“Malatya Lojistik Merkez İçin İdeal Yer..”

Malatya’da “Lojistik Merkezi Ortak Akıl” konferansı düzenlendi.. Vali Toprak, “Malatya’nın ekonomik gelişmesi, üretimdeki gücü Doğu-Batı, Kuzey-Güney akslarındaki önemi lojistik merkezin kurulmasını zorunlu kılıyor.”dedi

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Fırat Kalkınma Ajansı koordinesinde “Lojistik Merkezi Ortak Akıl Konferansı” yapıldı.

Konferansa Vali Mustafa Toprak’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Vali Yardımcısı Miktat Alan, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Lojistik ve Taşımacılık Yönetimi, Depolama ve Tesis Tasarımı uzmanı Prof. Dr. Umut Tuzkaya, İlçe Belediye Başkanları, Akademisyenler, İlgili Bakanlık ve Temsilcileri, Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Mesleki Kuruluş Yetkilileri ve Temsilcileri, İş Adamları, İthalat ve İhracatçılar katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop, Ajansın Malatya Lojistik Merkezi konusunda uzun süredir çalışmalar yürüttüğünü ve geçtiğimiz yıldan bu güne kadar da önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Bu güne kadar somut çalışmaların gerçekleştirildiği ve lojistik merkezinin Cazibe Merkezleri kapsamında da değerlendirilmesi, katılımcıların bilgilendirilmesi ve onlarında görüşlerinin alınması amacıyla bu konferansın düzenlendiğini, bundan sonraki dönemde de birkaç hafta içerisinde hazırlanacak raporun da kamuoyunun görüşüne sunulacağını ifade ederek katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise konferansın önemine değinerek Malatya’nın sanayi ve kalkınmasına önemli bir ışık tutacağını söyledi. Çakır, Malatya’nın sanayileşmede belli bir yere geldiğini ve organize sanayi bölgelerinde gerekli alt yapının yapıldığını ancak yatırımcı açısından gerekli olan ürünlerin pazara ulaşması konusunda dezavantaj gibi görünen konuların ortadan kaldırılmasında lojistik merkezinin yapılmasının çok büyük etkisi olacağını belirtti. Başkan Çakır, Büyükşehir Belediyesi olarak destek ve katkılarını sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini belirterek bu konuda da çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek bu konuda emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Toprak da, Malatya için çok önemli olan bir konunun bu gün masaya yatırıldığını ve bu konuda daha önce başlatılan çalışmanın fizibilite çalışmalarını da içine alacak şekilde ilgililer ve akademisyenler tarafından bir kez daha gözden geçirilmesi ve analiz edilmesi konusunda çok yarar sağlayacak bir çalıştayın gerçekleştirileceğini belirtti.

Toprak, Fırat Kalkınma Ajansı’na konu ile ilgili tüm tarafları böylesi bir şemsiye altında tarafları bir araya getirdiği için, Büyükşehir Belediyesi proje ekibinin de 2023, 2050 ve 2071 hedeflerine ulaşmada önemli alt yapı proje çalışmalarına ilgili kuruluşlarla birlikte imza attıkları içinde Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Vali Toprak, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını sürdürdüğü Güneş Enerjisi İhtisas Endüstri Sanayi Bölgesi, Turizm Master Planı ve Lisanslı Depoculuk gibi çalışmalarından örnekler verdi. Valilik olarak da ülkemizin 2023, 2050 ve 2071hedeflerine taşınmasında ve Malatya’nın da rolünü bu hedeflerde iyi bir şekilde ortaya çıkaracak katkısını da sunduklarını belirtti.

Vali Toprak konuşmasının devamında “Malatya’nın ekonomik gelişmesi, üretimdeki gücü Doğu-Batı, Kuzey-Güney akslarındaki önemi lojistik merkezin kurulmasını zorunlu kılıyor. İlimizin önemli coğrafi bir kritik noktada bulunması, ilimizin ve çevre illerdeki üretim gücünün, hizmetin limanlara, diğer ülkelere ve illere ulaşmasında alt yapı sağlaması açısından Malatya lojistik merkezin kurulması için ideal bir yerdir. Doğu-Batı, Kuzey-Güney eksenlerinin coğrafi ulaşım noktalarındaki üretim güçlerinin önemli bir dönüşüm ve tramplen noktası olabilir. Bununla ilgili hedefini şehrin tüm mekanizmaları ile birlikte bakanlıklarımızın ve ilimizin de bu hedefe kilitlenmesi ile birlikte bunu gerçekleştirebiliriz.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir toplantıda da konunun değerlendirildiği ve burada lojistik merkezin kurulması için gerekli tüm kriterleri Malatya’nın karşıladığının görüldüğünü, ilimize yatırım taleplerinin arttığını, Cazibe Merkezi Projesi kapsamındaki illerin ulaşım yolu üzerinde bulunan Malatya’nın bu hedefini daha da önemli noktaya getirdiğini ifade eden Vali, Malatya ve yetkilileri bu konularda harekete geçiren, önlerine rehberi koyan ve katkı sağlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye, Hükümet yetkililerine, Milletvekillerine ve tüm ilgili taraflara teşekkür ederek çalıştayın başarılı geçmesini diledi.

Prof. Dr. Tanyaş tarafından sunum eşliğinde “Lojistik Kavramı, Dünya’da ve Türkiye’de Lojistik Merkezler” konulu yapılan konuşmanın ardından Prof. Dr. Tuzkaya’da “Lojistik Merkezi Ortak Akıl Konferansının Amacı ve Metodolojisi” konularında bilgiler verdikten sonra katılımcıların konu hakkındaki görüşlerini, fikir ve önerilerini aldığı Sorun Analizi bölümü gerçekleştirildi.

Konferansın öğleden sonraki bölümünde de katılımcıların oluşturduğu çalışma gruplarında yine Prof. Dr. Tuzkaya tarafından projenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlenirken, İl içerisinden veya il dışından sağlanacak fırsat veya buralardan kaynaklanacak dezavantajlar ele alındı.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com