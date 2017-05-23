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Malatya Haber -

“Malatya Maçından Sonra Bitmiştir..”

“Malatya Maçından Sonra Bitmiştir..”
  • 23.05.2017
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Adana Demirspor Kulüp Başkanı Sedat Sözlü, takımın başına gelecek yeni kulüp başkanına yaptığı öneride “Kesinlikle önce transferi yapsınlar. Ondan sonra teknik direktörü getirsinler. Biz teknik direktörlerin ağzına baktıkça 2 sezondur bu hatayı yapıyoruz” dedi.

Mavi-lacivertli kulüpte Müslüm Susar ve Nilay Ateşoğulları’nın başkanlık yarışı yapacağı kongre öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan mevcut başkan Sedat Sözlü, tekrar aday olmayacağını net bir dille açıkladı. Çoğunluk sağlanamayacağı gerekçesiyle kongrenin 30 Mayıs’a erteleneceğini tahmin ettiğini aktaran Başkan Sözlü, kulübün başına geçecek yeni başkana şu önerilerde bulundu:

“2 senedir önce teknik direktörleri getirdim kulübe, onların yönlendirmeleriyle transfer yaptım. Yeni başkanlara tavsiyem önce transferleri yapsınlar, sonra teknik direktörü getirsinler. Biz zaten teknik direktörlerin ağzına baktıkça bu hatayı yapıyoruz 2 sezondur. Bu sezon gelmeyi düşünmüyorum ama diyelim geldim, ben de olsam kesinlikle önce transferi yaparım sonra teknik direktörü getiririm. Ama gelmeyeceğim. Malatya maçından sonra bitmiştir benim için.”

Adana, iha

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