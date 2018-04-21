Malatya KYK Grup Birincisi Oldu

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 33. İller Arası Futbol Turnuvası 6. Grup maçları Malatya‘da sona erdi.

Malatya‘nın yanı sıra Kahramanmaraş, Erzincan, Elazığ, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Tunceli, Adıyaman, Erzurum ve Yozgat’tan gelen takımların da yer aldığı turnuvada Malatya ekibi şampiyon oldu.

Yeşiltepe 1 nolu sentetik sahada oynanan final maçında Malatya, Kahramanmaraş’ı 42 dakikada İkbal İpek’in attığı golle 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Malatya takımı, 30 Nisan-6 Mayıs tarihinde Düzce’de oynanacak olan Türkiye Şampiyonası’na katılacak.

Birinci olan Malatya takımının kupası ve madalyalarını Malatya Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Ebubekir Kayhan, tarafından verildi.

AA- Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com