birisi, önemli insanlar yetiştirmiş kentlerden birisi. Ama bunu tescilleyecek şey de kulübün Süper Lig’de olması. Kent, Süper Lig’e çıktı. Dolayısıyla burada kendimize pay çıkarıyoruz, ben de artık Süper Lig’in bir milletvekiliyim. Malatyaspor bizim bütün siyasi değerlerimizin üzerinde. Herkesin ortak paydası, ortak noktası. Ben o gün genel başkanımızdan tebrik telefonu aldım. Şaşırdım, ‘Kutluyorum, tebrik ederim’ dedi. Önce ‘neyi’ diye anlamaya çalıştım. ‘Sağ olun efendim, herhalde Malatyaspor’u kast ediyorsunuz’ deyince, ‘Başka neyi kast edeceğim’ dedi. Genel başkanımızın da tebriklerini iletmiş olayım ben size. O da çok memnun. Genel başkan yardımcılarımızın hepsi aradı, golü ben atmışım gibi” ifadelerini kullandı.

“Her şey maddiyat demek değildir”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise ziyaretten dolayı Ağbaba’ya teşekkür ederek, “Bence paylaşmak çok güzel. Çünkü herkesin burada emeği var. Tabi her şey maddiyat demek değildir. Maneviyat da çok önemlidir. Sizlerin bizim yanımızda olmanız gerçekten bizim açımızdan önemli. Çünkü maneviyatın da bu sene önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim bütçemizin zaten durumu belliydi. Bizi kimse buralara beklemedi. Gerçekten çok önemli bir başarı oldu ama bunu hep birlikte elde ettik” ifadelerini kullandı.

iha